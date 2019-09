SUD POTVRDIO: Miroslav Kutle nije kriv u slučaju Dalma

Autor: Dnevno

U priličnoj diskreciji Općinski sud u Splitu zaključio je postupak protiv Miroslava Kutle u slučaju Dalma, i to oslobađajućom presudom, kako piše Dalmatinski portal. Uz Kutlu, sudilo se i članovima Upravnog odbora Dalme.

Optužnicom su se teretili da su početkom 1995. godine temeljem dogovora s direktorom Dalme d.d. Tomislavom Vukadinom i Miroslavom Kutlom, kao većinskim vlasnikom i direktorom Globus grupe, u namjeri da omoguće stjecanje vlasništva i izdvajanje dobiti od maloprodajnih dioničarskih društava, protivno Statutu i Zakonu o poduzećima, bez sazivanja glavne skupštine i njene suglasnosti, odlučili da se pravni subjekti nastali iz Dalme Holdinga restrukturiraju i spoje u Dalma maloprodaju te prodaju za 9,4 milijuna DEM, svjesni da nisu izvršili prijenos vlasništva na nekretninama koje su unijeli kao osnovni ulog Dalma maloprodaje.

U prosincu 1995. zaključen je ugovor o kupoprodaji Dalme s Jadrantekstilom, većim trgovačkim društvom u sastavu Globus Grupe. Prodajom je obuhvaćeno i pravo vlasništva 5.735 i pravo zakupa 8.341 kvadrata poslovnih prostora u Splitu. Potraživanja vjerovnika Dalma maloprodaje pala su na teret računa insolventne Dalme d.d., a ugovor su članovi Upravnog odbora Dalme d.d. potvrdili bez glavne skupštine. S nakanom da vrijednost dobivenog kapitala prenesu na druga trgovačka društva u sastavu Globus Grupe te Dioni pribave vlasništvo nekretnina Dalme d.d., 1996. godine zaključen je ugovor o prijenosu poslovnog udjela u Dalma maloprodaji s tvrtkom Partner Invest Trade u sastavu Globus Grupe, nakon čega je raskinut kupoprodajni ugovor s Jadrantekstilom. Tako su optuženici Dioni pribavili vrijednost nekretnina Dalme d.d. oštetivši je za neisplaćenih 80 posto kupoprodajne cijene u kunskoj protuvrijednosti od 5,3 milijuna DEM, navedeno je u optužnici.

Kutle je iskaz dao u Zagrebu 2001. godine. Razumio je što mu stavljaju na teret, međutim, kao pravno i ekonomski akademski obrazovana osoba optužbu nije uspio shvatiti jer se, pojasnio je, ne temelji na hrvatskim propisima, niti hrvatskoj i svjetskoj pravnoj znanosti i logici. Smatra da je postupak u funkciji skretanja pažnje sa stvarnih gospodarskih i drugih problema. Većinu optuženika uopće ne poznaje, a optužba je puna neistinitih, nelogičnih i neutemeljenih postavki i konstrukcija, zaključio je.

Kutle je ustvrdio kako je za vrijeme rata Globus grupa ulagala u trgovačka društva u Splitu i održavala nivo zaposlenosti i proizvodnje. Htjeli su pomoći posrnuloj Dalmi koja nije obavljala djelatnost i isplaćivala plaće. Koliko se sjeća, dio kupoprodajne cijene su platili te su iz toga isplaćene plaće, ali nikada nisu preuzeli poslovanje u Dalmi i prostorima koji se spominju.





Za početak je konstatirala kako je netočna tvrdnja tužiteljstva kako je Dalma maloprodaja nastala restrukturiranjem i spajanjem maloprodajnih dioničarskih društava u Splitu, osim Dalme-Robne kuće Dobri. Iz upisa osnivanja Dalma maloprodaje iz 1995. vidi se da je jedini osnivač Dalma d.d. i da je vrijednost osnivačkog uloga 9,4 milijuna DEM. Hrvatski fond za privatizaciju donio je 1998. rješenje kojim potvrđuje da su u postupku pretvorbe nekretnine procijenjene u vrijednosti društvenog kapitala pa tako i one koje su unesene za osnivanje Dalme maloprodaje. Da je došlo do spajanja društava, kako to tvrdi tužilaštvo, onda bi u rješenju HFP-a te nekretnine glasile na ta društva, a ne na Dalmu d.d., kao u konkretnom slučaju, obrazložila je sutkinja Matić.

Razvidno je da se ne radi o spajanju društava, nego osnivanju novog. Ništa se nije izgubilo, niti je itko oštećen, kao što je pogrešno postavljeno u optužnici. Imovina je ostala u jednakoj vrijednosti, ali različitom obliku, prije kao nekretnine, a sada kao poslovni ulog, stoji u presudi.

Odluka o prodaji uloga u Dalmi maloprodaji bila je logična poslovna odluka, smatra sutkinja Matić. Time se, obrazložila je, zaustavilo kumuliranje potraživanja po osnovu poslovne suradnje, prodajom se riješio problem viška neraspoređenih radnika, njih gotovo 300, a osigurana su i sredstva za isplatu dospjelih obveza.

“Ničim nije dokazano da su članovi Upravnog odbora Dalme d.d. na bilo koji način kontaktirali Miroslava Kutlu i imali zajednički dogovor da mu svim tim radnjama pribave protupravnu imovinsku korist. U Upravnom odboru bili su i članovi Hrvatskog fonda za privatizaciju kako bi osigurali zakonitost svih poslova u sklopu procesa pretvorbe i privatizacije. Nijedan financijski nadzor nije pronašao nikakve nepravilnosti. Dokazano je da je Jadrantekstil u trenutku zaključenja ugovora s Dalmom bio jaka tvrtka i solventan pa je u to vrijeme bio možda i najbolji izbor što se pokazalo činjenicom da je sve naplaćeno. Cijeli daljnji slijed događaja djeluje iskonstruirano, Miroslav Kutle se kao glavni akter u stvarnosti nigdje ne pojavljuje na papiru”, zaključuje se u presudi.