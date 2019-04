Sud danas odlučuje u mogućem stečaju Uljanika

Autor: Hina

Trgovački sud u Pazinu u srijedu će još jednom odlučivati hoće li Uljanik u stečaj ili će kao i riječki 3.maj dobiti još jednu šansu, u svjetlu najavljenog dolaska mogućih kineskih investitora, ali i zahtjeva za povratom avansa za jaružalo za naručitelja Jan De Nula iz Luksemburga.

Sudac Ivan Dujić odgodio je, naime, za danas ročište o utvrđivanju pretpostavki za stečaj Uljanik Brodogradilišta, a tako je odlučio na prethodnom ročištu održanom 29. ožujka nakon što je predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić rekao da se sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem i užim timom Vlade, kako bi razmotrili koji dio ponude strateškog partnera, Brodosplita, nije prihvatljiv te kako bi se razmotrila druga alternativna rješenja.

U prilog tomu, predsjednik Uprave Uljanika najavio je razgovore nadležnih državnih institucija s Europskom komisijom, vezane uz druga moguća rješenja u cilju nastavka restrukturiranja Uljanika.

“Nakon takve informacije usuglasio sam se s prijedlogom Uprave o odgodi ročišta dok ne dobijemo službenu informaciju o tome koja su to dodatna rješenja koja se razmatraju, a sve u u cilju restrukturiranja Uljanika”, izjavio je nakon ročišta privremeni stečajni upravitelj Loris Rak.

On je kao dodatni argument za odgodom na samome ročištu izvijestio suca Ivana Dujića kako se od 7. ožujka do 29. ožujka za oko 15 milijuna kuna smanjio dug radi kojeg je blokiran račun Uljanika i to sa 115 milijuna na oko 100 milijuna kuna.

Uljanik je u utorak izvijestio da tvrtka Dredging and Maritime Management, u vlasništvu grupacije Jan De Nul, zahtijeva povrat svih avansnih uplata uvećanih za kamate za novogradnju 500 odnosno za jaružalo koje se gradu u pulskom škveru, pri čemu je povrat dijela avansa osiguran državnim jamstvima

Zainteresirane strane, kako se ističe, i dalje rade na pronalasku rješenja kojima bi se umanjila šteta za Republiku Hrvatsku i Uljanik.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat nakon toga je izjavio da pregovori s naručiteljem jaružala koje se gradi u Uljaniku još traju te neodgovornima i opasnima ocijenio tvrdnje prema kojima je izvjesna naplata državnog jamstva za taj brod u iznosu od gotovo milijardu kuna.

Dodao je da je s Jan De Nulom u protekla dva mjeseca ispregovaran način na koji će se brod završiti, no da je s obzirom da je stanje u pulskom brodogradilištu trenutno takvo da nitko ne garantira da je brod moguće završiti u Puli, osigurano gotovo 30 milijuna eura da bi ga se oteglilo u neko drugo brodogradilište.

Rekao je da takav sporazum još uvijek nije potpisan i da se o njemu pregovara te da se nada njegovu potpisivanju u idućih 14 dana.

Ranije je Horvat izvijestio da će delegacija najveće svjetske brodograđevne industrije, iz Kine, za praznik rada 1. svibnja obići brodogradilišta u Puli i Rijeci.

I predsjednik Vlade Plenković najavio je da će između 25. travnja i 10. svibnja u Hrvatsku doći, zajedno s najvišim izaslanstvom, predsjednik uprave China Shipbuilding Industry Corporation, kojega je kontaktirao kineski premijer Li Keqiang prigodom nedavnog boravka u Hrvatskoj, na summitu 16+1.

Dolazak Kineza je nastavak razgovora o hrvatskoj brodogradnji vođenih na tom summitu odnosno susretu premijera zemalja istočne i srednje Europe s kineskim premijerom, ali i onih za posjeta hrvatskog izaslanstva Pekingu u studenome prošle godine.