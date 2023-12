Studentima svakog mjeseca dajemo finu svotu, ali smiju je iskoristiti samo za ovo

Autor: Dnevno.hr

Veliki je broj studenata i ove akademske godine prisiljen tražiti smještaj. Iako je mjesto u domovima jeftino, a uvjeti koje treba zadovoljiti i nisu prezahtjevni, mnogi svoj životni prostor za vrijeme studija traže u podstanarstvu.

Sve do ove godine, imali su pravo na jednokratnu subvenciju za troškove podstanarstva, no od ove godine je to promijenjeno. Studenti koji sami traže stan dobit će 60 eura mjesečno. S obzirom na cijene najma, nije mnogo, ali mnogo znači.

“To mi puno znači, kako meni tako i svakom studentu. Naravno svaka pomoć je dobrodošla, tako da će barem moći pokriti dio režija, svakako je olakšavajuće”, rekla je za HRT Ana, studentica iz Splita, koja je ostala bez doma, pa s cimericama plaća stan 500 eura mjesečno.

Pomoć za 2500 studenata

Ove akademske godine, pravo na mjesečnu subvenciju ostvarilo je 2538 studenata. Najviše ih je u Zagrebu, čak 1275, a potom i u drugim većim sveučilišnim centrima, Rijeci, Splitu i Osijeku. Među njima je i Zagrepčanka Aurora, koja svakog mjeseca za stan i režije izdvoji oko 400 eura.

“Iskreno mislim da je to jako dobro, jer prošle godine je bilo jednokratno i to dosta brzo ode i nije baš bilo od tolike pomoći, dok ove godine svaki mjesec barem režije pokrije, što je od velike pomoći”, govori ona.









Veliko opterećenje na budžet

Akademska godina traje 10 i pol mjeseci pa će studentima na račun sjesti barem 600 eura, što je otprilike cijena najma dvosobnog stana u Zagrebu. U Splitu je interes za ovu mjeru bio i veći od kvota. Tako će 280 od prijavljena 374 studenta dobivati 60 eura mjesečno. To ne čudi, jer je rast najamnina veliko opterećenje za studente i njihove obitelji.

“Koliko čujemo od studenata, te cijene su čak dvostruko više nego koliko plaćaju studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studenskom domovima, rekao je Tihomir Milinović, rukovoditelj Studentskog servisa SC-a Osijek.