STRUČNJAKINJA ANALIZIRA ZAVADLAVA Može se činiti da je opušten, smatra se zvijezdom, no majku ubijenog nije mogao pogledati!

Autor: Dnevno/M.V.

Iz gospićkog zatvora stigao je Filip Zavadlav na Splitski Županijski sud gdje mu je u srijedu počelo suđenje za trostruko ubojstvo za koje ga se tereti da je počinio 11. siječnja ove godine u kvartu Varoš.

Prilikom ulaska u zgradu, dobacio je okupljenima: “Jesu li ovo ulaznice?”. U sudnici je, kada su mu s ruku skidali lisičine, namignuo okupljenim fotoreporterima, a na pitanje sutkinje osjeća li se krivim, nije se htio izjasniti, iako je do tada živahno razgovarao s njom.

S druge strane, s jedne strane sudnice, Zavadlava je pogledom fiksirala majka ubijenog Marina Bobana, no njega kao da nije osobito potreslo, protumačila je ukratko ponašanje Zavadlava na suđenju, komunikacijska stručnjakinja doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček za Slobodnu Dalmaciju.

Ona smatra da Zavadlavu odgovara silna pažnja koju dobiva.

“Baš bih to rekla. Filip sebe vidi kao svojevrsnu zvijezdu, što se može vidjeti kad je pred sudnicom dao onaj komentar za ulaznice. Uživa u toj pažnji. U trenutku kad je mahnuo sutkinji u znak pozdrava, po očima mu se mogao vidjeti osmijeh koji je skrivala maska”, govori.

“Tumačim to kao uživanje u svojih pet minuta slave, sve praćeno ležernoću, ali i neozbiljnošću. Gotovo sam sigurna da u nastavku suđenja neće preuzeti ulogu pasivnog promatrača, nego će aktivno sudjelovati, verbalno i neverbalno, želeći uživati u pozornosti koju ima”, dodaje.

Već danas Zavadlav je potvrdio takvo predviđanje kada se na suđenju pojavio s naočalama, navodno onima za vid.

“Vjerujem da naočale vidi samo kao modni dodatak, jer mu je cijeli taj proces zapravo tek celebrity trenutak u kojem će on napraviti sve samo da bude što zgodniji, što zapaženiji, što pamtljiviji. Kako bi privukao pozornost i bio u središtu pažnje, koristit će popratne rekvizite, poput naočala, koje u određenim situacijima poput ove mogu dati “look” inteligentne osobe, ozbiljnosti i formalnosti”, tvrdi stručnjakinja.

Ističe i kako je zbog zaštitne maske koju osumnjičeni ima na licu teško pročitati izraz lica, no onaj vidljivi dio, čelo, smatra, već je prvi dan odavalo njegovu zbunjenost pitanjima, čak i začuđenost. Takve osjećaje nerijetko prate naborano čelo i podignute obrve.

“Ono što je ključno jest da njegov govor tijela ni po čemu nije pokazivao prestrašenost ili poniznost, nešto što bismo inače očekivali da ćemo vidjeti kod takvih optuženika u sudskim procesima. To je jedna stresna situacija u kojoj se čovjek nađe, pa u prilog tome ide i govor tijela poput dignutih ramena, zatvorenih ruku, nogu… To su sve karakteristične geste zatvaranja. Kod Filipa toga uopće nije bilo. Kad malo bolje pogledate, vidite da on ima raširene noge, dakle one nisu prekrižene, njemu je tijelo cijelo vrijeme nagnuto prema naprijed, što znači da je spreman na aktivno sudjelovanje”, rekla je.

“Za razliku kad je čovjek, recimo, naslonjen leđima ili zavaljen u stolac, što znači da je pasivan i ne želi sudjelovati”, dodaje.

“Sve ovo meni je u suprotnosti s izjavom odvjetnika da je njegov branjenik na terapiji. Ne znam kakva bi to terapija bila, jer obično sedativi čovjeka malo uspavaju i smire ga”, zaključuje.

“On kao da ne shvaća dovoljno ozbiljno cijeli proces”, smatra stručnjakinja koja se dotaknula i izbjegavanja pogleda od majke jednog od ubijenih.

“On bi se morao suočiti s majkom žrtve, bez obzira na njegovu ležernost, ipak je to jedna ozbiljna situacija u kojoj mu je teško pogledati tu majku. Izbjegavanje pogleda, općenito je, znak nesigurnosti, nelagode, neugode… Bilo bi zaista čudno, da ne kažem sociopatski, da on majku žrtve pogleda u oči i da pritom ne pokazuje nikakve osjećaje”, tvrdi.

“Njegovo izbjegavanje je ipak znak nelagode koliko god izvodio performanse u sudnici poput podsmjehivanja i namigivanja, čime želi pokazati lepršavost i bezbrižnost. Pogledati u oči nekoga tko je pogođen tragedijom znak je da osjeća nelagodu”, zaključuje.