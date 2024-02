Stručnjak za telekomunikacije s dobrim razlogom briše svoje poruke: Otkrio što vide tajne službe

Autor: Dnevno.hr

Mnogi korisnici telefona, bez obzira na to jesu li obični građani ili visoki dužnosnici, često imaju privatne poruke koje ne žele da drugi vide. Razlozi za brisanje poruka mogu biti različiti, čak i ako se ne radi o nečemu nezakonitom ili nemoralnom, već o neugodnim situacijama. No, je li moguće da te poruke ostanu samo u našem posjedu?

Đuro Lubura, stručnjak za telekomunikacije, priznaje da i on briše određene poruke, jer se neke mogu izvući iz konteksta i prikazati na neželjen način. To bi posebno moglo biti problematično u slučaju kao što je bio s bivšom državnom tajnicom Rimac.

“Neke poruke brišem, neke ne. Brišem ih jer se neke poruke određenom trenutku mogu izvući iz konteksta i prikazat na način na koji bi to nekom odgovaralo”, objašnjava Lubura, prenosi RTL.

Samo privatnost

Potom se osvrnuo na slučaj bivše državne tajnice Rimac i njezinih poruka koje su ugledale svjetlo dana: “Da tih poruka nije bilo, da su bila izbrisane, da je gospođa Rimac tada mogla koristiti one nestajuće poruke to bi značajno otežalo posao istražiteljima. One kad se obrišu one više nisu dostupne korisniku iz aplikacije, ali pod određenim uvjetima ih istražitelji posebnim alatima mogu pročitati čak i ako su izbrisane”, objasnio je stručnjak za telekomunikacije.

Prema sudskom vještaku za telekomunikacije, čak i ako korisnik obriše poruke iz aplikacije, istražitelji ih pod određenim uvjetima mogu pronaći i pročitati, što bi moglo biti ključno u nekom pravnom postupku.

Iako mnogi građani tvrde da nemaju ništa sporno na svom telefonu, većina ipak briše poruke iz raznih razloga. Neki se boje prisluškivanja ili praćenja od strane različitih aplikacija ili platformi, poput Facebooka. Unatoč strahu od nadzora, teško je primijetiti neželjenu aktivnost na mobilnim uređajima. Čak i ako su aplikacije u pozadini aktivne, teško je primijetiti njihovo prisustvo.

‘Obrišite poruke prije servisa’

Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti objašnjava da nije moguće jednostavno uočiti je li netko neovlašteno pristupio našem telefonu. Čak i ako postoji ekstremna situacija poput špijuniranja od strane država, aplikacije koje se koriste za takve svrhe obično ne uzrokuju primjetno trošenje baterije ili resursa, što znači da je teško primijetiti da se naš telefon koristi na takav način

Što se tiče odlaska telefona u servis, Delić preporučuje da prije predaje mobitela na servis obrišemo sve podatke kako bismo osigurali privatnost.