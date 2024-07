Stručnjak komentirao ‘ekran smrti’ pa detektirao problem Hrvata: ‘Prvo riješiti stvari iz 19. st’

U petak su mnoge institucije i tvrtke diljem svijeta izvještavale o velikim tehničkim kvarovima, koji su im stvarali velike poteškoće. Ovaj veliki globalni problem “napao” je bolnice, banke, zračne luke i medijske kuće diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Ministar prometa Oleg Butković izvijestio je o problemima koji su zadesili Hrvatsku, po najviše Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

Iako je bilo poteškoća, u Hrvatskoj nije bilo većih problema, dok se to ne može reći za ostatak. U Australiji, Njemačkoj, Španjolskoj i Nizozemskoj zabilježene su puno veće poteškoće te je otkazano tisuće letova diljem svijeta. Popularni Sky News u jednom je trenutku prekinuo emitiranje, a kasnije je otkriveno kako je ovaj globalan problem nastao nakon posljednjeg updatea antivirusnog programa CrowdStrike.

Taj fenomen u IT svijetu poznat je kao “plavi ekran smrti”, a o svemu se oglasio i George Kurtz, šef uprave CrowdStrikea, tvrtke koja je označena kao glavni krivac za današnje poteškoće diljem svijeta.

“CrowdStrike aktivno surađuje s klijentima pogođenima greškom koja je otkrivena u jednom ažuriranju za Windows uređaje. Mac i Linux sustavi nisu bili zahvaćeni ovim problemom. Ovo nije sigurnosni incident niti kibernetički napad”, počeo je Kurtz.

“Problem je prepoznat, izoliran i sada smo izdali sigurnosnu zakrpu. Korisnici mogu preuzeti najnovije zakrpe s našeg portala za podršku. Nastavit ćemo osiguravati pristup najnovijim ažuriranjima i zakrpama,” rekao je.

“Preporučujemo organizacijama da komuniciraju s predstavnicima CrowdStrikea putem službenih kanala. Naš tim je potpuno angažiran kako bi osigurao sigurnost i stabilnost svih naših klijenata,” stoji u priopćenju koje je potpisao direktor uprave CrowdStrikea.

Sukladno svemu što se dogodilo, dionice CrowdStrike danas su pretrpjele ogromne padove. Dok su Rusi kroz dan tvrdili kako oni nisu pretrpjeli tako velike posljedice, Elon Musk je zatvarao neke proizvodne linije te su izbrisali CrowdStrike iz svih sustava, kako je objavio. Kroz Dan je otkazano 4,6% letove prema informacijama tvrtke za analizu zračnog prometa Cirium.

Svijet je obuhvatio svojevrsni kaos pa je tako zabilježen i porast broja krađa identiteta nakon problema koji je zahvatio gotovo sve.

Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (NCSC) upozorio je na povećanje broja krađa identiteta putem phishing poruka nakon globalnih IT problema i pojave plavih ekrana. Prevaranti koriste sumnjive e-mailove ili poruke kako bi pokušali natjerati primatelje da otkriju osjetljive informacije ili pošalju novac, objavio je kroz dan BBC.

GLOBAL IT OUTAGE

– Caused by cybersecurity firm CrowdStrike

– Faulty update caused Windows to crash

– Affecting companies and organizations

– PCs showing ‘Blue Screen of Death’

– Also affecting banks, airlines, media

– Many PCs have to be fixed one by one pic.twitter.com/3Eebs5FBlE

— BNO News (@BNONews) July 19, 2024