Stručnjaci upozoravaju na alarmantnu situaciju u Zagrebu: Zar ništa nije naučio od Bandića?

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Zagrebu početkom rujna prijeti prometni kolaps, smatra većina građana nezadovoljnih prijedlogom koji je nedavno predstavio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Naime, za stanare u širem centru grada uvode se parkirališni blokovi za povlaštene parkirališne karte s ciljem povećanja broja raspoloživih parkirnih mjesta.

“Prijedlogom koji smo stavili u javno savjetovanje želimo da povlaštene parkirališne karte vrijede samo u blizini mjesta stanovanja, tj. u parkirališnim blokovima prosječnog promjera nešto manjeg od jednog kilometra. To i jest početna svrha povlaštene karte”, objasnio je Tomašević te napomenuo kako više od 13 tisuća građana ima kartu za prvu zonu premda je u njoj malo više od osam tisuća parkirnih mjesta. Slična je situacija i u drugoj zoni, u kojoj je izdano više od 22 tisuće karata na 19.090 mjesta.

“Kad netko tko živi na Trešnjevci s PPK za drugu zonu besplatno parkira na drugom kraju iste te zone u Maksimiru, on time smanjuje broj raspoloživih mjesta za stanovnike Maksimira”, objasnio je gradonačelnik, a nova mjera na snagu stupa s prvim danom rujna te bi se njome trebala smanjiti praksa fiktivnih prebivališta i boravišta unutar parkirne zone koja omogućuje besplatno parkiranje u širem centru grada onima koji u njemu stvarno ne žive.

Pogrešan potez

Time bi se, prema Tomaševićevim riječima, trebao povećati broj raspoloživih parkirnih mjesta za stanare, međutim, dio pravnih stručnjaka s kojima smo razgovarali smatra da bi ta ideja mogla pasti na Upravnom sudu jer parkiranje nije vezano isključivo za prebivalište i boravište, potreba za automobilom vezana je i uz posao, kao i razne druge aktivnosti. Ovakav pravilnik mogao bi, tvrdi naš sugovornik, izazvati poseban revolt tvrtki koje nisu registrirane u centru grada, ali ondje imaju poslovnice pa im trebaju i parkirna mjesta za vozila, kao i onih koji posjeduju automobile u vlasništvu leasing kuća.

Pitanje je kako je to regulirano, napominje naš sugovornik te objašnjava da je sada na potezu Gradska skupština koja bi trebala donijeti takozvani opći akt kojim će urediti pitanje parkirališta na drugačiji način od dosadašnjega. Ta će odluka vjerojatno i biti donesena u formi općeg akta te će ocjenu zakonitosti donijeti Visoki upravni sud koji može odlučiti o privremenoj obustavi odluke dok se ne odluči je li ona zakonita ili nije, a ako taj sud odluči da je odluka zakonita, tada predstoji i podnošenje ustavne tužbe.









Sve bi to moglo potrajati, pogotovo zato što je na Ustavnom sudu u tijeku proces imenovanja novih sudaca, no naš sugovornik smatra da bi, zbog toga što odluka nije do kraja ni jasno definirana, problema mogla imati već na Upravnom sudu. Postavlja se pitanje je li Tomašević osmislio neko prijelazno razdoblje s obzirom na to da je mnogo građana ove godine kupilo godišnje karte pa nije sasvim jasno što će biti s takvim korisnicima ove usluge.

Puno pitanja

Uz to, treba napomenuti da su motorna vozila sredstva prometovanja pa se ovakvom regulacijom parkiranja na jedan način ograničava mogućnost slobodnog kretanja. Bilo bi razumljivo da se Tomašević za početak pozabavio onima koju u središtu grada imaju povlašteno parkirno mjesto, a to su primjerice razne udruge na čija se parkirna mjesta građani s kartama za prvu zonu ne mogu parkirati.

U tom kontekstu trebalo je provjeriti je li možda bilo neplaćanja usluge i jesu li pojedine udruge primjerice prestale postojati, a koriste povlašteno mjesto, no ako će građani koji uredno plaćaju kartu za prvu zonu moći parkirati isključivo u krugu od kilometra od mjesta stanovanja, tada to nije održivo i sluti na kaos. Dođe li do suda, za Tomaševića bi problem moglo biti još jedno važno pitanje – što ako građanin ne nađe parkirno mjesto u krugu od jednog kilometra od mjesta stanovanja, što se posebice odnosi na uži centar grada u kojem se nerijetko organiziraju razna događanja, a što učestalo utječe na mogućnost parkiranja. Bi li u tom slučaju građanin iz centra koji ne pronađe parkirno mjesto ispred i oko svojeg stana trebao zvati Holding ili provjeravati svako vozilo? Hoće li postojati registar za vozila i u konačnici što će biti s građanima koji trebaju u centar, a nisu iz centra?









Bandićev primjer

Hoće li za te ljude biti predviđena parkirna mjesta u središtu grada ili su limitirani isključivo na korištenje javnog prijevoza i taksija… Niz je pitanja koja postavljaju pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali, a koji ukazuju na apsurd ove nove mjere koja bi se uskoro mogla naći na Upravnom sudu, gdje će se među ostalim morati objasniti i problematika onog dijela građana koji žive u centru, a ponekad moraju parkirati i do kilometar dalje od mjesta stanovanja.

Po ovim mjerama koje je gradonačelnik predstavio, ako ste blizu ruba zone, lako se može dogoditi da dobijete kaznu jer ste ušli u drugi blok. Uz to, dio građana živi u prvoj zoni na jednoj adresi, a na drugoj adresi u prvoj zoni grada i radi. Po novome će ti građani biti prisiljeni svakodnevno plaćati parkiranje minimalno osam sati, što je još jedan od problema zbog kojih bi se ova mjera mogla naći na Upravnom sudu koji se i prije nekoliko godina bavio parkiranjem na Gornjem gradu.

Tada je spor protiv Grada Zagreba pokrenuo Bojan Bojić, koji je na sudu srušio praksu rezerviranja parkirnih mjesta za točno određene osobe. Grad je naime na taj način nastojao smanjiti broj parkiranih automobila na Gornjem gradu, ali je ta odluka ukinuta uz iznimku koja se odnosila na javne institucije poput primjerice policije i sudova.

No na koncu se ne možemo oteti zaključku da je Tomašević politički diletant koji deset mjeseci prije izbora građanima ukida stečena prava, što je svojevrsni pucanj u nogu.