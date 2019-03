STRUČNJACI SU BIJESNI: Sramota što su napravili! Evo zašto su kamenice jako opasne za konzumaciju

Autor: Dnevno/Hina

Načelnik Općine Ston Vedran Antunica potvrdio je za Hinu kako je otkazan “Dan malostonske kamenice”, tradicionalna pučka fešta koja se na rivi u Malom Stonu koja trebala održati 16. ožujka, otkazan iz preventivnih razloga.

Kamenice zaražene zbog ispuštanja fekalija u more, Što je dovelo do djelomične zaraze malostonske Ostree edulis, Slobodna Dalmacija pitala je višeg znanstvenog savjetnika u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovnik. On novonastalu situaciju s kamenicama u Malostonskom zaljevu povezuje s neriješenom fekalnom odvodnjom. Neum je sredio kanalizaciju još 1984. godine.

U to doba je BiH potrošila pet milijuna dolara na taj projekt. Hrvatska je bila obvezna priključiti se na kanalizacijski sustav, nije napravila ništa i to je osnovni problem. Prošle godine je uređen kanalizacijski sustav u Malom Stonu, a je li sve spojeno na taj glavni sustav?

“U svim kućama su septičke jame, što možda nije bio problem kad je bilo nekoliko obiteljskih kuća, no danas su tu apartmani, puno ljudi. Septičke jame taj pritisak ne mogu izdržati i to negdje mora izići vani. To vam je to. Mi smo sami sebe “zasrali”.

Oko 30 posto akvatorija malostonskog zaljeva redovnim uzorkovanjem utvrđeno je prisustvo noro virusa. Pojava ovog virusa u kamenicama uobičajena, ali ove godine potražnja za kamenicama je vrlo visoka te je njegova pojava izrazito nezgodna. Virus u moru može biti prisutan 20 dana, a ako uđe u živo tkivo školjke, onda i više.

“Morate znati da jedna bakterija u moru znači da je koncentracija u školjci 20 puta veća. To su bakterijske bombe, vrlo ozbiljna stvar. Ne treba se igrati s time i ne treba jesti kamenicu dok je tako. Žao mi je proizvođača, ugostitelja, ljude koji vole kamenice”.

“Restorani normalno poslužuju kamenice. Obavljena je druga kontrola i, ako sve bude u redu, kroz mjesec dana će se sve vratiti na staro. Ne očekujem da će ovo ugroziti sezonu kamenica”, rekao je stonski načelnik koji je rekao kako je i sam danas kušao kamenice.

Turistička zajednica općine Ston objavila je na društvenim mrežama kako je otkazivanje događaja zajednička odluka organizatora “imajući u vidu eventualne zdravstvene tegobe koje bi mogle nastati konzumacijom termički neobrađenih školjaka”.

“To je, naravno, uzrok, fekalije, sve je to s kopna”, poručuje uzrujani Onofri koji tvrdi kako će situacija biti još gora kada se na lokaciji Lučino razdolje izgradi županijski Centar za gospodarenje otpadom.

Ako je sada ovo u proljeće, što će biti ovo ljeto? Uvozit ćemo one ispurificirane kamenice francuske, ne znam koje, možda japanske?

”Upropaštavamo svjetski brend koji imamo u Hrvatskoj, županiji, Dubrovniku, u Stonu”, poručuje Onofri.