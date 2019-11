STRUČNJACI SE SLOŽILI: Škori se ne piše dobro! Evo zašto može zaboravit na Pantovčak

Politički analitičar Ivica Relković te komunikacijski stručnjak Krešimir Macan poveli su zanimljivu raspravu o predsjedničkim izborima, dotičući se u debati i izjava predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića o nogometnim klubovima Rijeci i Hajduku, pokušavajući iznaći odgovor na pitanje koliko im izjave toga tipa mogu naštetiti. Relković kaže da je riječ o beningnim temama kojima se u kampanji uopće ne bi trebalo baviti.

“Netko nešto kaže, u ovom slučaju predsjednica, vidi se po njezinom izričaju da si lovi sljedeću misao koju će izreći, zapravo potpuno neoprezno ide u rečenice koje joj uopće ne trebaju. Nebitno je tko je što bio do 1990. u bivšoj Jugoslaviji, zar ćemo o tome danas raspravljati”, izjavio je Relković tijekom gostovanja na N1 televiziji naglašavajući kako ga čudi što je predsjedničin protukandidat nastavio taj gaf.

“Zanimljivo je da je protukandidat, u ovom slučaju Zoran Milanović, vidjevši taj gaf, ni kriv ni dužan, išao nastaviti istom sportskom logikom, tako da se naglašavajući usred Splita nešto vezano uz Hajduk, posve nepotrebno izložio. Pitanje je šteti li iti jednom od njih dvoje ovaj gaf? Čini mi se da Grabar Kitarović gotovo ništa više ne šteti, čini mi se da su svi birači koji su željeli ostati uz nju, ostali, ali Zoran Milanović je u poziciji da ne bi trebao izazivati gafove. On doduše nema ozbiljnog protukandidata na ljevici da bi mu uzimao glasove, ali ima Škoru relativno blizu i ako dođe do nekakvih poremećaja moglo bi se dogoditi da dva desna kandidata imaju šansu ući u drugi krug. Ako se to dogodi krivac će biti Zoran Milanović i njegovi gafovi”, ocjenjuje Relković, a i Macan drži kako sportski gafovi predsjedničkim kandidatima ne mogu štetiti.

“Može im se zamjeriti i to će trajati par dana ako se više ne budu vraćali na tu temu. Najvažnije je da se više ne vraćaju na tu temu i ne objašnjavaju što su htjeli reći. Ako su i rekli to što su rekli, vjerujem da su to rekli u nekoj svojoj istini. Oni to tako vide, oni su to tako doživljavali u to vrijeme – i Milanović, činjenica je da je Hajduk imao zvijezdu, i Kolinda, koja je očito u to vrijeme bila uvjerena da je Rijeka bila takav klub”, poručio je Macan koji ne misli da su njihove izjave bile primjerene.

“Milanović je pokazao karakter, a predsjednica se zaletjela. Ona i inače ima običaj da napada sve što je bilo prije, možda joj je neko istraživanje reklo da njezini birači ne vole sve što je bilo prije pa ona udara po to temi. Meni je ta tema tako pase”, naglasio je Macan dok Relković drži da se predsjednica vraća na teme iz prošlosti jer ne želi da dođe do opadanje njazinog biračkog tijela koje ima određeni pogled na svaku temu tog tima. To je prema njemu biračko tijelo koje žeči zadržati.





“Ali pitanje je kako druga dva protukandidata koja su iz mainstreama razmišljaju o drugom krugu. Ovdje su pozicijski poprilično završene podjele tri prva kandidata i sada bi trebali početi razmišljati o biračima u drugom krugu. Oni to očito ne gledaju ili im stožeri to ne znaju ukalkulirati u sadašnje izjave. Međutim toliko vremena nakon raspada države koju smo plebiscitarno napustili, raspravljamo o toj državi u takvim situacijama za funkciju koju biraju svi građani i koja bi nam trebala pokazati da građani biraju nešto bitno. Skretanjem na ovakve teme samo se pokazuje da građani ne biraju ništa bitno, biraju nekakvu raspravu o površnoj prošlosti umjesto o sadržajnoj budućnosti. Od ovoga mi nemamo ništa”, misli Reljković dok Macan dodaje da je rezultat ovoga samo malo zabave.

“Kritika je u oku kritičara. Ljudi s ljevice će uvijek napadati iste stvari, to ne šteti Kolindi. Isto tako kada desničari napadaju Milanovića, to njemu neće štetiti. Svaka takva kritika homogenizira njihovo biračko tijelo. Ono što kod Milanovića treba cijeniti je taj njegov karakter – on bez pardona priča o onome o čemu hoće i vidi se da ima svoj stav. Predsjednica tu malo leluja i tu se ona mora dogovoriti sama sa sobom – što je bilo, kad je bilo, što je bitno”, smatra Macan kojega je posebno zainteresirala priča o Željeznoj zavjesti.

“Treba gledati gdje je to ona rekla. Mi smo za Amerikance bili istok, doduše ne pod utjecajem Sovjetskog saveza, ali smo bili istok. Ne znam što ju toliko zbog toga napadaju. Ona je trebala podvući crtu kada je to rekla, ali ona se još dodatno pokopala objašnjavanjima”, rekao je Macan, a onda su se referirali i na Škoru. Relković drži da je Škorina kampanja počela zvonko, no nema nikakve razrade.

“Mi ne vidimo da on razrađuje dalje svoju ideju o povećanju predsjedničkih ovlasti. Ili nam to ne zna plasirati. Njegovo biračko tijelo stoji na 18-20 posto već tri mjeseca. Ali nema pomaka. On bi trebao biti pravi izazivač i hrabro otvarati teme”, smatra Relković dok Macan vjeruje kako je Škoro jedini otvorio konkretnu temu na početku svoje kampanje ali ga više nigdje nema. Relković se složio da mu nedostaje prodornosti.