ŠTROMAR IZNIO DETALJE OBNOVE ZAGREBA: ‘Želimo da se s manje novaca čim više izgradi!’

Autor: Dnevno

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s predstavnicima Grada Zagreba oko rješavanja posljedica potresa i obnove javnih i privatnih objekata u Zagrebu. O tome što je dogovoreno u Dnevniku Nove TV više je kazao ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, te potpredsjednik Vlade Predrag Štromar.

Dogovoren je nastavak rada na sigurnosti građana, otklanjanje rizičnih dimnjaka i raščišćavanje zgrada nakon potresa. U aktivnostima procjene šteta angažirat će se svi stručnjaci kako bi se u kratkom roku utvrdilo koji je objekt siguran.

Kako je kazao, radna verzija novog zakona koji će omogućiti bržu obnovu objekata je gotova.

“Intenzivno radimo na tome. Mislim da nije bitno kad će biti donesen već koliko će biti funkcioniralan i koliko će biti brz. Očekujem da bi do ljeta trebao biti donesen. Nama je bitno da znamo kako će sve izgledati”, najavio je ministar Štromar.

“Imamo tri vrste zgrada. U Donjem gradu u Zagrebu je jako bitna statika. Vidimo da su te zgrade nastradale zbog toga jer nisu bile statički dobro građene. Ja ću predložiti da to preuzme država iz fondova i svih mogućih sredstava i da to mi osiguramo statiku za neka buduća vremena”, kazao je Štromar.

Za obiteljske kuće i vlasnike istih u okolici grada rekao je da Vlada mora osigurati tim ljudima krov nad glavom.

“Oni moraju imati gdje stanovati. Ima kuća koje će se morati srušiti i mi ćemo morati napraviti zamjenske kuće. Moramo pomoći ljudima, nisu oni krivi za ovo sada”, naglasio je.

Na pitanje novinara gdje je novac koji bi se sada trebao koristiti odgovorio je kako se nada da novci postoje na računu i da će biti kvalitetno i dobro upotrijebljeni.

“Moramo i neke zgrade obnoviti na isti način kako su u povijesti bile građene“, opisao je i dodao kako će postojati savjet sa svim stručnjacima.

“Manji dio političara, a više stručnjaka. Imat ćemo tri grupe zgrada”.

Navodi da će postojati koordinatori za svaku od tri grupe – više stambene zgrade, obiteljske kuće i poseban za javne zgrade. Istaknuo je da će sve biti kontrolirano – radovi na obnovi i novac.

“Želimo da se s manje novaca čim više izgradi“, kazao je Štromar.

Štromar je kazao da je zahvalan svima koji su radili na saniranju štete protekli tjedan.

“Plaćat će to država i Grad Zagreb, novaca ima i to mora biti plaćeno“, istaknuo je i dodao da se moraju osigurati zgrade i tramvajske pruge.

“Mora se krovište zaštititi, ove stare zgrade, ukoliko dođe do padalina – namoči se konstrukcija i to je još jedna dodatna opasnost. Moraju biti zaštićene u roku od tjedan, dva ili tri”, najavio je Štromar i dodao da imaju kapaciteta za to.

Za zaštitu ljudi u unutrašnjosti zgrada je kazao da Čistoća čisti unutrašnjost zgrada.

Navodi da ima informaciju kako je moguća pojava pljački zgrada, ali i opasnost od zaraza te da se intenzivno radi na saniranju oštećenja na zgradama.

“Moramo dati sigurnost građanima, radimo na tome intenzivno”, kazao je i zamolio sve statičare koji su na terenu da se ubrzaju procjene statike preostalih objekata.