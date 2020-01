STRIC UBIJENOG pojasnio od kud nadimak ‘Pajser’: ‘Marine pačiću moj mali, fališ mi! Cilo mi se tilo gasi’

Autor: Dnevno

Krvava subota u Splitu odnijela je tri života – Jurice Torlaka (38), Marina Ožića Paića (25) zvanog Pajser i Marina Bobana (25).

Marin Ožić Paić (25) bio je jedna od žrtava trostrukog ubojice iz Splita Filipa Zavadlava, u kojega je Filip ispalio dva metka u leđa.

Javnost se digla na noge, a mišljenja o ubojstvu su podijeljena. Neki brane ubojicu, hvale njegov čin, dok se drugi zgražaju i dakako osuđuju ubojstva.

Brat Filipa Zavadlava nakon napada na sebe dao je izjavu za Index u kojem se posebno osvrnuo na ubojstvo Marina Ožića Paića.

Ispričao je kako, prema onome što zna, njegov brat nije namjeravao ubiti Ožić Paića.

“Posli mi je rekao: ‘Ajme, puca sam u Paića, ne znam je li ozlijeđen ili je mrtav.’ Onda smo posli na televiziji čuli da je umra. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta. Da sam to znao, ja bih to spriječio pošto-poto. I meni je žao obitelji i svakoga od stradalih. I to su tri mlada života. I ne mogu opisati koliko je meni žao.”

Društvenim mrežama opraštaju od Marina, od obitelji, rodbine, do Torcide i brojnih prijatelja te se teško oteti dojmu kako je ovaj mladi život uistinu ugašen samo zato jer se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Obitelj ubijenog ne može podnijeti tugu i prazninu koju osjećaju, a Marino stric svoju tugu jednostavno riječima ne može opisati, što govore i njegovi duboko potresni statusi na Facebooku.

Tako mu je posvetio pjesmu Olivera Dragojevića ‘Trag u beskraju” uz riječi: ‘Falis mi Marine mojjjjjjjj cilo mi se tilo gasi sta cu ja sad volin te necace moj!’

U prethodnom statusu napisao je pak: ‘Marine pacicu moj mali ,ljubavi moja jedni te blate,drugi govore lipo o tebi. Ja cu sad samo rec sta mi lezi na srcu, a to je Marin je moj necak i da mi je znat te sve ove ljude sta pisu za UBOJICU da je dobar ,super,uplacuju lovu za njega i hvale ga , a Marin je diler ,govno od covika …itd. Sta da se njima to desilo bili im isto bia Heroj. A moj nećak je dobija metak a nije bija kriv nego ga je zaminija za drugog covika jer je vozia isti motor. BOG TI POKOJ DUSI DA! I IZACE PRAVA ISTINA NA VIDJELO I SVI CE TI SE IZVINJAVAT AL ONDA CE BIT KASNOOOOO LJUBLJENI MOJ MARINE ,JA VISE NIKAD NECU BIT ONAJ STARI TONCI.VOLIN TE I SIDI TAMO NA TRIBINU SA NASON NONON,CUBIEN,I SLUSAJ TE OLIVERA,DINA I COCU KAKO PIVSJU.’,

Dok je prvi status po saznanju ubojstva jednako potresan:

”Marine Ožić Paić necace moj ,odes ti meni u nebo a zbog cega,jer si se nasa na krivom mistu u krivo vrime. Volin te ,falis mi i falis mojoj zeni Nikolina Ožić Paić koja te voli isto koliko i ja. Sta cu rec nasoj Sunčici di si isa. Dobar si covik bija ma sta DRUGI PRICALI O TEBI.Svi velicaju tvog ubojicu da je heroj, a tebe nema.Falis mi tuzan san i vise nece bit nista isto kad dođen u brata doma jer tebe nece bit. BOG TI POKOJ DUSI DA I POZDRAVI NONU GORI NA NEBU.VOLIMO TE ZAUVIK I ZAUVIK CES BIT U NASIM SRCIMA.”

U jednom od svojih statusa pojašnjava i Marinov nadimak ‘Pajser’.

‘Moga nećaka Marina su ka mene zbog prezimena zvali Pajo. Svi vi šta ga prozivate znajte , nadimak, kao i svako drugi , je dobio kao maleni dječak , IZ MILJA i zato PAJSER. Nadimak nema nikakve veze sa fikcijom koju čitate u novinama. PIČKA VAM MATERINA , ĐUBRETARI JEDNI! Nikome zla ne želim, ali vama svima poručujem da kad budete u nekim teškim životnim situacijama, da se sitite šta i na koji način ste pisali i pričali o mom Marinu! Ostavite nas na miru da čovika pokopamo, a vama ako išta smeta u vezi njega , Bog mu pokoj duši da, ne morate čitat ni komentirat. A OVIM PUTEM U SVOJE IME I IME BRATOVE FAMILIJE ZAHVALJUJEM ODREĐENIM POJEDINCIMA (oni znaju tko su ) KOJI SU DALI PODRŠKU NAŠOJ FAMILIJI I POKOJNOM MARINU.’

Stric Tonći

Mnogi opravdavajući ubojstva Filipa Zavadlava, uglavnom zbog medijskih napisa, ne shvaćaju kolika je bol nanesena onima čijih najmilijih nema i koliko je pogrešno braniti i opravdavati ubojstvo.

Možda se ipak zapitate, kako bi izgledalo da ovakva sudbina zatekne nekog vama bliskog, člana vaše obitelji, kako biste onda opravdavali ubojstvo. Nitko nema pravo uzeti ‘pravdu u svoje ruke’. Zamislite samo gdje bi tome bio kraj i koliko bi nam malo trebalo da jedni druge poubijamo – vjerojatno bi se i ubijali na sami krivi pogled. Ubojstvo je ubojstvo i za to opravdanja nema.