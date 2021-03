STRASTVENI LOVAC I ŠTIĆENIK HDZ-OVIH KAPITALACA! Ministar zbog kojeg je eksplodirao rat u HDZ-u

Autor: Iva Međugorac

Mario Banožićeva uloga ministra obrane, jedna je to od titula kojom se krasi ovaj Slavonac rodom iz Vinkovaca. Nije međutim Mario samo ministar, on je i prvi čovjek vukovarsko-srijemske HDZ-ove županijske organizacije koju zadnjih nekoliko dana napušta vojska članova pozivajući ministra da se primi posla.

Izravno je kritike na račun kolege Banožića iznio osječko-baranjski župan Ivan Anušić, a nije ga štedio niti donedavni kolega Josip Dabro. No, bez obzira na te bespoštedne napade Banožić još uvijek uživa povjerenje svojeg šefa, premijera Andreja Plenkovića koji mu je bez ikakvih stručnih kompetencija i prethodnih iskustava povjerio upravljanje jednim od najkompleksnijih resora. U Banožićevim Vinkovcima priznaju kako je ministar obrane ambiciozan dečko, što drukčije i reći o dečku rođenom 1979-te godine koji je tako daleko dogurao, iznenađujući sve one koji ga poznaju od malih nogu.

Uzlet je to kojem se malo tko nadao budući da je Banožić karijeru gradio po županijskim uredima, da bi onda gotovo preko noći osvanuo na poziciji ministra državne imovine, a zatim i ministra obrane. Potezi su to za koje treba imati hrabrosti, ali i potezi za koje treba imati pozadinu, Banožićeva pozadina je Tomo Čuljak, stranački kapitalac i operativac, te jedan od najutjecajnijih stranačkih seniora kojemu bezrezervno vjeruje premijer Plenković. Blizak je Banožić i sa drugim stranačkim kapitalcem Vladom Šeksom koji u Slavoniji još uvijek fingira za utjecajnu figuru, a nije na odmet spomenuti ni njegovu prisnost s ministrom policije Davorom Božinovićem. Iako je Čuljak jedno vrijeme slovio kao kadar Tomislava Karamarka i Milijana Brkića, vrijeme je pokazalo da to baš nije točno i da je on daleko dugovječniji pa i utjecajniji od onih s kojima ga se povezivalo pa je slijedom toga bio i ostao najsnažniji i najutjecajniji HDZ-ov Slavonac, koji je i u prvu Plenkovićevu vladu uspio ugurati svoju prijateljicu Gabrijelu Žalac. Uz Čuljka, važnu ulogu u Banožićevoj karijeri odigrao je Dražen Milinković, koji je vodio Vinkovački vodovod i kanalizaciju, uz njegov blagoslov Banožić je 2016-te godine postao glavni tajnik stranke na županijskoj razini, a tada ga se opisivalo kao dugogodišnjeg HDZ-ovca i dečka koji je zanat pekao u Županiji, ali i kao predstojnik Ureda državne uprave.

Nije međutim u Banožićevom životu i karijeri baš uvijek sve išlo glatko, premda je završio vinkovačku Prirodoslovno-matematičku gimnaziju mnogi ga iz tih dana pamte kao lošeg učenika koji je zbog jedinica išao i na popravne ispite, međutim magisterijem i doktoratom na osječkom Ekonomskom fakultetu opravdao je tu mladenačku krizu, a iako se sumnjalo da mu je školovanje financirala Županija u kojoj je već tijekom studija radio to nikada nije potvrđeno pa ni utvrđeno. Ima ministar obrane u Županiji različitih iskustava od turizma, do sporta, a iskustva je stjecao i kao direktor Vinkovačke televizije gdje ga je također poslala županija. S poslovnom transformacijom Banožić je prolazio i onu fizičku pa je od punašnog dečka stasao u jednoga od najatraktivnijih domaćih političara, pristupajući medijima i novinarima otvoreno i bez dlake na jeziku, uz njega se u prošlom Plenkovićevom mandatu nije mogla provući niti jedna kontroverza. Strastveni lovac s 1869 preferencijalnih glasova ušao je i u drugu Plenkovićevu vladu, a oni koji ga poznaju tvrde da je to učinio zato što voli izazove i zato što je želio dokazati svima da za njega prepreke ne postoje. Njegovo imenovanje u Ministarstvo obrane izazvalo je negodovanje čak i među HDZ-ovcima, ali Banožić se nije dao smesti, premda ga i danas tamo nisu u cijelosti prihvatili Banožić od svoje karijere ne odustaje mada se vjeruje kako u Morhu sve ključne konce, ali i ključne odluke donosi njegov prethodnik Damir Krstičević koji mladog kolegu prati u stopu, dok ga djelantici još uvijek oslovljavaju s ‘ministre’.