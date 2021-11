STRASTVEN JE SAMO OKO JEDNE ŽENE: Plenkovićev je moto: ‘Suprug uvijek zadnji sazna!’ Zbog nje je okrenuo ploču

Autor: Dnevno

“Žalac je, dok nije bila ministrica, godinama bila ekspert, stručnjak dokazani za EU fondove na raznim instancama. Ja sam je osobno upoznao dok sam 2010. kao državni tajnik obišao Hrvatsku. Nigdje drugdje nisam vidio nekoga s takvim znanjem, entuzijazam, kvalitetu u poznavanju EU fondova. Mislim da je bila sjajna“, tim riječima premijer Andrej Plenković opisao je bivšu ministricu regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelu Žalac kojoj je istog tog dana sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić odredio jednomjesečni pritvor zbog afere Softver u kojoj se nju i ostale osumnjičene sumnjiči da je malverzacijama novcem iz EU fondova oštetili EU i RH za 1,8 milijuna eura.

Ta Plenkovićeva rečenica – “Mislim da je bila sjajna” i to hvaljenje u najmanju je ruku u ovoj situaciji krajnje neukusno. No ta Plenkovićeva strast kojom brani Žalac pomalo je neobična. Dovoljno je samo da se prisjetimo njegove retorike kada su njegovi bivši ministri iz prijašnje Vlade ulovljeni s prstima u pekmezu, a bilo je ih je poprilično. Nikoga nije toliko branio, već je za sve ima nevjerojatno isti stil komunikacije koji se ukratko svodio na to – ja ništa ne znam, ne stignem sve pratiti, ovo nema veze sa mnom to će objasniti ministar…

Većinom je komentirao da je prezauzet da bi uspio pratiti što se događa, ali da će ministar koji je uhvaćen u aferi objasniti o čemu se radi. Bilo je pomalo nevjerojatno da predsjednik Vlade nikad ne zna ništa o nijednoj aferi. Ali, eto iz afere u aferu Plenković nije mijenjao svoju retoriku. No samo jednu ministricu uvijek je tako zdušno branio, a to je kao što je vidjelo i jučer bila Gabrijela Žalac.

Zorana Pucarića, medijskog i političkog analitičara zamolili smo da nam objasni tu naglu Plenkovićevu strastvenost: “Stvar je vrlo jasna. Plenković ne brani Gabrijelu Žalac, nego on brani svoj odabir te isticanjem njezinih kvaliteta želi naglasiti da je on nju jednostavno morao odabrati. Tako da jučerašnjim govorom on ustvari pravda sam sebe”, kaže Pucarić.

“Iako se do sada uvijek pravio da on ništa ne zna i, kako ističe naš sugovornik, nosio parolom – suprug uvijek zadnji sazna, ovaj put je drugačije, jer je prvi put da je europski ured pokrenuo slučaj, a ne hrvatski pa i zbog toga on želi sebe opravdati i uvjeriti javnost da njezine kvalitete u tom trenutku su bile bez premca te da se činilo da će ona svojim znanjem i kvalitetama pridonijeti Hrvatskoj”.

Tko joj to smješta

No, čak i kada je 2019. Žalac u Vinkovcima vozilom naletjela na djevojčicu nakon čega je otkriveno da nije imala važeću vozačku dozvolu koju je skoro tri godine zaboravila produljiti Plenković se u najmanju ruku pravio drven. U njenom dvorištu ubrzo je otkriven luksuzni Mercedes vrijedan najmanje 50 tisuća eura. Ministrica se pravdala da je to automobil njenih roditelja, pa da ga oni samo unajmljuju, ali nije mogla objasniti kako to da ga je stalno vozio njen suprug. Mercedes je ubrzo netragom nestao. Otkriveno je da je unajmljen od tvrtke Jolly Autoline vlasnika Josipa Stojanovića, koji je nedavno pobijedio na natječaju za nove autobuse u Splitu financiranom novcem Europske unije. I tada ju je Plenković branio: “Ja sam s njom porazgovarao više puta ovih dana. Koliko ja vidim u ovom trenutku, vezano uz temu korištenja vozila, to je vezano za njezinu majku, ne za nju. Prema tome, ono što ona govori u javnosti, rekla je i meni. Ne znam tko smješta ministrici Žalac. HDZ će biti snažan kao i danas”.

Sjetimo se samo slučaja kada je bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić mrtav hladan u svoju imovinsku karticu upisao da njegova kuća u Virovitici s okućnicom ima samo 165 kvadrata umjesto 1587 kvadrata. Kada je otkriven, upisao je ispravnu površinu, ali vrijednost nekretnine ostala je ista – skromnih 950 tisuća kuna. Na istoj čestici Tolušić je imao još jednu kuću koju nije prijavio. Objekt od 120 kvadrata proglasio je roštiljem.

Uvijek ista priča

Za medijske napise o različitim podacima površine kuće ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, Plenković je rekao da će to sam ministar objasniti: “Koliko sam razumio, on će to sam pojasniti javnosti. Mi smo jučer čuli i rekao mi da je nekoliko puta sve to objasnio”.

Slično je reagirao i u aferi Marić. Ministar državne imovine Goran Marić kući u Živogošću uspio je udvostručiti površinu, ali njena vrijednost ostala je ista – samo 850 tisuća kuna za 245 kvadrata. Ministar je skrivao i prihode od iznajmljivanja te kuće turistima. Otkriveno je da je poslovnim akrobacijama u suradnji s bivšom tvrtkom i franjevcima uspio sina smjestiti u stan vrijedan 2,5 milijuna kuna.









I tada je Plenković rekao sličnu rečenicu: “To je na njemu, bitno da on to rastumači”.

Bivši ministar zdravstva Milan Kujundžić također je ulovljen u brojnim aferama. Nakon što se saznalo da je kupio novu kuću u Maksimiru, a nije bilo jasno otkud mu novac za nju, Kujundžić je rekao da je digao kredit i da mu je dio novca posudio prijatelj iz studentskih dana, da bi se na kraju ispostavilo da se radi o Miru Palcu, šefu Nadzornog odbora veledrogerije Pharma Net i vlasniku ljekarni. Nakon toga je otkriveno da je 2010. godine kupio novu kuću u podsljemenskoj zoni za koju tvrdi da vrijedi samo 900.000 kuna, da bi se potom otkrilo da je zatajio i pola luksuzne kuće s bazenom u Imotskom.

Nikada on ništa nije znao

Na pitanja o detaljima oko imovinske afere Kujundžića premijer je kazao opet jednu vrlo sličnu rečenicu: “Ove situacije su neke okolnosti za koje ja niti sam znao, niti sam mogao znati niti je to predmet mog interesa, niti su to informacije o kojima sam ja ikada prije s njim razgovarao”.

Još jedan tadašnji ministar, ministar uprave Lovro Kuščević nanizao je cijeli niz afera. Podsjetimo se vile – pašnjaka od 350 kvadrata, zatim štale koja je postala kuća, zatim kupoprodaje poslovnog prostora iz vlastite tvrtke koja ubrzo odlazi u stečaj. Zatim njegova supruga Zorama kupila je poljoprivredno zemljište koje je Općina prenamijenila u građevinsko. Plenković je već ima pripremljenu svima poznatu rečenicu: ‘Obavit ćemo razgovore, na njemu je da to objasni. On će rastumačiti sve što je. Mislim da je nešto i govorio. Moram obaviti razgovore. Ja te informacije nemam niti je moguće da netko poput mene sve te detalje provjerava i gleda”.

I ministar obrane Krstičević ulovljen je u muljanju. Novinari su otkrili da je ministar Krstičević znatno umanjio vrijednost svoje kuće u Žaboriću, prikazujući je jeftinijom nego u vrijeme kad ju je kupio. Da slučaj bude gori po ministra, novinari su danas otkrili da je ta kuća dograđena bespravno i da je potpuno legalizirana tek 2016. godine.

“Nije to tako dramatično’, rekao je premijer ulazeći u Banske dvore.

Umjesto isprike građanima nikad strastveniji

Bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić nakon afere Hotmail dala je ostavku, a zanimljivo i nju Plenković nije strastveno branio a kada su sporni mailovi procurili u javnost opet se pravio kao da ne zna ništa o ničemu: “Ja moram priznati da nisam detaljno čitao ove mailove, uzet ću si vrijeme, pročitat ih, analizirati i nakon toga ćemo to komentirati”, rekao je premijer osvrćući se na objavljenje mailove.

U svakom slučaju bila je to Vlada s najviše korupcijskih afera, koje još sada izlaze u javnost, a Plenković umjesto da se ispriča javnosti zbog svega, što su neki političari ovih dana i tražili, tako zdušno brani, kako je mnogi zovu, svoju miljenicu.