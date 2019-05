STRAŠAN DETALJ SVIMA JE PROMAKNUO! Rezultati izbora otkrili su nešto o Kolindi! Vidite li što?

Rezultate europskih izbora za naš je portal prokomentirao ugledni analitičar i sociolog Slaven Letica.

”Tu su bitna dva podatka, broj mandata i postotak dobivenih glasova. HDZ je po postotku dobivenih glasova, ako se usporedi s onih 41 koliko su imali, puno lošije prošao, ti su glasovi otišli prema razmrvljenim pravaškim i suverenističkim strankama. Da su te stranke išle zajedno pod nazivom Hrvatski ponos, oni bi imali bi najmanje dva, a možda i tri europska mandata”, tvrdi naš sugovornik dodajući da SDP može biti zadovoljan rezultatom te moraju biti ponizni i zahvaljivati dragom Bogu što su tako dobro prošli.

Rezultati izbora, navodi Letica, snažna su poruka premijeru Andreju Plenkoviću.

”Nije njemu problem samo ideologija, on je s ovih 12 apostola, tih mladih ljudi, ponizio doajenski, seniorski HDZ na terenu, tako da oni jednostavno nisu bili motivirani, a još će manje biti na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Sada je u ozbiljnim problemima i sama predsjednica Republike ako je podrži HDZ bez suverenističke potpore. Tuđmanov HDZ bio je hibridna stranka, 15 ili 20 posto starćevinćanstva, 30 posto radićevštine, 7 posto antifašizma i kršćansko-demokratske tradicije koja u Hrvatskoj nikada nije bila jaka jer je bila u okviru HSS-a. Sada se HDZ sveo na europski, briselski model umivene desnice i imat će ozbiljne probleme s time”, naglašava Letica. Uvjeren je da će dugoročno Plenković imati ozbiljnih problema jer on mimo prava i europskih regula nikada nije pročitao knjigu o modernim trendovima u svjetskoj politici, političkom spektru i tendencijama u različitim dijelovima svijeta.

”Ovo je labuđi pjev MOST-a. Kad sam vidio Mira Bulja da kolonom plaši Plenkovićevu kolonu… U Americi bi odmah dobio metak kroz noge. To je jedna vrsta primitivnog barbarstva, a drugo su petljanije Bože Petrova i uskočki duh Nikole Grmoje. Očito Hrvati ne vole retoričke ekstremizme bez obzira na to kakvi oni bili. Živi zid će dobiti jedan mandat, ali mene su zaskočili iz mraka da im potpisujem da se novac oduzme političkim strankama. Pitam ih kako bi to financirali, kažu: ‘Neka skupljaju boce’. To je s onu stranu ikakve pameti. Kad je riječ o Kolakušiću, on se vrlo mudro zadržao na području borbe protiv korupcije, pravne borbe i pravosuđa, takve stranke u Europi dobivaju između 7 i 15 posto”, zaključuje Letica.