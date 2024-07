Stranke u nestajanju: Nekad su bili veliki hit i osvježenje, a sada su na rubu propasti

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih godina nacionalna politička scena svela se uglavnom na jednu političku stranku, odnosno vladajući HDZ koji je svoju dominaciju pokazao i na nedavno održanim parlamentarnim izborima, na kojima je doduše uz stranku na čijem je čelu premijer Andrej Plenković odskočio tek SDP kojega je iz mrtvih uzdigao angažman predsjednika Zorana Milanovića.

Kada se govori o uspjesima s parlamentarnih izbora tada zasigurno ne treba zanemariti ni Domovinski pokret koji je temeljem toga postao dio vladajuće koalicije pa ni Možemo, koji je uspješno preživio još jedan izborni ciklus dokazujući da nisu stranka koja je svedena isključivo na zagrebačku, lokalnu razinu kao što im se to ranije nastojalo imputirati.

S druge strane i parlamentarni izbori, ali i brojne ankete koje su se provele nakon njih ukazuju na to da je cijeli niz manjih stranaka nestao, ili pak došao na sami rub nestanka s političke scene. Svoju borbu za opstanak već dugo vode u Mostu, otkako je tu stranku napustio Nino Raspudić u paketu sa suprugom Marijom Selak Raspudić, koja istini za volju nikada nije bila članica Mosta, ali je kao članica njihova zastupničkog kluba u javnom prostoru percipirana kao dio te političke stranke koja na nedavno održanim europskim izborima nije uspjela osvojiti ni jedan mandat.

Vidović Krišto se nije proslavila

U Mostu bi se nakon ljeta trebali održati unutarstranački izbori nakon kojih bi vodeću poziciju u toj stranci trebao napustiti Božo Petrov, no veliko je pitanje što će im ti izbori doista donijeti.

Neupitno je zato da je nekoć najveća oporbena stranka-Socijaldemokrati na posljednjim parlamentarnim, a onda i europskim izborima posve nestala s političke scene pa se opcija koju su predvodili Davorko Vidović i Davor Bernardić u anketama pojavljuje kao dio statističke greške. Slična muka snašla je i OiP stranku koju predvodi bivša saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto. Njena se opcija nije proslavila na parlamentarnim izborima, nakon čega je Vidović Krišto neumorno progovarala o krađi na izborima.

Potom se upustila i na europske izbore, ali ni tamo nije postigla zapaženiji rezultat te se čini kako bi zbog soliranja svoje šefice OiP mogao postati još jedna u nizu malih stranaka, s velikim apetitom, ali i kratkim rokom trajanja. Premda su u suradnji sa Mostom uspjeli dogurati do zastupničkih klupa u kojima ih predstavlja Marijan Pavliček i Hrvatski suverenisti na klimavim su nogama po pitanju opstojnosti, tim više što ih je ozbiljno potresao odlazak saborske zastupnice Vesne Vučemilović.

Pad rejtinga

Sve upućuje na to da Suverenistima prijeti pad, posebice na istoku Hrvatske, gdje se Pavliček navodno na idućim lokalnim izborima kani kandidirati za Vukovarsko-srijemskog župana, no upućeni svjedoče da su njegove šanse u toj borbi podjednako skromne kao i rejting stranke koju predvodi. Loše se ako je vjerovati anketama piše i Hrvatskoj stranci umirovljenika pošto se na političkoj sceni pojavila platforma Umirovljenici zajedno koja je HSU-u preuzela dio biračkog tijela, no HSU je ionako odavno u javnom prostoru percipiran kao ogranak HDZ-a slično kao HSLS ili pak HNS koji je nekoć slovio za vodeću liberalnu političku opciju u našoj zemlji.









Na toj istoj liberalnoj sceni, u takozvanom centru posljednjih se godina profilira istoimena stranka Centar koja je u javnosti poznata po tome što je vodi splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegova supruga, saborska zastupnica Marijana Puljak. Ova politička opcija koja također vodi borbu s rejtingom u medijskom se prostoru u više navrata spominjala upravo zbog bračnog para Puljak pri čemu se tvrdilo da se pored navedenog dvojca bilo tko teško može politički profilirati pa stoga Centar postaje lokalna politička priča.









Mnogi su i na lokalnoj, splitskoj razini skloni vjerovati u to da se zastupnici Centra u ovom sazivu Sabora ne bi niti našli da se Puljci nisu odlučili na koaliciju sa SDP-om, na čijoj se listi i jesu domogli saborskih klupa.

Inače je u aktualnom sazivu Sabora Marijana Puljak predsjednica Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjever u kojem se nalazi i njena stranačka kolegica Viktorija Knežević te Ivica Bakša i Dubravko Bilić iz NPS.