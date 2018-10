ŠTRAJK U RIJECI! Radnici 3. maja na ulicama! Traže plaće za rujan

Autor: Hina

Oko tisuću radnika Brodogradilišta 3. maj u četvrtak je ponovno izašlo iz kruga brodogradilišta te su u mimohodu od istočnog do sjevernog ulaza u brodogradilište još jednom zatražili isplatu rujanskih plaća i opstanak riječkog brodogradilišta.

Četvrtog dana štrajka radnici su u mirnom mimohodu izašli iz brodogradilišta na istočnom izlazu, prošli su Ulicom Milutina Barača do Mlake, a potom glavnom gradskom prometnicom, Zvonimirovom i Liburnijskom ulicom do sjevernog ulaza u brodogradilište. Kolona se kretala nogostupom, ali se povremeno prelijevala na cestu i usporavala promet, no vozači su trećemajce uglavnom podupirali i pozdravali ih sirenama.

Predsjednik Štrajkaškog odbora Veljko Todorović rekao je kako žele još jednom ukazati da nisu primili plaće, da su bez budućnosti. Uprava kaže da radi na deblokadi računa, a mi smo i dalje blokirani, rekao je. Pozvao je četiri tvrtke koje još nisu deblokirale račun 3. maja da to što prije učine.

Račun 3. maja blokiran je više od 60 dana, čime je ispunjen jedan od uvjeta za otvaranje stečaja. Radnici traže da se račun deblokira kako bi se, do pronalaska rješenja i novog partnera, omogućio opstanak brodogradilišta. Brodogradilište Uljanik duguje 3. maju oko 550 milijuna kuna pozajmice s kamatama, a 3.maj duguje dobavljačima i kooperantima. Ugovorene novogradnje u 3. maju su otkazane, a materijala kojim bi se dovršili započeti brodovi i dalje nema.

Prema informacijama koje su još jučer iznijeli radnički predstavnici, državne tvrtke institucije skinule su blokade s računa 3. maja, kao i većina kooperanata i dobavljača, osim četiri tvrtke, od kojih su dvije inozemne, a dvije domaće.

Todorović je rekao da stečaj nije opcija te da su s direktorom Maksimilijanom Percanom suglasni jedino u tome da se stečaj ne pokreće. Član Štrajkaškog odbora Juraj Šoljić rekao je da su poslali poruku Ministarstvu gospodarstva i Vladi da konačno stanu pred radnike i kažu što će biti s 3. majem.

Rekao je da je kao član NO 3. maja, koji je prije oko godine dana upozoravao i bio dao ostavku na članstvo u NO zbog stanja u brodogradilištu, a potom ponovno izabran za člana NO, suodgovoran za nastalu situaciju. No, rečeno mi je u razgovorima u državnim institucijama, koje provode istražne radnje, da je baš moja ostavka potakla te istražnje radnje, naglasio je.

Šoljić je rekao da mu je drago da je Vlada jučer uputila mišljenje Ministarstva financija oko davanja jamstava Uljanik grupi za brodove koji su se gradili u Uljaniku, kasnije u 3. maju. Država će preuzeti završetak brodova za koje su jamstva došla na naplatu, rekao je. Apelirao je na državu da se ti brodovi završe u 3.maju. Nada se da će se nakon imenovanja tročlanog odbora Uljanika, konačno definirati nova Uprava i sudbina 3. maja.

Na upit o dobivanju novca za brodove koji se nisu ni gradili, Šoljić je rekao da 3. maj nema takvih brodova, da u tome nije sudjelovao i da je bio podugovaratelj. Pitamo se gdje su završile tolike milijarde kuna ako nisu utrošene u brodove, kao i 550 milijuna kuna iz 3. maja, rekao je naglasivši da se radnici neće odreći svojih plaća zbog nerada Uprave Uljanika. Nada se da će plaća za rujan biti isplaćena sljedećeg tjedna.