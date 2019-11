ŠTRAJK NIJE JEDINI: Ovo su najstrašnije priče iz resora Blaženke Divjak

Ulazeći u koaliciju s HDZ-om, iz Vrdoljakova HNS-a javnost su obavještavali kako je krajnji cilj ove neprincipijelne suradnje reforma hrvatskog školstva, kako školstvo reformira ministrica Blaženka Divjak, vidljivo je i ovih dana. Naime, sustav je u potpunom kolapsu, a čini se kako ni Plenković, ni Divjak ne nude riješenje koje bi saniralo probleme s plaćama nastavnika, a jednako tako, evidentno je da ni sindikati ne odustaju od svojih zahtjeva. Upravo stoga, prije nekoliko dana, počelo se šuškati o ostavci resorne ministrice, a ulje na vatru dolila je izvanredna konferencija za medije koju je dotična sazvala. Međutim, obraćajući se predstavnicima medija, Divjak ne samo da nije ponudila ostavku, već je obznanila da se povlači iz pregovora sa sindikatima, i Plenkovićem, no ne i da se povlači s ministarske pozicije.

Ništa novo, reklo bi se, kada se zbroje i oduzmu sve ministričine aktivnosti mimo štraka. Primjerice, pompozno najavljivana Škola za život ove je godine uvedena eksperimentalno, a Divjak se pritom oglušila na upozorenja nastavnika da nisu spremni za to budući da su materijale za pripremu dobnili sredinom ljeta te im stoga nije ostavljeno dovoljno vremena za pripremu, ali i kvalitetan start novog programa za kojega je bilo potrebno proučiti materijale. Milijuni kuna otišli su na kupovinu laptopa i tableta s kojima je ministrica namjeravala dići na višu razinu hrvatsko školstvo, no namjera je jedno, a praksa nešto sasvim drugo jer kupljena oprema ubrzo se masovno počela vraćati budući da se uspostavilo kako nije dovoljno kvalitetna.

Roditelji su morali sami sanirati popravke, a za to vrijeme šefica obrazovnog resora okružila se vojskom suradnika pa tako u Ministarstvu obrazovanja djeluje četvero državnih tajnika i pet pomoćnika, a koliko je u realnosti Blaženki Divjak stalo do obrazovanja možda ponajbolje svjedoči prošlogodišnja najava da u planu za ovu godinu Ministarstvo više ne pokriva troškove odlazaka hrvatskih matematičara na svjetsku olimpijadu. Štrajk je čini se na koncu tek kap koja je prelila ćašu punu problema koji se godinama gomilaju u ovom resoru, koji je leđa odlučio okrenuti i djeci s posebnim potrebama koja nisu u stanju pratiti nastavu šaljući im nedavno dopisu u kojem se roditelje te djece upozorava na to da nemaju pravo na asistenta u nastavi. Tek kada je cijela priča dospjela u medije Divjak je sazvala veliki skup kojim je riješila ovaj problem, ali izgleda da je problema toliko da se svaki novi trud čini uzaludnim.