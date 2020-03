STRAH TUTNJI HDZ-OVIM HODNICIMA! Za deset dana istina izlazi na vidjelo: Ovo bi moglo zauvijek promijeniti stranku

Teza o velikoj koaliciji godinama se talasa hrvatskim političkim nebom, među prvima veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a zazivao je bivši predsjednik Stipe Mesić, ovu suradnju jedno je vrijeme spominjala i bivša premijerka Jadranka Kosor, a o velikoj koaliciji kao jedinoj spasonosnoj opciji nedavno je govorio i Franjo Gregorić.

Velika koalicija vruća je tema i u vladajućoj stranci uoči unutarstranačkih izbora, a na površinu ju je izvukao prvi čovjek Opcije za promijenu Miro Kovač, koji smatra da s Plenkovićem na čelu HDZ-a, Hrvatskoj taj scenarij doista ne gine.

O velikoj koaliciji, s gnušanjem i podsmijehom progovaraju međutim u SDP-u, a od toga se bez zadrške skladno i harmonično odgrađuju svi Plenkovićevi trbuhozborni. No, pustite politiku i njihove kletve, ta nije li Božo Petrov pregazio svoju riječ i potpis kod javnog bilježnika, onog momenta kada ga je zažuljala vladajuća pozicija.

Okolnosti u političkoj areni ukazuju na dva moguća scenarija, ili će se jedna od dviju velikih stranaka pokoriti i pristati na suradnju s Miroslavom Škorom, ili će pak jedna drugu prigrliti kao što su to činili uvijek do sada kad je zatrebalo. Teško je prigrliti Škoru, jer Škoro ima velike ambicije. Doktor Miro želi biti premijer, premijer želi ostati i Plenković, a premijer želi biti i Davor Bernardić.

Kako onda postići dogovor? Prema posljednjim stranačkim rejtinzima, niti jedna stranka osim one Škorine nije ni blizu izbornog praga, a ako se stranke do rujna i približe pragu tada bi to moglo dovesti do toga da u saborske klupe uđe niz istaknutih pojedinaca iz raznih političkih opcija.

Mali političari velikih apetita za sastavljanje Vlade zahtjevat će nemoguće, zna se to već sada pa je jasno da će dogovor s njima u najmanju ruku biti kompleksan. Uostalom, i da se dogovore bit će to klimava i nestabilna vlada. Bude li Beri vladajuća većina ovisila o Škorinim, ili pak HDZ-ovim rukama, što mislite kome će se prikloniti? Nije li u tom slučaju prirodnije da se pridruži tihom partneru HDZ-u, kojega na vlasti i danas održavaju Bernardićevi bivši stranački kolege Milanka Opačić i Siniša Varga.

Bude li pak HDZ-u za formiranje vlasti trebala potpora zagrebačke ljevice koja ima potencijala ući u Sabornicu, nije li prirodnije da se pridruži SDP-u pod krinkom formiranja stabilne vlade.

Da, velika koalicija od koje zaziru obje stranke izglednija je no ikada.