STRAH I TREPET PLENKOVIĆEVE VLADE! Žena koja zna sve premijerove tajne: Plijeni pažnju gdje god se pojavi

Autor: Iva Međugorac

Na sjednici Hrvatske udruge poslodavaca koja bi se trebala održati u utorak biti će izabran predsjednik Vijeća članova tog udruženja, ali i dva potpredsjednika, no već je sada vidljivo da će kao jedini kandidat za predsjednika biti potvrđen Ivica Mišetić iz Atlantic Grupe gdje obnaša dužnost glavnog tajnika.

No, Mišetić je hrvatskoj javnosti poznat i kao višegodišnji direktor Croatia Airilinesa dok posljednjih godina više pažnje plijeni njegova atraktivna kćerka Tena, zamjenica predstojnika Ureda premijera Plenkovića. Mlada Mišetić s Plenkovićem surađuje još od prvih dana njegova prošlog mandata, a mnogi je smatraju njegovom najlojalnijom suradnicom.

Ime Tene Mišetić u medijima se spominjalo u jeku prvog kraka afera u kojima se našla bivša HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac. Upravo se Mišetić našla na popisu svjedoka koji su ispitani u Uskoku, a prema onome što se tih dana dalo iščitati iz medijskih napisa i sama Rimac bila je svjesna kako bez odobrenja kolegice Mišetić ne može doći do šefa Vlade.

Ima uvid u premijerove tajne

Po vladinim kuloarima Tenu se opisuje kao osobu koja ima uvid u sve premijerove tajne i sve njegove poslove, a s Rimac ju je zapravo povezao tajno snimljeni razgovor s Ružicom Njavro iz Ministarstva poljoprivrede. ”Ružica je kontaktirala Tenu da se Uredba u javno savjetovanje pusti sa svim nedostatcima”, govori Rimac na snimci u kojoj se zapravo razgovara o uredbi za zakup šumskog zemljišta koje su Rimac i Njavro namjeravale izmjeniti kako bi pogodovale poduzetnicima Josipu Ravlići i Anti Sladiću, stočarima koji su zagovarali izmjene sporne uredbe s namjerom da se smanji broj grla stoke neophodan za dobivanje državnog zemljišta, a tu je jasno i neizostavan porast poticaja.

Što je Tena Mišetić nakon tog poziva učinila i kako se priča rasplela još se utvrđuje, no indikativno je to da se zamjenicu šefa premijera ureda kontaktira da donose odluku o tome ide li neka uredba, pravilnik ili zakon u proceduru. Nejasno je od kuda joj tolika moć da se preko nje takvo što može progurati. Neobična je mnogima moć koju Tena ima budući da je zapravo riječ o dami rođenoj 1988. godine u Splitu.

Ova mlada Plenkovićeva suradnica školovala se na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment, govori četiri strana jezika, a sa Plenkovićem je prvu suradnju ostvarila kao njegova asistentica u Bruxellesu gdje je stigla kao stažistica 2014. godine. No, nakon svega godinu dana postaje Plenkovićeva asistentica, a ovaj je ne zaboravlja nakon što postaje premijer pa je prvo instalira na mjesto Božinovićeve zamjenice (on je u to doba bio šef Plenkovićeva kabineta). Kako ta Vlada s Mostom nije dugo zaživjela, Plenković ulazi u koaliciju s HNS-om, Božinović od Orepića preuzima ministarstvo policije, a Tena ostaje zamjenica šefa kabineta.

“Tena Mišetić, strah i trepet hrvatske Vlade, nosi kratke haljinice, ali traži maksimalnu poslušnost. Osoba koja je u HDZ zadužena da zastupa hrvatske građane na sastancima s kancelarkom Angelom Merkel, ali Tena i svojim bičem postrojava ministre, naređuje u ime državnog vrha i srozava ugled hrvatskih institucija svojim mazohističkim izljevima raspoloženja, uvodi strahovladu u ime Premijera, pod utjecajem njenih čari. Na svim sastancima s Knightheadom, naravno nazočna je neizostavna Tena Mišetić, kad god dođu ili se pojave u Vladu”, pisao je svojedobno na svojim blogovima Ivica Todorić u jeku afere Borg, vulgarno prozivajući Plenkovićevu savjetnicu.

U svojim iskazima Uskoku bivša ministrica Dalić potvrdila je kako je Mišetić sudjelovala na sastancima oko Agrokora. Mišetić je svojim atraktivnim izgledom posljednji puta plijenila pažnju na skupu europskih Pučana u Ciboni, no ova mlada dama koju nazivaju čeličnom lady Vlade ipak se nastoji ne eksponirati previše.