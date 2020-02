STRAH I TREPET HRVATSKE POLITIKE: Uništio je Kolindu, boje ga se Plenković i Bernardić

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić gotovo dva desetljeća postojan je na svojoj poziciji, no čini se kako je nezadovoljstvo njegovom vladavinom došlo do vrhunca, na europskim izborima njegova stranka nije se ni približila izbornom pragu, a suradnja uskoro bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s njime na izborima za Pantovčak skupo ju je stajala.

Naime, bivši premijer podbjedio ju je baš u Zagrebu, Bandićevoj utvrdi i bazi, a da situacija šefu metropole ne ide na ruku pokazali su i nedavni prosvjedi. Međutim, najozbiljniji segment sage oko Bandića pobune su u zagrebačkom HDZ-u o kojem mu ovisi većina u Gradskoj skupštini. Unatoč pobunama u ovom ključnom ogranku vladajuće stranke, dobro upućeni svjedoče kako nastavak suradnje gradonačelnika Bandića i zagrebačkog HDZ-a ovisi isključivo o volji Andreja Plenkovića, koji s Bandićem surađuje na principuruka ruku mije, no, bude li Plenković do kraja branio suradnju s Bandićem, pitanje je kako će se to reflektirati na njega i njegov politički legitimitet, pa je shodno tome dojam javnosti da će se Plenković prije, ili kasnije morati odreći svojeg partnera iz saborskih klupa čiji ga žetončići drže na životu. No istodobno valja imati na umu i to da su Bandićevi žetončići sve nestabilniji, zastupnički klub nedavno se počeo osipati, a poznavatelji prilika i neprilika u Hrvatskom saboru uvjereni su da je to tek početak te da će zastupnici vrlo brzo napustiti Bandićev brod koji tone.

Milan Bandić pretvara se u veliki opasnost za svoje suradnike, ne samo za Plenkovića, već po svemu sudeći i za Davora Bernardića, koji je pod njegovom palicom i stasao.