‘ŠTO VIŠE USTAŠKIH ZMIJA TO VIŠE KUNA USTAŠICA! Ne slave svi Dan antifašističke borbe: ‘U Hrvatskoj nismo imali zapadni antifašizam, nego komunističku revoluciju’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Danas Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe.

Obljetnica je to i državni praznik u znak sjećanja na osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. godine koji je ujedno bio, kako tvrde povjesničari, i prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe.

Zapovjednici tog Odreda bili su Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su i kasnije poznata imena poput Mike Špiljka, Nade Dimić i drugih. Ipak, valja istaknuti da je Odred osnovan nakon napada Njemačke na SSSR, a prema tadašnjim okolnostima očito se smatralo da za ranije osnivanje nema potrebe.





Povodom obljetnice smo razgovarali s političkim analitičarom i komentatorom Davorom Dijanovićem.

*Zašto se antifašizam u Hrvatskoj često poistovjećuje s negativnim?

Ako govorimo o strukturama iz bivšeg sustava, one antifašizam ne poistovjećuju s negativnim. Njima je antifašizam instrument rehabilitacije komunizma i jugoslavenstva. Žrtvama jugoslavenskoga komunističkog sustava “antifašizam“ je simbol za komunizam i komunističke zločine. U Hrvatskoj nismo imali zapadnu inačicu antifašizma, nego komunističku revoluciju. Danas nije toliko popularno otvoreno braniti komunizam i komunističke zločine pa se to čini pod krinkom antifašizma.

Jugoslavenski komunisti su nakon Drugoga svjetskog rata bili dio pobjedničke tzv. antifašističke koalicije i to im je kasnije osiguralo određene pozicije. Ne zaboravimo da su i zapadne zemlje bile u koaliciji sa Staljinom i Crvenom armijom. Zbog toga je nakon Drugoga svjetskog rata i na Zapadu propitivanje komunističkih zločina bilo nepopularno. Postavilo bi se, naime, pitanje jesu li zapadni centri moći o tome nešto znali i zašto to nisu pokušali spriječiti.

Naravno da je svaki razuman čovjek protivnik fašizma. No baš zato što se “antifašizam“ kod nas poistovjećuje s komunizmom, za sebe ne kažem da sam “antifašist“, nego protivnik fašizma, na tragu bl. Alojzija Stepinca, Maksimilijana Kolbea ili Edit Stein.

Za jugoslavenske komuniste su i mnogi protivnici fašizma bili opasnost. Stajalište OZNA-e i drugih ustanova u, primjerice, Slavoniji bilo je da “bez mnogo skrupula treba likvidirati sve one za koje znamo da su nam neprijatelji i koji će sutra biti protiv nas“. Primjer koji možda i ponajbolje ilustrira jugoslavenski “antifašizam“ činjenica je da su partizani prilikom ulaska (“oslobođenja“) u Dubrovnik likvidirali – pored svih ostalih – i osam osoba koje su u dokumentima talijanskih fašista slovile kao opasni i dokazani antifašisti. No nisu bili komunisti… Ili, uzmimo, ubojstvo bl. Miroslava Bulešića. On je jedan od potpisnika znamenite Spomenice koja je odigrala ključnu ulogu u priključenju Istre Hrvatskoj odnosno Jugoslaviji. Komunisti su mu se zahvalili tako što su kao brutalno likvidirali.









*Tko su, zapravo antifašisti, imamo li danas još živih?

Živ je Manolić, a živ je i Buda Lončar. I još su vrlo vitalni. Ipak, rijetki su preživjeli koji su sudjelovali u tzv. Narodnooslobodilačkoj vojsci. Predsjednik Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin je rođen 12 godina nakon Drugoga svjetskog rata. To nam govori da se pojam antifašizma, kao što smo uvodno istaknuli, koristi u ideološke svrhe, kao poluga rehabilitacije jugoslavensko-komunističkih ideja.

*Profitira li i tko još na antifašizmu?









Apsolutno. U korijenu svega je borba za moć, utjecaj i novac. Najprije izmislite fašiste, a onda moraju postojati i “hrabri“ antifašisti koji će se protiv njih boriti. A za borbu je potreban novac. Novac, naravno, ne dolazi iz privatnog, nego iz javnog sektora. Što više ustaških zmija – više i kuna ustašica.

*Postoji li neka država u svijetu osim Hrvatske gdje postoje antifašisti?

Postoji. Recimo to su Rusija i Bjelorusija gdje se tajna služba i dalje formalno zove KGB. Dakako, kod ovih zemalja – neovisno o tome što je Putin raspad SSSR-a nazvao najvećom geopolitičkom katastrofom 20. stoljeća – to nije toliko vezano više uz ideologiju, koliko uz želju za povratkom bivše moći kad je Rusija uz SAD bila glavni akter međunarodne sigurnosti, a ruski (sovjetski) utjecaj je sezao sve do Berlina. I sama se Ukrajina poziva na antifašističke tradicije. I dalje ta negativna identifikacija (“anti“) perceptivno daje osjećaj moralne i etičke superiornosti jer se, eto, mi borimo protiv fašista. Iako je komunizam pobio daleko više ljudi, fašizam je i dalje negativnija riječ, do te mjere da i neki desno-konzervativni autori govore o “crvenom fašizmu“, iako je to politološki i povijesno gledano besmislica koja zapravo abolira komunizam, koji je – prema piscima Crne knjige komunizma – “kultura nasilja“ i “najužasnija varijacija totalitarizma, državnog terorizma i monopartijskog voluntarizma u povijesti ljudskog roda.

Postoje i na Zapadu tzv. antifa grupe koje su prilično nasilne i radikalne, a često su u sprezi i s drugim woke organizacijama tipa BLM. Donald Trump ih je svojedobno opravdano nazvao terorističkom organizacijom.

*Je li Mesić antifašist ili fašist?

Izvorno, Mesić je komunist. Kasnije je hvalio ustaše, pa se ponovno vratio na tvorničke postavke. Ipak, stvarno on je ideološki konvertit i tip osobe koja bi sutra – da se promjene okolnosti – mogao biti i nešto treće. Ne treba ga više uopće uzimati za ozbiljno, nego nastojati popravljati štete koje je nanio Republici Hrvatskoj.