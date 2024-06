Što sve posjeduju Plenkovićevi ljudi: Stanovi po Zagrebu, zemljišta, nasljeđena bogatstva

Autor: Iva Međugorac

U novoj Vladi premijera Andreja Plenkovića kada su HDZ-ovi kadrovi po srijedi ništa se previše nije promijenilo, ali su se zato promijenile imovinske kartice ministara među kojima su i oni koji s premijerom surađuju posljednjih osam godina koliko upravlja državom. Sam je Plenković u svojem prvom premijerskom mandatu zarađivao 2.864 eura, dok njegova današnja plaća iznosi 3.262 eura.

Na početku Plenkovićeva mandata njegova je supruga kao zaposlenica u Hrvatskom saboru godišnje zarađivala 121.384 kune, a trenutno se u Plenkovićevoj imovinskoj kartici navodi da njegova supruga koristi porodiljni dopust.

Plenković je u trenutnu imovinsku karticu upisao stan od 191 m2 u Zagrebu vrijedan 346.406 eura, a ista nekretnina navedena je i u njegovoj prvoj imovinskoj kartici. S vremenom je Plenkovićeva supruga naslijedila trećinu kuće s okućnicom od 759 m2 vrijednu 66.361 eura kao i dio vrta od 25 m2 koji je procijenjen na simboličnih 156 m2. Nekretnine se nalaze u Makošama i Starom Gradu.

Plenković još vozi svojeg Passata

Od svojeg prvog mandata Plenković vozi Passata iz 2011.godine čija je vrijednost 10.000 eura, a u imovinskoj kartici i danas ima upisano 69 dionica T-HT-a kojima je dodao vrijednosne obveznice od 30.000 i 5.000 eura te supruginu obveznicu vrijednu 5.000 eura. Početkom prvog mandata Plenkovićeva je ušteđevina iznosila 130.000 eura, dok danas Plenković ima ušteđevinu od 220.000 eura. Njegova supruga ima ušteđevinu od 7.224 eura, međutim radi se o stambenoj štednji.

U travnju 2016.godine funkciju ministra branitelja preuzeo je Tomo Medved koji je u to doba bio član vlade Tihomira Oreškovića. Njegova plaća na početku mandata iznosila je 2.700 eura, a Medved danas prema podacima iz imovinske kartice zarađuje 3.169 eura. Plaća ministrove supruge 2016.godine iznosila je oko 830 eura mjesečno, dok danas plaća gospođe Medved zaposlene u KBC Sestre milosrdnice iznosi 1.399 eura. Medved je u svoju prvu imovinsku karticu upisao stan od 86 m2 koji se ondje nalazi i danas. Procijenjena vrijednost navedene nekretnine je 130.121 euro.

U međuvremenu je Medved postao suvlasnik 15 nekretnina u katastarskoj općini Cetingrad kod Slunja. Konkretno se radi o 11 oranica, dva pašnjaka i dvije livade. Ministar i danas posjeduje svojeg Passata iz 2003.godine vrijednog 3.000 eura, a na popis imovine i on je poput Plenkovića dodao državnu obveznicu u iznosu od 1.000 eura. I prije Plenkovića na poziciji ministra prometa još od veljače 2016.godine nalazio se Oleg Butković čija je plaća na početku mandata iznosila oko 2.135 eura, dok Butković danas zarađuje 2.760 eura. Butkovićeva supruga zaposlena u Narodnoj knjižnici u njegovom rodnom Novom Vinodolskom danas zarađuje 969 eura, što i nije neka razlika u odnosu na 900 eura koliko je zarađivala na početku njegova ministarskog mandata.

Butković kupio auto na leasing

Na početku ministarskog mandata Butković nije imao ni ušteđevine, ni poslovnih udjela, a posjedovao je Fiat Bravo star deset godina, a u novoj imovinskoj kartici Butković navodi leasing iz 2019.godine na ime svoje supruge u visini od 20.086 eura. U novoj kartici stoji i stan iz Novog Vinodolskog kojega ministar procjenjuje na oko 200 tisuća eura. Temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju Butković je u međuvremenu postao vlasnik kuće s okućnicom od 1011 m2 vrijedne 500.000 eura, a postao je i suvlasnik dviju oranica u Ledenicama dok se u kartici više ne navodi građevinsko zemljište njegove supruge koje je Butković procjenjivao na 75.000 kuna, a koje se prostiralo na 489 m2.









U posljednjoj imovinskoj kartici u rubrici pokretnine naveden je i motocikl Piaggio iz 2017.godine koji pripada Butkovićevoj supruzi, a koji vrijedi 1.592 eura. Ušteđevine Butković nema ni danas, ali zato i on poput ostalih članova Vlade ima obveznicu vrijednu 500 eura. Zanimljivo je spomenuti i to kako Butković u prijavi za izbore uredno upisuje svoju adresu u Novom Vinodolskom iako je u zemljištu Butkovićeva adresa u Povilama, točnije u nekretnini koja pripada njegovom bratu Benjaminu.

Na toj istoj adresi posluje tvrtka specijalizirana za prijevoz- Projekt Po vile koja je 2017.godine početkom Butkovićevog ministarskog mandata ostvarivala prihode u iznosu od oko 35.000 eura, dok je primjerice 2022.godine tvrtka ostvarila prihod u iznosu od 1,3 milijuna eura. U studenom 2016.godine dužnost ministrice kulture preuzela je Nina Obuljen Koržinek čija je plaća u to doba iznosila 2.057 eura. Njena trenutna plaća iznosi 2.431 euro. Suprug ministrice kulture Hrvoje Koržinek kao zaposlenih Ministarstva kulture u to je doba radio za 1.120 eura, a danas njegova plaća iznosi 2.160 eura. I onda i danas Obuljen je u svojoj kartici imala upisan stan od 56 m2 u Zagrebu vrijedan 170.000 eura, kao i stan od 80 m2 koji je u vlasništvu njenog supruga, a koji je procijenjen na 280.000 eura. U prvoj imovinskoj kartici spominjana je i garaža od 15 m2 vrijedna 25.000 eura koja se također nalazi u Zagrebu.

Obuljen zaboravila garažu

Ministrica međutim u kartici ne spominje vlasništvo nad još jednom garažom od 11,50 m2, ali zato navodi da je njen suprug naslijedio kuću s okućnicom od 330 m2 u Velom Lošinju vrijednu 500.000 eura. Obuljen i danas vozi Polo iz 2006.godine procijenjen na 2.000 eura, a ona i suprug posjeduju umjetnine vrijedne 120.000 eura. Ministrica je još uvijek vlasnica 69 dionica Hrvatskog telekoma, a novost je udio u fondu Erste Adriatica u iznosu od 34.477 eura kao i obveznice vrijedne 2.500 eura.

Dok u svojoj prvoj ministarskoj kartici Obuljen navodi osobnu ušteđevinu od 170.000 kuna i suprugovu štednju od 50.000 eura, njena današnja ušteđevina iznosi 30.000 eura dok suprug danas ima ušteđevinu u iznosu od 300 tisuća eura. U studenom 2016.godine svoju prvu imovinsku karticu podnio je kao predstojnik ureda vlade aktualni ministar policije Davor Božinović koji je dvije godine nakon te prve kartice preuzeo dužnost ministra unutrašnjih poslova.

Prema toj kartici Božinovićeva plaća iznosila je 2.519 eura, a ona danas iznosi 2.895 eura. U odnosu na prošlu godinu povećala su se primanja Božinovićeve supruge od samostalne djelatnosti. Gospođa Božinović po zanimanju je stomatologinja koja je ran ije zarađivala 20.402 eura, dok prema najnovijoj kartici zarađuje 24.616 eura. Do promjena je došlo i u voznom parku pa je tako suprugin Golf 7 iz 2012.godine kojega je koristila za svoju ordinaciju prodan početkom 2023.godine, dok je u međuvremenu gospođa Božinović na leasing uzela Peugeot 2008 iz 2018.godine za kojeg mjesečno izdvaja 436 eura.

Božinović je također kupac takozvanih narodnih obveznica za koje je izdvojio 1.000 eura. Kada su nekretnine po srijedi Božinović još od svojeg prvog mandata na tom popisu navodi stan u Zaprešiću od 132 m2 vrijedan 237.600 eura, a tu je i suprugin poslovni prostor od 37 m2 koji se također nalazi u Zaprešiću i procjenjuje na 67.752 eura. Ministar je uz to nasljednik nekretnina u Tivatu u Crnoj Gori, a njegova supruga suvlasnica je kuće s okućnicom od 506 m2 na Pagu procijenjene na 300.000 eura. U imovinskoj kartici ministar navodi i suprugin BMW 5 iz 2008.godine procijenjen na 8.000 eura, ali i svoj 200 eura vrijedan Piagio iz 2009.

Respektabilna imovina Primorčevih

Trenutno kao ministar financija Marko Primorac zarađuje 2.638 eura, dok je njegova plaća na početku mandata u srpnju 2022.godine iznosila 2.466 eura. Uz to Primorac predaje na Ekonomskom fakultetu što prema zakonu može raditi najviše osam sati tjedno. Za to Primorac prima naknadu u iznosu od 149 eura što je nešto više nego što je primao prošle godine kada je za taj posao dobivao naknadu od 132 eura mjesečno. Iz najnovije imovinske kartice nestale su naknade i ostali prihodi koje je Primorac zarađivao kao savjetnik za međunarodne financijske institucije.

Samo je od svoje tvrtke Primorac na godišnjoj razini zarađivao 50 tisuća eura, ali je tvrtku ugasio u srpnju 2022.godine kada je preuzeo dužno st ministra. Ostali prihodi odnosili su se na savjetničke usluge, suradnje na fakultetima i članstva u nadzornim odborima. Od ostalih prihoda Primorac je godišnje zarađivao oko 67 tisuća eura, ali otkako je sjeo u fotelju ministra tih prihoda više nema. Najam svojeg stana Primorac je lani naplaćivao 400 eura, no sada prema posljednjoj kartici od imovine i imovinskih prava zarađuje 200 eura više. DO promjena je došlo i kod plaće Primorčeve supruge Iskre šefice REGOS-a koja je prema imovinskoj kartici lani zarađivala 1.661 euro mjesečno.

Na početku Primorčeva mandata njegova supruga zarađivala je pak 1.675 euro na mjesec, a njena najnovija primanja iznose 1.675 eura. Od početka mandata u Primorčevu imovinsku karticu upisan je stan od 60 m2 u Zagrebu procijenjen na 160.000 eura kao i 80.000 eura vrijedna oranica od 1048 m2 u Odri. Primorac je vlasnik BMW-a 520 d iz 2017.godine vrijednog 25.000 eura, a supružnici posjeduju i dionice Slatinske banke, HT-a Končara, FTB Turizma, Liburnia Riviera hotela, Luxime te Božjakovine.

Ministrova supruga uložila je pak 30 tisuća eura u narodne obveznice i još 30 tisuća eura u trezorske zapise dok je on osobno investirao 70 tisuća eura u trezorske zapise. Kada je po srijedi ušteđevina ona je lani iznosila 226 tisuća eura, a danas supružnici Primorac i njihovo dvoje djece imaju ušteđeno 94.000 eura, a tu je još i 16.000 švicarskih franaka te 15.000 američkih dolara.

Bačić se ima čime pohvaliti

Prema prvoj ministarskoj imovinskoj kartici Branko Bačić zarađivao je 2.865 eura, dok njegova plaća danas iznosi 2.943 eura. Njegova supruga danas mjesečno zarađuje 503 eura do je ranije taj iznos bio 406 eura. U najnovijoj imovinskoj kartici naveden je i niz drugih dužnosti na kojima se Bačić nalazi otkako je postao ministar pa je on tako član Skupštine društva Državne nekretnine, predsjednik UV CERP-a, član NO HBOR-a, predsjednik UV APN-a i predsjednik UV Fonda za obnovu.

Bačić u Blatu na svojoj Korčuli posjeduje kuću s okućnicom od 183 m2 vrijednu 98.214 eura. Vikendicu s pripadajućim zemljištem od 511 m2 u Prigradici Bačić procjenjuje na 192.448 eura, a stan od 66 m2 u Zagrebu na 129.404 eura. Tu je i suvlasništvo nad još jednom kućom od 179 m2 procijenjenom na 33.180 eura. Građevinsko zemljište od 930 m2 u Blatu vrijedno je oko 30.909 eura, a drugo zemljište od 429 m2 14.234 eura, treće zemljište od 325 m2 vrijedi 10.783 eura, a četvrto od 50 m2 vrijedi 3.318 eura te je Bačić njegov suvlasnik.

Na popisu nekretnina navodi i voćnjak od 4100 m2 u Blatu procijenjen na 9.954 eura, drugi voćnjak od 911 m2 procjenjuje pak na nešto više od 2.200 eura. Bačić posjeduje i niz šuma te oranica, a vozi Polo iz 2008.godine vrijedan oko 4.600 eura. Bačić je 10.000 eura uložio u obveznice, a njegova supruga posjeduje dionice korčulanskog Blata. Gospođa Bačić vlasnica je štednje od 24.373 eura, a on posjeduje ušteđevinu od 40.000 eura.

U Bačićevoj kartici više se ne spominje Passat, a njegova ranija štednja iznosila je 32.000 eura. Prošle godine Damir Habijan imenovan je ministrom gospodarstva, a u međuvremenu je nakon nedavnih parlamentarnih izbora postao i ministar pravosuđa. Kao zastupnik Habijan je prošle godine zarađivao 2.087 eura. Danas kao ministar Habijan zarađuje 2.397 eura. Otkako je postao ministar Habijan je postao i član Glavne skupštine Janafa, zamjenik predsjednika NO HBOR-a, član Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, predsjednik UV Hrvatskih voda, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i član glavne skupštine Narodnih novina.

Radmanovi imaju mnoštvo nekretnina

Uz dva postojeća kredita Habijan je digao još jedan, a u kartici navodi sto tisuća eura vrijedan stan u Varaždinu od 46 m2. Tijekom ministarskog mandata Gordan Grlić Radman imao je ozbiljnih problema s popunjavanjem imovinske kartice, o čemu su nerijetko izvještavali mediji. U svojoj najnovijoj kartici Radman navodi da zarađuje 2.619 eura što je presedan jer ispada da jedini od ministara prima manju plaću nego što je imao na početku mandata kada je ona iznosila oko 2.730 eura.

Jednokratno je od kapitala Radman uprihodio 295.575 eura, a tu je i 1.613 eura jednokratne naknade od osiguranja kao i niz drugih jednokratnih naknada koje u prvoj kartici nisu spominjane. Supruga ministra Radmana zaposlena je u obiteljskoj tvrtki Agroproteinki gdje mjesečno zarađuje 2.359 eura, dok je ranije u imovinskoj kartici navođena zarada od 161.885 eura godišnje. D

rugih prihoda gospođa Grlić Radman nije imala, a sada se pak u kartici navode tri jednokratne naknade od oko 17 tisuća eura. Grlić Radman je inače vlasnik vikendice s pripadajućim zemljištem od 12375 m2 u Stubičkim Toplicama procijenjene na 95.000 eura. Na popisu imovine navodi i kuću s okućnicom od 607 m2 u Privlaci od 360.000 eura, ali i suvlasništvo nad građevinskim zemljištem od 1116 m2 vrijednog 120.000 eura. Svoju kuću s okućnicom od 1151 m2 u Zagrebu Radman je procijenio na 1.200.000 eura, a njegova supruga ujedno je suvlasnica kuće s okućnicom u Baškoj Vodi od 326 m3 vrijedne 200.000 eura.

Gospođa Grlić Radman u Ljubuškom posjeduje građevinsko zemljište od 1081 m2 vrijedno 18.000 eura. U svojoj prvoj imovinskoj kartici Radman je navodio suvlasništvo nad stanom od 100 m2 u Crikvenici vrijednim pola milijuna kuna, kao i vlasništvo nad stanom od 50 m2 u Zagrebu te su on i supruga bili suvlasnici još jednog stana od skoro 150 m2 u Zagrebu koji se procjenjivao na više od dva milijuna kuna. Ministar danas pokretnina nema, a na početku mandata u karticu je imao upisana dva BMW-a vrijedna preko 60 tisuća kuna, koja se danas u kartici ne spominju. Zato je ondje naveden sat IWC vrijedan 3.000 eura. Čak 100.000 eura Radman je uložio u državne obveznice, a još 70.000 eura u te je svrhe izdvojila ministrova bolja polovica. Grlić Radman i supruga danas posjeduju ušteđevinu od 1.250.000 eura dok je na početku mandata Grlić Radman imao ušteđevinu u iznosu od 1.152.000 eura.

Fuchsova zagrebačka zemljišta

Na početku svojeg ministarskog mandata Radovan Fuchs mjesečno je zarađivao oko 2.400 eura, a ta plaća i danas iznosi 2.563 eura. Njegova supruga na početku mandata bila je zaposlena na Pravosudnoj akademiji i zarađivala malo više od tisuću eura, dok danas u ministrovoj kartici stoji da njegova supruga nije zaposlena, ali mjesečno od osiguranja uprihodi 740 eura. Mediji su svojedobno pisali da je Fuchs postao suvlasnik skoro 500 m2 šume u Sviriču na Hvaru od kuda korijene vuče pokojni Mario Plenković otac premijera Plenkovića. Fuchs i njegov brat do zemljišta su došli temeljem ugovora o zamjeni nekretninama kojih u Fucsovoj imovinskoj kartici ionako ne nedostaje.

Ministar je naime suvlasnik kuće s okućnicom od 357 m2 u Zagrebu vrijedne 663.614 eura. U Zagrebu je također suvlasnik građevinskog zemljišta od 45 m2 vrijednog 21.235 eura te drugog zemljišta od 7 čhv vrijednog 3.318 eura. Treće zemljište od 127 čhv Fuchs procjenjuje na 60.654 eura, a četvrto od 15 čhv na 7.167 eura. Peto zemljište od 419 čhv čiji je ministar suvlasnik vrijedno je 200.146 eura te se i ono nalazi u Zagrebu gdje se nalazi još jedno- šesto zemljište od 346 m2 vrijedno 165.239 eura. Fuchs je također suvlasnik stana od 46 m2 u Zagrebu kojeg procjenjuje na 46.452 eura, drugi stan od 42 m2 procijenjen je na 42.471 euro, a treći od 80 m2 na 79.633 eura. Vinograd od 505 m2 u Veloj Luci Fuchs je procijenio na 3.981 euro, a drugi vinograd od 1461 m2 na 11.613 eura.

Tamo ministar posjeduje i voćnjak te šumu u Rakalju. Više od 150 eura vrijedne su umjetnine koje posjeduje ministar Fuchs koji je ujedno vlasnik lovačkog oružja vrijednog gotovo 10 tisuća eura te sata vrijednog gotovo 10 tisuća eura. Njegova osobna ušteđevina na početku mandata iznosila je 530.000 eura, a danas Fuchs u imovinskoj kartici navodi svoju i supruginu štednju koja iznosi 70.343 eura. Od srpnja 2019.godine na čelu ministarstva poljoprivrede nalazi se Marija Vučković koja je tada zarađivala oko 2.500 eura. Danas kao ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Vučković zarađuje oko 2.704 eura.

Vučković u obveznice uložila tisuću eura

Njen suprug 2019.godine kao zaposlenik Croatia Busa zarađivao je oko 1.200 eura, a danas njegova plaća prema imovinskoj kartici iznosi 1.653 eura. Suprug je od sredine 2021.godine direktor i vlasnik tvrtke Calla Logistics d.o.o. za usluge koja je 2021.godine imala dobit veću od 21.084 eura. Iduće godine dobit je iznosila 65.312 eura, a prihodi su se sa 74 tisuće eura povećali na 164 tisuće eura. Ta je tvrtka 2022.godine imala dva zaposlenika s plaćom od 1.153 eura. Riječ je inače o Centru za osposobljavanje vozača i ispitnom centru za stjecanje početnih kvalifikacija u kojoj se uz ostalo nudi i ubrzani tečaj za stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta i putnika.

U svojim Pločama ministrica posjeduje stan od 69 m2 procijenjen na 87.492 eura, suprug je nasljednik dvaju voćnjaka u Kuli Norinskoj, a u imovinskoj kartici Vučković spominje i suvlasništvo nad oranicom u Opuzenu. Na popisu imovine nalaze se i dionice Hrvatskog telekoma te njene i suprugove dionice Luke Ploče kao i Atlantske plovidbe. Ministrica je u obveznice uložila tisuću eura, a dok je njena osobna štednja na početku mandata iznosila 22.000 kuna, danas u kartici spominje suprugovu ušteđevinu od 6.000 eura. Kada je postao Ministar regionalnog razvoja i fondova EU u veljači prošle godine Šime Erlić mjesečno je zarađivao2.535 eura, a danas pak zarađuje malo više od 2.600 eura. Njegova supruga zaposlena u zadarskoj Prirodoslovno-grafičkoj školi zarađuje 813 eura, dok u svojoj prvoj ministarskoj plaći Erlić navodi plaću od 547 eura te još 485 eura mjesečno od drugog dohotka što se nije promijenilo.

U napomeni se navodi kako je riječ o naknadi za porodiljni dohodak. Na 92.574 eura Erlić je procijenio svoj stan od 50 m2 u Zadru, a pored toga posjeduje i Peugeot 5008 iz 2017.godine vrijedan 22.562 eura. Tisuću eura ministar je uložio u obveznicu Ministarstva financija. Danas ministar Vili Beroš zarađuje 2.650 eura, dok je na početku mandata u veljači 2020.godine zarađivao oko 2.00 eura. Supruga zaposlena u DV Malešnica danas zarađuje 1.243 eura, dok je ranije zarađivala oko 900 eura. Na početku mandata Beroš je imao ušteđevinu od 21.000 eura, dok ona danas iznosi oko 23.000 eura. Beroš u Zagrebu posjeduje stan od 140 m2 vrijedan 212.356 eura, a on i supruga vlasnici su još jednog stana od 50 m2 vrijednog 86.269 eura. U Jelsi je Beroš suvlasnik stana od 86 m2 vrijednog skoro sto tisuća eura, a tu je i kuća s okućnicom od 135 m2 vrijedna gotovo 150 tisuća eura.

Beroš je suvlasnik još jednog stana u Zagrebu od 107 m2 procijenjenog na 199.084 eura. Na Jelsi posjeduje i vinograde. Supruga vozi Audija a3 iz 2011.godine vrijednog 6.000 eura, a ministar je ujedno suvlasnik glisera vrijednog 5.000 eura. Posjeduje i skoro 5.000 eura vrijedan sat. Ivan Anušić je dužnost ministra obrane preuzeo koncem 2023.godine kada mu je plaća iznosila 2.984 eura. Danas zarađuje 3.020 eura. Supruga u ZVG-u zarađuje 1.575 eura. Na njoj je i kuća u Antunovcu od 292 m2 vrijedna 86.269 eura kao i nekolicina oranica i livada u Musićima. Ministar posjeduje BMW 635 L iz 87-e vrijedan 15.926 eura te štednju od 20.000 eura. Ministar rada Marin Piletić na početku mandata zarađivao je 2.380 eura. Danas mu plaća iznosi 2.526 eura. Njegova supruga u Državnom inspektoratu zarađuje 1.416 eura, dok je u prvoj kartici zarađivala 1.110 eura. Na 39.816 eura Piletić je procijenio kuću s okućnicom od 1304 m2 u Lovreću čiji je suvlasnik, a svoju Škodu Rapid iz 2017 na 15.737 eura.