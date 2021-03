ŠTO SU TRAŽILI, TO SU DOBILI! Milanovićevi ljudi o sukobu s Plenkovićem: Premijer je povukao dva kriva poteza

Autor: Iva Međugorac

“Što su tražili, to su dobili”, tim riječima u Uredu predsjednika komentiraju sukob između Zorana Milanovića i vrha HDZ-a, koji traje posljednjih tjedana. Sukob je to do kojega je došlo zbog izbora predsjednika Vrhovnog suda, a Milanović kao što je poznato ne prestaje ignorirati proceduru te inzistirati na svojoj kandidatkinji Zlati Đurđević.

Ta je rasprava oko Vrhovnog suda Milanovića uvela u sukobe s Plenkovićem, Vladimirom Šeksom, Gordanom Jandrokovićem pa i Miloradom Pupovcem, međutim, predsjednikovi suradnici kažu kako je on još na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost upozorio Plenkovića da nema namjeru podržati Đuru Sessu za predsjednika Vrhovnog suda, ali i da će uskoro javno otvoriti tu temu.

”Plenković je po svemu sudeći istrčao pa je bez konzultacija s predsjednikom dao zeleno svijetlo Sessinom reizboru, a osim toga bez dogovora je Davoru Ivi Stieru obećao veleposlaničku fotelju u Vatikanu, to i jest razlog radi kojega je trenutno nervozan, i radi kojega ulazi u konflikte, Pupovac je tu sporedan i nekorektan igrač, kojemu je rečeno sve što ga ide i predsjednik u tome ne vidi problem”, kažu njegovi suradnici te naglašavaju kako sa smijehom slušaju teze o predsjednikovom opozivu.

”Ma dajte, to je suludo, pa predsjednika su izabrali hrvatski građani, tko je izabrao Šeksa da on o tome polemizira? To što se on drži za Plenkovića je njegov problem, ne znamo da li ga se boji ili je riječ o poštovanju, ali Milanović je već dokazao da on od nikoga ne strahuje, to i jest njegova najveća prednost, vidite i sami da su i građani to prepoznali. Milanović je najpopularniji političar u zemlji, jer i građani o pravosuđu misle sve ono što on izgovara”, naglašavaju naši sugovornici koji kažu kako bi pitanje Milanovićeva opoziva i pokretanje istog zapravo bio Plenkovićev, a ne predsjednikov poraz.

”Njemu spominjanje opoziva laska, to je potvrda toga da je na dobrom tragu, on ne misli stati, niti će HDZ-u njihove igre proći”, zaključuju u Milanovićevom timu.