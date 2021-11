ŠTO SU TO HDZ-ovci PRIMIJETILI NA MILANOVIĆU? Nevjerojatan detalj: Vidite li nešto neobično?

Autor: Iva Međugorac

Na nedavno obilježenoj svečanoj 29. obljetnici ustrojavanja 9.gardijske brigade Vukovi i istoimene motorizirane bojne uz ministra Tomu Medveda nazočio je i predsjednik Zoran Milanović. No, u svijetlu niza posljednjih sukoba između predsjednika i ministra Banožića, komentirajući taj događaj HDZ-ovci se dotiču predsjednikova modnog izričaja.

‘’Odijelo pokazuje koliko ti je, ili nije do nečega stalo, on se na obljetnici ustroja Vukova pojavio u trapericama, bilo bi primjerenije da je obukao odijelo’’, zapazili su kritični HDZ-ovci koji su primijetili da je uz kaput i traperice predsjednik na ovaj događaj odjenuo bijelu košulju, i to bez kravate.

Inače, obilježavanje je počelo svetom misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a središnja svečanost održala se u vojarni brigade. Kroz 9. gardijsku brigade prošlo je preko 5.000 pripadnika iz like, Rijeke, Primorja te s Kvarnera i otoka, a u obrani Hrvatske život je dalo 56 pripadnika, dok je njih 211 ranjeno. U svojem govoru Milanović je istaknuo kako Hrvatska danas mora biti moderna, dobra i naša država.

”Stanje nije loše, ali mora biti bolje, vojska mora imati bolje uvjete. Kada to govorim ne govorim o grandomanskim planovima poput nosača aviona, već o onome što hrvatska vlada može dati i mora osigurati” rekao je i naglasio kako misli na dobre tehničko-materijalne uvjete.

”Prije 30 godina našu zemlju je branilo malo dobrih ljudi i ti su, ma što mi mislili o tome, bili najbolji i najhrabriji među nama. Ne zovu se slučajno branitelji, ne zovu se slučajno oni koji su obranili Hrvatsku jer tada se radilo samo o obrani. Oružja nije bilo, a bilo je malo hrabrih i odvažnih ljudi. Bilo ih je jako malo. Govorim o tisućama i to je istina. Ovo što se danas događa i što se događa ovih tjedana i mjeseci po cijeloj Hrvatskoj je podsjećanje i borba protiv zaborava, naglasio je Zoran Milanović.