ŠTO STOJI IZA NAJKONTROVERZNIJE MAMIĆEVE IZJAVE? ‘Imam dokaze da sam podmitio Đuru Sessu’

Autor: Iva Međugorac

“Imam dokaze da sam podmitio Đuru Sessu”, rečenica je to koju je prije nekoliko dana izgovorio odbjegli Zdravko Mamić prozivajući pri tome još jednom čelnog čovjeka Vrhovnog suda za korupciju.

Kao što je poznato, zbog Mamićevih prozivki ‘pala’ su tri suca sa osječkog Županijskog suda, no upravo je Sessa onaj kojega je Mamić prvoga prozvao govoreći o svojoj listi korumpiranih sudaca. Ranije se Sessa od tih njegovih prozivki ograđivao, a u međuvremenu je odustao od kandidature za predsjednika Vrhovnog suda oko čega se posljednjih nekoliko tjedana vodi žustra polemika između premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji je još u kampanji za predsjedničke izbore tvrdio kako reformu pravosuđa treba provesti od vrha, mičući Sessu.

Sukob HDZ-a i predsjednika

U nekim se medijima međutim tvrdilo kako je Plenkovićev HDZ Sessi obećao još jedan mandat na čelu ovog najvažnijeg suda u zemlji, ali izgleda kako su se ti premijerovi planovi pod naletom razjarenog Milanovića u konačnici ipak izjalovili. Sessa je kao što je poznato na čelo Vrhovnog suda došao tako što ga je na tu poziciju predložila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. U to se doba problematizirala saborska rasprava u kojoj se donosila odluka o njegovom imenovanju na poziciju predsjednika Vrhovnog suda uz potporu HDZ-a, u kojem se tada kao jedan od kandidata spominjao sudac Ivan Turudić, pa se šuškalo kako je Grabar-Kitarović od Turudića morala odustati baš zbog Mamića, inače njihova zajedničkog prijatelja.

Kada je o Sessi riječ, on u pravosudnim krugovima slovi za vrlo korektnu, ugodnu i susretljivu osobu. Kroz karijeru je Sessa prošao brojne stepenice što u sudbenoj, što u izvršnoj vlasti. Rođen je u Rijeci, obitelj mu korijene vuče s Korčule, no on je ranu mladost proveo u Dubrovniku gdje se školovao. Nakon toga seli u Zagreb gdje je diplomirao pravo i položio pravosudni ispit. Prvi posao bio mu je onaj vježbenika na sisačkom Županijskom sudu, a to mu se učinilo kao zgodna prilika pošto je iz Siska njegova supruga.

Impozantna karijera

Radio je tako po sudovima u Sisku i Petrinji šest godina, kao vježbenik, ali i kao sudac. Krajem osamdesetih postaje sudac Općinskog suda u Zagrebu, a desetak godina kasnije i predsjednik Građanskog odjela. Početkom 90-ih u Ministarstvo vanjskih poslova poziva ga Mate Granić pa on uskoro starta s diplomatskom karijerom u diplomatsko-konzularnoj službi u Australiji. Kada se vratio u Zagreb Sessa postaje predsjednik zagrebačkog Općinskog suda na kojem se zadržao do 2004. godine, premda je već dvije godine ranije bio sudac Županijskog suda gdje je 2004. postao predsjednik. U međuvremenu je postao član DSV-a, a zatim i suddac Vrhovnog suda. U srpnju 2017. godine imenovan je predsjednikom Vrhovnog suda. Svo je to vrijeme Sessa bio pristuan u javnom prostoru i to možda ponajviše radi toga što se srčano zalagao za svoju struku pa je tako recimo bio jedan od najgorljivijih protivnika objave imovinskih kartica sudaca zbog čega ga je prozivao aktualni šef SDP-a Peđa Grbin otkrivši kako poznati sudac u imovinsku karticu nije upisao pola milijuna kuna koje je dobio nakon što je njegova obitelj u Dubrovniku svoju imovinu prodala Ivici Todoriću. Odgovarajući Grbinu, sudac Sessa objasnio je kako se sporni događaj odvijao u vrijeme kada je on bio predsjednik Općinskog suda. Imovina je imala znatno manju procjenjenu vrijednost, no nakon što se za dubrovačko zemljište zainteresirao bivši gazda propalog Agrokora obitelj Sessa za zemlju dohiva dva milijuna kuna, od čega je sucu pripala četvrtina novca s kojim on kupuje stan u Zagrebu kojega uredno upisuje u imovinsku karticu.

Poznati sin, poznatog oca

Problematizirao se nedavno slučaj Srđana Sesse koji je osvojio najveći broj bodova od svih kandidata premda je pravosudni ispit položio dva tjedna prije raspisanog natječaja, Sessu je tada prozivala sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković koja je tvrdila kako je na nju porukama vršio pritisak kako bi ubrazala proces ocijene kandidata kako bi se što prije izabrao sudac Trgovačkog suda. Sutkinja je tada govorilo kako joj se činilo da ju je Sessa požurivao zato da bi se izbor održao u mandatu predsjednika DSV-a Željka Šarića. U međuvremenu je doista Sessin sin Srđan imenovan sucem Trgovačkog suda, a njegov otac kako za sada stvari stoje više nema namjeru predsjedati Vrhovnim sudom.