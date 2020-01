ŠTO SMJERA JEDAN OD NAJUTJECAJNIJIH HDZ-OVACA? Šutnja je znakovita možda se prikloni Plenkoviću

Borba za prevlast u HDZ-u, polako, ali sigurno uzima maha. S jedne strane Andrej Plenković, a s druge za sada tek Miro Kovač koji je oko sebe okupio alternativce Ivana Penavu, i Davora Stiera. Dok se Kovač još grupira, Plenkoviću stiže potpora utjecajnih članova stranke, a za to vrijeme, ključni HDZ-ov strateg i operativac Milijan Brkić mudro šuti, dobro upućeni tvrde da uopće nije nemoguće da se Vaso, kako ga suborci od milja zovu, u finišu kampanje za unutarstranačke izbore prikloni šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću. Premda se očekivalo da će alternativna družina Plenkovića rušiti s nešto širom paletom nezadovoljnih HDZ-ovaca, to se za sada nije dogodilo pa je takoi priomjerice uz Plenkovića stao šibenski župan Gordan Pauk naglašavajući da podupire Plenkovića koji je najusphešniji hrvatski premijer.

Na istom je tragu i ministar Darko Horvat, koji smatra da je Plenković najbolji izbor za šefa stranke. Šefu HDZ-a podršku su očekivano dali i njegovi najbliži suradnici Božinović i Jandroković, a suprotno očekivanjima nije izostala niti podrška ministra prometa Olega Butkovića. Da je Plenkovićev smjer za HDZ ispravan vjeruje i splitski župan Blaženko Boban, a tu je i general Stjepan Adanić koji vjeruje kako je Plenkovićeva politika na tragu one Tuđmanove. Zadarski župan Božidar Longin, ali i njegov imenjak Kalmeta također su stali uz aktualnog premijera. I dok se potpora Plenkoviću niže, Kovačeva kandidatura za šefa stranke u HDZ-u je prošla prilično nezamijećeno, niti jedan utjecajni i istureni HDZ-ovac do sada ih nije podržao, ali to još uvijek ništa ne znači, jer svaki član ima pravo birati šefa stranke pa stoga oni koji glasno podupiru aktualnog predsjednika nisu jedini koji su meritorni, niti će njihova potpora nužno biti presudna.