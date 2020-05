ŠTO SE ZAPRAVO DOGODILO S PLENKOVIĆEM I PENAVOM? Imamo detalje žestokog rata

”Osigurali smo da Borovo u gradu Vukovaru, tu šaljem poruku gradonačelniku Vukovara, radi isključivo zahvaljujući angažmanu države i Vlade”, jedna je to od posljednjih rečenica koju je premijer Andrej Plenković uputio svojem danas već bivšeg stranačkom kolegi Ivanu Penavi.

Dojučerašnji HDZ-ov gradonačelnik promptno je reagirao na riječi svojeg šefa ocijenivši da se radi o čistoj prijetnji. Odmah je podsjetio premijera kako i Vlada i država postoje radi žrtve Vukovara i njegovih stradalnika. Nakon toga, Penava je povlačeći za sobom HDZ-ove gradske vijećnike u Škorin tim doveo u pitanje prevlast Plenkovićeve stranke u Gradu heroju.

No, ovaj posljednji okršaj mogao bi se opisati kao kap koja je prelila čašu. Nije tajna da Plenković i Penava godinama nisu u dobrim odnosima, međutim, tek je unazad nekoliko mjeseci na unutarstranačkim izborima vukovarski gradonačelnik smogao snage izravno prozvati šefa Vlade i reći jasno i glasno sve što misli.

Konflikt kojemu ovih dana svjedočimo zapravo je startao u rujnu 2018.godine kada je Penava iznenada najavio prosvjed u Vukovaru konstatirajući da državne institucije nisu razriješile brojne ratne zločine iz 90-tih. Taj je prosvjed bio svojevrsni presedan, jer protiv institucija na čijem su čelu HDZ-ovci na noge je ustao HDZ-ov gradonačelnik izazivajući nezadovoljstvo među članovima Vlade. Tim se činom Penava trajno zamjerio premijeru koji je u prvim izjavama ipak nastojao smiriti tenzije.

”Penava kao član HDZ-a i kao gradonačelnik ima odgovornost prema svom biračkom tijelu i temi, i tu se slažemo, a drugu odgovornost prema političkoj procjeni i odabiru tajminga i načinu kako da tu temu stavi u eter”, komentirao je u to vrijeme Plenković. Prosvjed se unatoč Plenkovićevim komentarima održao, a ubrzo potom braniteljske udruge zatražile su raskih koalicije s Pupovčevim SDSS-om. U tom je času Plenković prestao glumiti umjerenog političara i odmjerenog diplomatu pa je braniteljima jasno dao do znanja da je on predsjednik HDZ-a te da mu nitko neće birati partnere.

”Pa to je moja Vlada, moj premijer”, govorio je u tom periodu Ivan Penava koji se u Zagrebu sastao s Plenkovićem, no primirje nije trajalo dugo. Par dana nakon sastanka sa šefom svoje Vlade vukovarski gradonačelnik gostovao je kod Stankovića te kazao kako načelno ne podržava koaliciju sa SDSS-om. Taj konflikt dva HDZ-ovca gurnula su pod tepih, ali ne zadugo.

Već u siječnju 2019. godine Penava se ponovno oglašava i konstatira kako u Hrvatskoj postoji kontinuitet velikosrpske politike dok Vukovar naziva epicentrom kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije. Tom je prilikom, osim Pupovca, vukovarski gradonačelnik opet prozvao Plenkovića, koji mu nije ostao dužan. ”Penava nije nadležan za vođenje politike HDZ-a, u njegovoj nadležnosti su nadležnosti koje se tiču Grada Vukovara”, replicirao mu je Plenković. Koji je zatim ponovno s Penavom odradio prijatejski sastanak, pa je rečeno kako je vukovarskom gradonačelniku uspio objasniti razliku između državne i lokalne politike što je on jako dobro razumio.

Razumijevanje ipak nije potrajalo dugo pa se u Zagrebu u sjedištu Hvidre održava skup pod nazivom ‘Nakon ratne protuustavna agresija na Vukovar’, gdje je Penava iskočio kao jedan od glavnih govornika prozivajući opet institucije za neprocesuiranje ratnih zločina. ”Nama treba samo revolucija”, istaknuo je Penava, a zatim u revoluciju i krenuo uključujući se u kampanju za unutarstranačke izbore u HDZ-u gdje je bio protukandidat ministru branitelja Tomi Medvedu za mjesto zamjenika predsjednika stranke. Izbori koji su održani otkrili su kako Penava ipak nema pretjeran utjecaj na članstvo HDZ-a, a Medved postaje Plenkovićev zamjenik.

”Ovom prilikom pozivam sve da pronađemo mudrost i okupimo sve snage HDZ-a u interesu stranke, daljnjeg dobroig rada i rezultata na predstojećim izborima”, izjavljuje Penava dan nakon izbornog poraza. Dva mjeseca kasnije Penava po dobre rezultate na nadolazećim izborima kreće sa Miroslavom Škorom.