Što se zapravo događa s Bleiburškim poljem? Žestok okršaj između Bleiburškog voda i Pupovčevih Novosti

Autor: Iva Međugorac

Spomen područje na Blajburškom polju na kojem se desetljećima održava komemoracija koju je lani zabranila austrijska vlast uskoro bi mogla postati livada za ispašu stoke, vijest je to koja je proteklog tjedna s obzirom na njen značaj poprilično diskretno procirkulirala javnim prostorom, a da priča bude do kraja zanimljiva u taj prostor stigla je preko tjednika Novosti, odnosno glasila Srpskog narodnog vijeća koje se ovom temom pozabavilo u tekstu pod naslovom Blajburško polje za ispašu u kojem prozivaju Počasni bleiburški vod kojem se pokušava osporiti vlasništvo nad zemljom.

Što su pisale Novosti?

”Najveći dio spomen područja na kojem su do prošle godine i zabrane austrijske vlade održavane kontroverzne, nerijetko ustašofilne komemoracije, prodan je lokalnom vlasniku mljekare koji ima više od stotinu krava muzara. Počasni bleiburški vod pokušava osporiti transakciju, iako je, po svemu sudeći, do nje došlo upravo njihovim propustom”, kažu u Novostima te podsjećaju na malo poznatu činjenicu prema kojoj je ta lokacija, odnosno zelena površina s izuzećem pozornice, natkrivenog oltara i spomenika posvećenog kako tvrde Novosti ‘ustaškoj vojsci’ prodana lokalnom vlasniku mljekare koji posjeduje više od stotinu krava muzara.

”Do ovakvog raspleta došlo je zahvaljujući austrijskim zakonima o nasljedstvu, ali i zbog niza propusta PBV-a, koji sada preko suda nastoji osporiti transakciju tvrdeći da se radi o njihovoj imovini prodanoj takoreći na prijevaru. Navedena pravna bitka teče još od kolovoza 2020. godine, kad je preminuo Ilija Abramović, ustaša i suosnivač PBV-a. Oko 30 tisuća kvadrata zemlje na kojoj se svake godine skupljalo više desetaka tisuća ljudi iz Hrvatske i inozemstva u zemljišnom registru glasilo je isključivo na njegovo ime. Nakon što je umro, u raspravi o sadržaju testamenta je otkriveno da je Abramović ostavio supruzi Elfriede svu imovinu osim onih 30 tisuća kvadratnih metara. Njih je prepustio PBV-u.





No onda je došlo do preokreta. Pravni skrbnici vremešne udovice od njih su zatražili financijsku naknadu za njen udio u toj imovini, na što ona ima pravo po austrijskim zakonima. Bez obzira na oporuku pokojnog, tamošnji sustav priznaje pravo bračnom paru da pod određenim uvjetima zatraži i dobije financijsku protuvrijednost polovice takve ostavštine”, pišu Novosti spominjući Iliju Abramovića i ostavinsku raspravu u sudskom postupku kojim je spomenuto zemljište pripalo njegovoj supruzi Elfriedi Abramović.

Burne reakcije iz PBV-a

Na te je teze iz Novosti reagirao i sami Počasni bleiburški vod poručivši kako je ovaj medij objavio mnoštvo neistina. Prema njihovim tezama zemljište na Bleiburškom polju kupljeno je u skladu s austrijskim zakonima na Abramovićevo ime, a on je u tom slučaju bio povjerenik, skrbnik zemljišta u ime Voda pošto ga oni niti nisu mogli kupiti na vlastito ime. U Počasnom bleiburškom vodu navode da je kupnja zemljišta na Bleiburškom polju u potpunosti isplaćena novcem iz Voda, ali i od donacija od strane hrvatske Vlade kao i hrvatskih iseljenika diljem svijeta, i to primarno iz Australije i Sjeverne Amerike- SAD-a i Kanade. Pokojni Abramović je prema njihovim tezama specijalnom oporukom zemljište na Bleiburškom polju ostavio u naslijeđe PBV-u.

”Očigledno kriminalnom spregom između određenih struktura u Austriji pokušalo se PBV-u oduzeti predmetno zemljište na Bleiburškom polju, a paralelno se pokušava zabraniti komemoracija na Bleiburškom polju i hrvatski povijesni grb s prvim bijelim poljem”, kažu u Vodu te naglašavaju kako su pravovremeno poduzeli sve moguće radnje u namjeri da se to spriječi radi čega su uz ostalo angažirali i odvjetnički ured u Klagenfurtu. Za odvjetničke i sudske troškove Vod je do sada izdvojio više od 20 tisuća eura, a provedeni su upravno-sudski postupci koji se odnose i na zabranu komemoracije, ali i hrvatskog grba. Uza sve to Vod je sudskim putem ishodio zabranu do raspolaganja zemljištem na Bleiburškom polju bez njihove suglasnosti do daljnjeg, a u četiri navrata u periodu od 2004.te do 2008-e na ime svojeg rizničara te kasnije i predsjednika Abramovića kupili su zemljište od 27,853 m2 na Bleiburškom polju. To je zajedno sa zemljištem koje je kupljeno davne 1965-te godine, a na koje se Abramović također uknjižio ukupno 29.869 m2.

Abramović je kod javnog bilježnika upravo u Bleinburgu potpisao takozvani Kodizill sa šest dodataka u kojima stoji da u slučaju njeg9ove smrti kompletno predmetno zemljište uključujući i ono iz 65-te s pripadajućim nekretninama na Bleiburškom polju pripada upravo Vodu koji je zemljište tamo i kupio na Abramovićevo ime pošto je isto bilo kvalificirano kao poljoprivredno.

Pravne zavrzlame oko Bleiburškog polja

U skladu s time prema saveznim austrijskim i pokrajinskim koruškim zakonima o trgovini poljoprivrednim zemljištem niti nije postojala opcija da Bleiburški vod osobno kupu zemljište na svoje ime. Dio toga zemljišta, odnosno parcela 858 kupljenja je 1965-te godine,. Parcela 857 kupljenja je 2007.godine, a u međuvremenu je pripojena parceli 859. i sve su upisane u Grunotovnicu Unterloibach Bleibnurg te prenamijenjene iz poljoprivrednog u kategoriju spomen središta. Abramović je preminuo u kolovozu 2020-te godine ostavivši iza sebe kao nasljednicu samo suprugu Elfriedu koja je u međuvremenu bila proglašena radno i pravno nesposobnom pa je mjerodavni sud u Klagenfurtu za njene skrbnike odredio nećakinju Brigitte Käfer i odvjetnika Ferharda Paya. Odvjetnik Paya s tim je dopisom iz veljače 2021.godine upoznao Bleiburški vod navodeći u njemu da je Abramović kompletno imanje na Bleiburškom polju ostavio upravo njima, ali da će on postaviti zahtjev na pravo udovice Abramović na zakonski udio u nasljedstvu. Prema tvrdnjama člana vodstva Bleiburškog voda Marijana Luburića koji je poznavao nećakinju supruge Abramović ona je na prvoj ostavinskoj raspravi izjavila da joj je poznato kako je Ilija Abramović bio skrbnik zemljišta na Bleiburškom polju u ime Voda.

Nakon toga uslijedio je dopis Počasni vod prima novi dopis od javnog bilježnika iz Klagenfurta Hansa Petera Umfahrera koji ih u srpnju 2021-e kao povjerenik Općinskog suda u Klagenfurtu traži da se izjasne prihvaćaju li sukladno ranije navedenim Kodizillima Ilije Abranovića u nasljedstvo zemljište na Bleiburškom polju na što mu Grbeša u ime Voda vlastoručnim potpisom odgovara potvrdno prihvaćanjem nasljedstva. Zatim je odvjetnik Paya početkom studenog 2021-e godine opet uputio dopis vodstvu PBV-a u kojem je zatražio da se Vod izjasni prihvaća li sukladno ranije navedenim Kodizillima Ilije Abramovića u nasljedstvo zemljište na Blaiburškom polju, na što mu tadašnji predsjednik Voda Grbeša i tajnik Ante Kutleša vlastoručnim potpisima potvrđuju prihvaćanje nasljedstva.









U međuvremenu je Vod angažirao odvjetnika Andreasa Horačeka iz Klagenfurta za zastupanje u ovom predmetu, a odvjetnik stupa u kontakt s bilježnikom iz Bleiburga Berhardom Wagnerom koji mu potvrđuje da pokojni Abramović nije bio stvarni vlasnik zemljišta na Bleiburškom polju već njegov skrbnik u ime Voda. Te navode odvjetniku Horočeku osobno je putem e-maila potvrdio i umirovljeni javni bilježnik Gerhard Zombata-Zombatfalve. No, Općinski sud u Klagefurtu unatoč tome početkom prosinca prošle godine donosi Rješenje temeljem kojega kompletno predmetno zemljište pripada udovici Abramović. Odvjetnik Počasnog voda tada ih obavještava o mogućnosti tužbe s Abramovićevom udovicom, ili pak mogućnosti nagodbe s njenim odvjetnikom. Prva opcija je trebala trajati godinama, a iako bi Vod iz nje vjerojatno izašao kao pobjednik u tom sporu nagomilali bi se visoki sudski troškovi pa stoga Počasni vod pristaje da se odvjetniku Payau ponudi nagodba kojom bi udovica bila obeštećena u pretpostavljenom iznosu sudskih troškova od oko 30 tisuća eura s ciljem izbjegavanja višegodišnjih sudskih sporova. Odvjetnik Voda šalje dogovorenu ponudu kolegi koji zastupa udovicu Abramović da bi se ovaj nakon dužeg vremena javio i izvijestio ih kako je zemljište prodano trećoj strani odnosno Franzu SKuku iz Bleiburga.

Odvjetnik Voda zatim kontaktira sutkinju s Okružnog suda u Klagenfurtu koja je izdala odobrenje za prodaju da bi je obavijestio kako Vod temeljem Kodizilla kojega je potpisao pokojni Abramović polaže pravo na to zemljište sa čime sutkinja niti nije bila upoznata pošto joj je odvjetnik Paya naprosto zatajio tu činjenicu prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje kupoprodajnog ugovora. Saznajući za taj podatak odvjetnik Voda žali se na kupoprodajni ugovor te upoznaje kupca sa činjenicom da Vod polaže pravo na zemljište pri čemu ga upozorava da u slučaju daljnjih radnji on čini kazneno djelo. Vod ujedno diže tužbu protiv odvjetnika Paya jer su smatrali da je počinio nekolicinu kazunenih djela, a u međuvremenu u lipnju ove godine Općinski sud u Klagenfurtu donosi Rješenje o privremenom poništavanju spornog kupoprodajnog ugovora čime je ujedno Gruntovnici u Unterloibachu-Bleiburg naređeno brisanje plombe kojom je SKuk rezervirao uknjižbu navedenog zemljišta na svoje ime, ali i upis nove plombe kojom se brani bilo kakvo postupanje vezano uz zemljište bez Voda.

Obračun Voda s Novostima

“Glasilo Srpskog narodnog vijeća “Novosti” objavilo je 12. kolovoza o.g. članak „Blajburško polje za ispašu“, u kojem je njihov suradnik Hrvoje Šimičević objavio niz izmišljotina i dezinformacija”, objavili su iz PBV-a tvrdeći da se na tome nije stalo već je novinar tri dana kasnije mailom uputio dopis Vodu s pitanjima o problematici o kojoj je već napisao i objavio članak. ”Razmišljali smo hoćemo li mu uopće odgovoriti pa smo ipak odlučili da hoćemo, kako slijedi:









“Šimićeviću,

odgovaramo na tvoj dopis premda smatramo da odgovora nisi vrijedan i dostojan. To činimo iz razloga što smo odlučili s tvojim dopisom i našim odgovorom, preko naše Facebook-stranice, upoznati širu zainteresiranu hrvatsku javnost.

Naime, predstavljaš se kao novinar profesionalac, a da to jesi – tada bi pitanja iz ovoga e-maila postavio PBV-u prije nego što si napisao i objavio predmetni članak prepun poluistina, izmišljotina, raznih dezinformacija, uvreda i kleveta na račun PBV-a i bleiburške komemoracije s očiglednim ideološko-političkim ciljem i zadatkom.

A time si demonstrirao, umjesto novinarskog profesionalizma – novinarski degenerizam. S etičkim i moralnim devijantima poput tebe PBV ne želi imati nikakvog posla. Uprava PBV-a.

Usput želimo ukazati i na neke, nazovimo ih tako, “glupaste domoljube” koji su nekritički prihvatili prije spomenute dezinformacije s očiglednom ideološko-političkom pozadinom, ciljem i zadatkom, te iste prenosili i razmnožavali na društvenim mrežama, čime su postali suakteri te svojevrsne neprijateljske, protuhrvatske propagande”, objavljeno je na Facebook stranici Počasnog beliburškog voda.