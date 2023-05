ŠTO SE TO DOGODILO? Veliki Milanovićev obrat na sastanku s Bećirovićem: Tajna je u posredniku

Autor: Iva Međugorac

Kao što već neko vrijeme iznenađuje svojim karakternim transformacijama, tako predsjednik Zoran Milanović već neko vrijeme svojim stavovima i izjavama diže prašinu u susjednoj Bosni i Hercegovini u kojoj se posebno zamjerio bošnjačkim političarima zbog čega se s posebnom pažnjom i u našoj zemlji, i u susjedstvu pratio posjet bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Hrvatskoj gdje se sastao s premijerom Andrejom Plenkovićem, ali i sa predsjednikom Milanovićem.

Oprečna stajališta o Dodiku

Jedna od tema sastanka odnosila se i na Milanovićeva prijatelja Milorada Dodika koji kao prvi čovjek Republike Srpske uz potporu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića odnedavno ponovno zagovara separiranje Bosne i Hercegovine. Takve teze za Bećirovića su sigurnosna prijetnja njegovoj zemlji, no Milanović to stajalište ne dijeli pošto drži da Dodik za to nema ni oružja, ni ljudstva, ni novca zaboravljajući pri tome da Dodik svojim RS-om upravlja na ruski pogon i uz rusku financijsku pomoć, a nije tajna da je Rusima u interesu dizanje tenzija na ovim prostorima, na što se u više navrata upozoravalo na svim razinama.

Ne misli se Milanović odreći Dodika, no od njega se ipak djelomice distancirao tvrdeći kako s njim razgovara naprosto zato što nema s kime drugim. Nije više neobično to što Milanović komunicira s Dodikom, već je neobično to što je ušao u komunikaciju s Bećirovićem kao bošnjačkim predstavnikom BIH političke scene.





”Zadovoljstvo mi je što nakon duže stanke imamo razgovore na najvišoj razini. Razgovori su bili u interesu RH jer ja predstavljam RH, a interes RH je da BiH bude prostorne stabilnosti i da BiH bude članica EU. Dajem posebnu podršku cjelovitosti BiH”, rekao je Milanović dok je Bećirović pozvao na relaksiranje i unaprjeđenje odnosa među dvjema državama, što je također veliki i primjetan zaokret kojega je malo tko očekivao ponajprije od hrvatskog predsjednika koji je zahvaljujući svojim stavovima i zauzimanjima za prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini gdje može računati i na potporu u borbi za još jedan mandat na Pantovčaku.

Smirivanje tenzija po Mesićevim napucima

Oni koji Milanovića poznaju kažu kako nije nemoguće da iza ruke pomirenja koju je na jedan način pružio Bećiroviću najvjerojatnije stoje savjeti bivšeg predsjednika Stipe Mesića. ”Ne zaboravite da je Milanoviću na Pantovčak u jeku velikih obračuna s bošnjačkim političarima Mesić u Ured dovodio Bakira Izetbegovića, moguće je da on stoji i iza ovog susreta i ove nove Milanovićeve retorike”, kaže naš dobro upućen sugovornik koji predsjednika naziva kraljem političke transformacije.

”Ovo je početak kampanje. Milanović će se sada ponovno pokušati stabilizirati i raditi na zbližavanju sa svojom bazom, odnosno sa ljevicom. Nevjerojatno je kako njemu to vješto polazi za rukom, to je zaista fascinantno”, navodi naš sugovornik dodajući da u takvim situacijama na vidjelo izlazi Milanovićev ogroman talent za politiku.

”Prije svega Milanović je odličan, vrhunski govornik koji zahvaljujući tome nezgodne i neugodne situacije okreće u svoju korist, on naprosto zna kada treba promijeniti kožu i to je sada počeo činiti kroz ponovnu priču o zbližavanju s BIH, s tim da ne treba zaboraviti da su u BIH nedavno održani izbori i da su bošnjačkim političarima itekako išli u prilog sukobi s hrvatskim predsjednikom”, tumači naš sugovornik koji očekuje još veću razinu transformacije kod Milanovića kako se budu približavali parlamentarni, a zatim i predsjednički izbori.

Milanović skida stigmu proruskog političara

”Za očekivati je da će Milanović sudjelovati u kampanji za parlamentarne izbore, i da će po tom pitanju biti iznimno oštar, a za očekivati je i da će uskoro još oštrije krenuti u kampanju za još jedan mandat na Pantovčaku”, tvrdi naš sugovornik koji je uvjeren u to da će predsjednik tijekom kampanje za parlamentarne izbore pokušavati pomoći SDP-u da preživi, a da bi u svemu tome uspio Milanović će ipak morati dokazati da on nije produžena ruka ruske politike na ovim prostorima kao što se to tvrdi u HDZ-u, i zbog toga kako se vjeruje i u vladajućim redovima jest ublažio svoju retoriku prema bošnjačkim političarima, što se moglo vidjeti na sastanku s Bećirovićem.

Da Milanović počinje preobrazbu moglo se naslutiti i iz njegovih nedavnih poruka koje su uslijedile nakon sastanka premijera Plenkovića sa srpskom premijerkom Anom Brnabić. ”Ako Srbija želi u Europsku uniju mora uvesti sankcije Rusiji”, poručio je Milanović podsjećajući Beograd da rat u Ukrajini traje više od godinu dana bez da su se oni izjasnili gdje su. Odnosi između bošnjačkih političara i hrvatskog predsjednika postepeno se zaglađuju, a Milanović se po svemu sudeći vraća na stare staze s kojih i jest krenuo u borbu za Pantovčak u koju ponovno ulazi servirajući opet naciji svoj prevrtljivi karakter u sklopu kojega više nikoga ništa ne može iznenaditi.