Što se to događa?! Nakon žestoke svađe, Mihanović saziva izvanrednu pressicu, traži se povlačenje kandidature

Žestoka bitka u drugom krugu lokalnih izbora vodi se za grad pod Marjanom, a kandidati Ivica Puljak iz stranke Centar i Vice Mihanović, odlučili su ‘ići do kraja’ u međusobnim napadima, pa je tako na RTL televiziji održano posljednje i najžešće sučeljavanje ovog dvojca.

“Nezabilježen slučaj”

Nakon što je Puljak ustvrdio kako ima većinu u gradu, Mihanović mu je odgovorio da kod njega radi mašta, te da ne svojata javni interes. “Računamo na sve ruke, sve ljude kojima je prihvatljiv naš program, osim na ruku Bojana Ivoševića. To je osoba koja je počela karijeru u HSP-u, nastavila u SDP-u, to je nezabilježen slučaj. On je na najružniji i najvulgarniji način uvrijedio Splićane, stavivši muški spolni organ. Citirao bih Ivoševića koji je napisao: “Kao što je prosječni Hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni Židov umišljeni nacist. Jasno mi je zašto se Hitler okomio baš na Židove”, kazao je Mihanović.

‘Novo dno’ u hrvatskoj politici

Na to mu je Puljak kazao da je mislio da hrvatska politika ima dno, no da je Mihanović svojom izjavom dotakao ‘novo dno’. “Ivošević je branio cijeli hrvatski narod u toj konverzaciji. U ponedjeljak će Split postati novi grad i više neće biti kriminala kojim se bavila vaša kriminalna organizacija. Vi ste dovukli djecu na Prokurative da viču “HDZ”. Koristite djecu za vaše kriminalne radnje”, ustvrdio je Puljak.

“Vidio sam da je jedna mama objavila da je Ćiro Blažević tamo dijelio dresove. Kad su djeca vidjela premijera Plenkovića, djeca su, to je mama izjavila, počela samoinicijativno vikati “HDZ”. Logično je da djeca povezuju Plenkovića s HDZ-om. Da su vidjela Puljkove, vikala bi “OPG, OPG obitelji Puljak”. A što se tiče Ivoševića, da napiše da je prosječni Hrvat seljačina i ustaša”, odgovorio je MIhanović, na što je Puljak ustvrdio da on to nije napisao, a otom su krenule optužbe.

Mihanović je u jednom trenutku upitao Puljka ograđuje li se od Ivoševića i povlači li njegovu kandidaturu, no Puljak na to pitanje nije odgovorio, već je nastavio sa protunapadom. “Ovo je najprljavija kampanja koja je ikad viđena u Splitu”, ustvrdio je Puljak.

”Marijana Puljak slagala algoritme koji su se zaduživali u švicarcima”

“Predsjednik Milanović je rekao da je Marijana Puljak slagala algoritme koji su se zaduživali u švicarcima”, krenuo je Mihanović s novom optužbom, na što je Puljak odgovorio da je ‘to još jedna laž’, dok je Mihanović kazao da Puljak ‘ima dva lica’.

Zahtjev za povlačenjem kandidature

Nakon sučeljavanja medijima je pristigao poziv na izvanrednu konferenciju HDZ-ova kandidata Vice Mihanovića, a vezano za Bojana Ivoševića, kojeg je spomenuo i na sučeljavanju. Tema konferencije bit će zahtjev za povlačenjem kandidature za zamjenika gradonačelnika Splita Bojana Ivoševića, a razlog tog zahtjeva saznat ćemo u petak rano ujutro.