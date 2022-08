ŠTO SE SKRIVA IZA RUSKOG ULASKA U JADRAN? ‘Planirali su još nešto ove godine’: Moćan ruski ratni stroj se šulja, ‘ako netko misli kako ruska strana ne čini provokacije’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Hrvatsko ministarstvo obrane (MORH) potvrdilo je u nedjelju navode talijanskog admirala da su ruski brodovi bili u vodama Jadranskog mora prije tri tjedna.

“Zapovjedništvo HRM-a (Hrvatske ratne mornarice) upoznato je s nazočnošću, to jest, plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagiranja”, priopćili su iz Ministarstva obrane Hrvatske.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, načelnik talijanskog Vrhovnog stožera obrane, otkrio je u intervjuu za rimsku La Repubblicu 19. kolovoza da su prije tri tjedna brodovi ruske mornarice pokušali blokirati izlaz američkog nosača aviona Harry Truman iz Jadranskog mora.





Što se skriva iza zavjese?

On je rekao da su ruski ratni brodovi stigli duž talijanske obale sve do Ancone.

Što se kuha iza zavjese i treba li se Hrvatska zabrinuti, upitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

Ruska mornarica prisutna je na Mediteranu, a ulazak u Jadran ne treba gledati kao nešto posebno iznenađujuće, ali niti previše alarmantno. Oni u Jadranu nisu bili neopaženi, a koliko je poznato nisu niti narušili hrvatsko teritorijalno more. Manevre koje su izvodili izgleda su ponajviše vezani uz američki nosač zrakoplova Harry S. Truman, ali i sama talijanska mornarica, da ne spominjemo američke zračne snage u Italiji ispratile su ovaj ljetni posjet. Ruska mornarica, nažalost po njih nema zemlju u Jadranu u kojoj bi bila dobrodošla, ove plovidbe su samo čin njihova pokušaja dokazivanja globalne moći.

Ono što je bitno, na Jadranu nisu bili neopaženi, i nije postojao razlog da se o tomu posebno javno priopćuje. Možda je najveća prijetnja od nekog samozapaljenja, da se našalim u ovoj situaciji, to bi bila ekološka bomba u Jadranu.

Nije šala

Ruske snage znaju provoditi i vojne vježbe u blizini ne samo država članica NATO-a. Ove godine su čak namjeravali izvesti vojne vježbe u irskom morskom gospodarskom pojasu ili ekskluzivnoj gospodarskoj zoni, koje su nakon velike bure i snažnog protivljenja Iraca pa i najava kako će s ribaricama zaustaviti istu premještene.

Ako netko misli kako ruska strana ne čini provokacije prema zemljama koje nisu u NATO-u, to je svakako jedna zgodna priča, da uopće ne spominjemo Baltik…