ŠTO SE KRIJE IZA MILANOVIĆEVE DESNIČARSKE RETORIKE? Ovo je njegova najslabija točka

Autor: Iva Međugorac

Žustre parlamentarne polemike o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj predsjednik Zoran Milanović pratio je iz dalekog Čilea u kojega je otputovao na poziv ondašnjeg predsjednika Gabriela Borica Fonta , koji je hrvatskoj javnosti poznat kao čileanski lider naših korijena, ali i kao deklarirani ljevičar pa je stoga pomalo iznenađujuće to što se odlučio susresti s Milanovićem koji ovdje u Hrvatskoj već neko vrijeme slovi za novog lidera desnice što se naslućuje iz cijelog serijala njegovih istupa.

Je li Milanović zaista desničar?

No, oni koji Milanovića dobro poznaju reći će da on nije nikakav desničar već pravi i iskusan političar koji je od svojeg premijerskog mandata do danas naprosto sazrio. ”On je nekadašnju Bandićevu retoriku i strategiju digao na višu razinu, naprosto je odlučio voditi politiku balansa i biti dobar sa onima sa kojima je potrebno i kada je potrebno, on je danas u odličnim odnosima s braniteljima, generalima, ali i sa dobrim dijelom ljevičara i njihovih organizacija, sastaje se sa građanima koje su prevarile banke, druži se s potrošačima, odrađuje sastanke s raznim udrugama, predstavnicima crkvi i djeluje strateški.

Kada sagledate predsjednikovo djelovanje od početka mandata ne možete reći da je on klasičan desničar i desni vođa, koji desničar izbacuje Tuđmanove biste s Pantovčaka ili ulazi u sukobe s HOS-ovcima. Milanović je uostalom raspravljao s generalima o pomilovanju Perkovića i Mustača, dakle on je sve što treba biti, ovisno o potrebama i okolnostima”, komentira naš sugovornik koji dobro poznaje predsjednika te kaže da Milanović nije niti klasični ljevičar.





On je sve što treba biti, onda kada treba biti

”Ako ga dobro i pažljivo slušate primijetiti ćete da je on najbliže liberalnoj, politici centra, ali je Milanović i veliki realist koji osluškuje bilo javnosti. Njegova stajališta i izjave nisu daleko od stajališta ljevice, koliko god se neki političari na lijevom spektru nad time zgražali Milanović ima političku hrabrost i zrelost zbog koje je u stanju govoriti o temama o kojima se oni ne usude govoriti, a usporedno s time i otvarati osjetljive teme. Ne postoji situacija i osjetljiva tema na kojoj on nije verbalno poentirao, a da je on zaista odlučio postati nekakav vođa desnice onda se sigurno ne bi savjetovao sa Stipom Mesićem. Milanović na svoj način nastoji biti predsjednik svih građana, i ako je suditi po rejtingu on to radi i više nego solidno”, kaže naš sugovornik nadalje te naglašava da predsjednika Čilea sigurno nisu zanimali napisi iz hrvatskih medija i dnevno-politička prepucavanja u našoj zemlji.

”To što je Boric učinio je civiliziran i pristojan, diplomatski i politički potez. On vuče korijene iz Hrvatske, u Čileu živi mnogo Hrvata, i što njega ima brigati što Milanović ovdje ratuje s Plenkovićem i pije kave s Rojsom, to je klasična diplomacija, ništa više od toga”, smatra naš sugovornik.

Milanović nije sklon putovanjima

I doista, ovaj posjet Čileu jedna je od rijetkih klasično diplomatskih akcija koje je u svojem mandatu odradio Milanović, on po svemu sudeći putovanjima nije sklon, a sada bi se već moglo konstatirati da je vanjska politika ujedno predsjednikova najslabija točka, što s njegovom prethodnicom Kolindom Grabar-Kitarović nije bio slučaj.

Njoj je vanjska politika definitivno bila najsnažnija karika, a u svojem mandatu sastala se s brojnim visokorangiranim političarima iz Europske unije, Sjedinjenih Država, ali i ostatka svijeta, odradila je brojne međunarodne susrete i putovanja i to do te mjere da joj se to počelo spočitavati. Milanovića pak vanjska politika za sada zanima samo kada se radi o odnosima unutar regije i odnosima prema Rusiji, ali je bez obzira na to tijekom sastanka s Boricem potvrdio kako Hrvatska sa Čileom ima dosta bliskosti kao i da te dvije zemlje gledaju slično na neka globalna pitanja.

”Latinoamerički identitet je važan identitet, ali s Čileom imamo dosta bliskosti. Gledamo slično na neka globalna pitanja. Tu prije svega mislim na borbu protiv globalne klimatske krize”, rekao je novinarima Milanović nakon sastanka s čileanskim predsjednikom dodajući da je to jedna od tema koja će zahtijevati globalnu i zajedničku akciju pri čemu je Čile tu jedan od svjetskih lidera.

Utjecaj Hrvata u Čileu je poprilično značajan

Jedan od svjetskih lidera zasigurno je i Borić čijom je prisegom za predsjednika Čilea krenuo najsnažniji zaokret u politici te andske zemlje od njenog povratka demokraciji prije tri desetljeća, a nakon krvave diktature generala Augusta Pinocheta. Gabriel Borić za predsjednika Čilea izabran je na izborima održanima 2021.godine, na kojima je u drugom krugu pobjedo desničarskog kandidata Josea Antonija Kasta, te je postao najmlađi predsjednik u povijesti Čilea, ali i predsjednik s najvećim brojem glasova u povijesti.









Zanimljivo je da su se njegovi preci po ocu u Čile doselili s otoka Ugljana koncem 19.stoljeća, a još zanimljivije to da su deseci parlamentarnih zastupnika i dobitnika raznih nagrada u Čileu porijeklom iz naše zemlje. I u čileanskom parlamentu deseci zastupnika korijene vuku iz Hrvatske, s tim da je u ovoj zemlji svoj utjecaj i bogatstvo izgradio i poznati milijarder, jedan od najbogatijih Hrvata Andronico Lukšić.

Hrvati su u Čileu uglavnom nastanjeni u gradovima Punta Arenasu te Anntofagosu, a u ovoj zemlji čine 2,4 posto populacije, odnosno oko 400.000 ljudi. Lukšićeva obitelj i u Čileu se smatra jednom od najimućnijih budući da su ondje vlasnici banaka, punionica vode, medijskih kuća, ali i rudnika bakra Antofagasta Minerals.

Na popis čuvenih čileanskih Hrvata valja uvrstiti i milijunaša Pascuala Baburizza Soletica, dobitnika nacionalne nagrade za književnost Antonia Skarmeta, bivšeg predsjednika nogometnog kluba Colo Colo Petera Dragičevića te arhitekta Smiljana Radića, ali i političare poput Ingrid Antonijević, Caroline Goić ili pak zastupnika Vlade Miroševića.