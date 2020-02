ŠTO SE DOGAĐA U KRSTIČEVIĆEVOM RESORU? Hitno intervenirala i Kolinda

Remont helikopetera Mi 171 Sh koji pine hrvatsko ratno zrakoplovsto, u posljednje vrijeme ne prestaje puniti medijske stupce, a posljednju informaciju na tu temu objavio je pak Tportal koji tvrdi kako je svih deset helikoptera tog tipa prizemljeno zbog kvarova, o čemu je Glavni stožer Oružanih snaga izvijestio i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović kao vrhovnu zapovjednicu. Premda na odlasku, predsjednica se obratila načelniku Glavnog stožera od kojega je zatražila žurna izvješća o okolnostima radi kojih su letjelice prizemljene. Oglasio se tim povodom i zapovjednik HRZ-a

Michael Križanec koji je priznao da je postojalo 200-tinjak reklamacija na remont, a premda su neke od njih bile banalne, pojavile su se tehničke greške koje su se potkrale tijekom generalnog remonta pa je stoga donesena odluka o prizemljenju helikoptera, no, to nije sve. Otklanja se šteta sa četiri letjelice, a u planu je popravak i petog helikoptera iz baze na Krku, nešto prije toga pet je helikoptera bilo na redovnom pregledu pa shodno tome nisu letjeli. Sanaciju tih problema trebali bi podmiriti Rusi, no istodobno, MORH u javnost pušta konfuzno priopćenje iz kojeg proizlazi da se reklamacije obavljaju na trošak Zrakoplovno tehničkog centra.

Inače, Hrvatska je navedene helikoptere, njih deset od Rusa nabavila davne 2007.godine, a Krstičević je pak još prije četiri godine zatražio njihov remont i to preventivno, najavljujući u studenom te 2016.godine da bi taj proces trebao stajati oko 220 milijuna kuna, no taj trošak argumentirao je tvrdeći da im je obnova neophodna. Već naredne godine raspisuje se natječaj za prvi remont, a članovi za taj posao osnovanog povjerenstva kao najboljeg ponuditelja biraju hrvatski remonti zavod iz Velike Gorice, odnosno Zrakoplovno-tehnički centar kojmi sklapa ugovor s Vertoljoti Rosijem, ruskom tvrtkom, pa danas ispada kako je cijena remonta po jednom helikopteru oko 20 milijuna kuna.

Helikopteri su na remont slani u Rusiju, a zatim vraćani u Hrvatsku gdje su ih sastavljali ruski stručnjaci uz pomoć hrvatskih eksperata, no kako ništa u Lijepoj našoj ne ide bez afera tako su prije dvije godine predsjednica i Plenković dobili upozorenje u kojem se ukazivalo na sumnjive djelove ugovora izmeđuu Rusa i Zavoda. Svemu tome unatoč, ovih dana remontima unatoč svi invlovirani u priću šalju poruku da problema nema.