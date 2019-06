Što se događa sa Živim zidom? Posvađali se zbog europske plaće, a ukinuli bi financiranje stranaka iz proračuna

Europski izbori u potpunosti su ogolili kaos koji vlada na hrvatskoj političkoj sceni, s koje god da se strane okrenete. Dok se Amsterdamska koalicija raspada, na desnici se vode polemike oko ujedinjenja, HDZ-ovci traže crnog labuda, SDP je neodlučan oko kandidata za predsjednika, a Živi zid? Živi zid je izgleda posebna, i nadasve intrigantna priča koju je sve teže pohvatati.

Okvire za shvaćanje javnosti je ponudio šef stranke, ujedno i kandidat s najviše osvojenih glasova na listi za EU parlament Ivan Vilibor Sinčić. ”Prije izbora imali smo dogovor da nitko od saborskih zastupnika neće ići u Europski parlament, i da će tamo ići Tihomir Lukanić, međutim kolega Branimir Bunjac izigrao je taj dogovor i ne želi prepustiti mandat kolegi Lukaniću”, rekao je Sinčić, dodajući da ga je zbog takvog ponašanja suspendirao. Opcija koja mu se učinila kao spasonosna dok se stanje ne riješi jest da on osobno ode u Europski parlament, je li motiv za to i plaća od 8757 eura bruto, nakon čega Sinčiću ostaje preko 6000 eura mjesečno zna samo on. Sinčić, koji je s posljednje pozicije na listi za Europski parlament osvojio najviše preferencijalnih glasova, ovih je dana ponavljao da ga odlazaol u EU parlament ne zanima, dajući potporu prvom na listi Tihomiru Lukaniću. ”Glasam sam za njega, i moj je izbor za EU parlament”, objasnio je na društvenim mrežama Sinčić nazivajući Lukanića svojim prijateljem.

No, negdje je cijela ta simpatična priča pukla, a revoltirani Bunčić i Ivan Pernar prst upiru u Vladimiru Palfi, Sinčićevu suprugu koju smatraju glavnom i odgovornom za raskol u stranci. No, pitanje svih pitanja jest ako Palfi doista iznistira na tome da njen suprug Sinčić ode u Bruxelles, koji je njen motiv za to? Na koji će način Sinčić voditi stranku i zastupati njene boje ne europskim pozornicama? Misli li neformalna liderica ove osebujne stranke da Živi zid pleše svoj posljednji politički ples pa sada pošto, poto želi financijski osigurati vlastitu obitelj narednih pet godina europskom plaćom?

Europski izbori, otkrili su da Živi zid nema snagu kakvu je prvotno imao, i kakvu su mu anketari predviđali što potvrđuje i jedan skromni mandat kojega su osvojili, no ono što je u najmanju ruku konfuzno biračima, ali i promatračima zbivanja u ovoj stranci jesu borbe za mandat u EP-u, dok istodobno promoviraju politiku izlaska iz EU, a osim toga, upravo je Živi zid načeo pitanje financiranja političkih stranaka, prikupljajući potpise za referendum o ukidanju financiranja debelokožaca s političke scene, pa se ova bitka koju potenciraju posljednjih dana doima kao da sami sebi skaču u usta.