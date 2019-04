ŠTO SE DOGAĐA SA IKEOM? Nikad više kod njih, to što rade je vrlo sumnjivo!

Autor: Dnevno

Kada je IKEA svoju poslovnicu otvorila u Hrvatskoj, mnogi stanovnici naše zemlje koji su u ovaj čuveni trgovački lanac odlazili u neke od europskih destinacija, bili su oduševljeni.

No, čini se da europska praksa u hrvatskim uvjetima baš i ne prolazi pa je Facebook profil ove svjetske kompanije zasut kritikama nezadovoljnih građana, koji su posebno fokusirani na probleme s dostavom.

”5.4. supruga i ja kupili smo ormar PAX i stolić VITTSJÖ te za isto dobili vašu pismenu potvrdu da će dostava biti 16.4.2019. u vremenu između 12:00-16:00.

U periodu od 8. do 12.4. dogovorio sam godišnji i čovjeka

koji će sastaviti/montirati ormar, jer od vaše službenice nisam mogao dobiti kada bi Ikea mogla izvršiti sastavljanje ormara.

15.4. u 11:32 dobio sam SMS da je narudžba predana prijevozniku.

16.12 od 12 sati čekao sam dostavu te kako do 15:21 nisam dobio nikakav poziv ili SMS, nazvao sam Kontakt centar.

Zahvaljujući ljubaznoj muškoj osobi uspio sam saznati da isporuka neće biti 16. nego 17.

Moja pitanja firmi IKEA:

-u doba napredne tehnologije, dobre odgojenosti i poštivanja kupca, zar nemate vremena za SMS s isprikom i novim terminom?

-tko će nadoknaditi moje nastale troškove?

Vjerujte mi ovo se nisam nadao od tako renomirane kuće. Pa to je ostavština Balkanizma, a ne Europske kulture.

Ne znam još na koji način, ali potrudit ću se da ovo saznaju i u Inter IKEA Group u Švedskoj”, pišu nezadovoljni građani.

”Nakon 500 pokušaja plaćanja svim mogućim karticama i dalje narudžba nerealizirana. Ako nije problem s uplatama, onda je problem “navale” na sustav! U međuvremenu su se sve stvari koje sam htjela kupit prodale, sa 20kom na zalihi sve su postale nedostupne. Ta “agonija” sa pokušajima plaćanja traje mjesec dana, sustav vam pada već mjesec dana i u mjesec dana još niste riješili problem, niti nakon što sam sto puta sugerirala vašoj službi da vam se ruši stranica; odgovor je proformalan ili “nemamo sličnih primjedbi”. Što je bilo ranije ne znam al znam ako ovako nastavite da će bit totalni debakl, jer ili budite susretljivi ili ukinite webshop, ionako je mizeran i ograničenih mogućnosti”, žale se kupci nadalje.

”Strašno sam razočarana sa vama i ovo je moje zadnje kupovanje u ikei a i svima drugima savjetujem ako zele sačuvati živce da ne idu kod vas.

Naime kupila za 12000 kn robe 06.04 i roba je trebala stici sutra17.04. Prvo mi javljate da nema kreveta koji ste uredno naplatili prije tjedan dana a nakon toga me jos obavijestavate da ce roba stici tek 02.05. A da stvar bude bolja sve to sam kupila pod 2 narudzbe tako da ce jedna stici sutra a druga zbog guzve tek 02.05.Kako je moguce ako su dvi narudzbe placene na jednom računu da jedna moze sutra stici a druga ne, jer ako se ide po nekom redoslijedu one se trebaju obrađivati skupa ili vam je neka (kako to vec ide u Hrvatskoj preko veze )narudzba uletila između.

Uzasan nacin poslovanja i krađa ljudima njijovog vremena i živaca stoga svima savjetujem idite u druge centre jer robu kad naručite i dobijete u roku u kojem ste se i dogovorili”, stoji nadalje na njihovom profilu.

”Cista katastrofa! Tri puta smo vas zvali vezano za narudzbu jedne kuhinje i svaki put smo primili razlicitu informaciju, nema robe na zalihi pa se jedna kuhinja naruciva 3 puta,Naravno svaki put da se plati dodatna dostava! I opet nam fale elementi a dobiti vas preko telefona je nemoguce takodjer vam internet stranica nije dostupna za narudzbu! Cista 0 za vas, ovo nigdje na svijetu nema!”, nižu se dalje komentari.

”Svima.upozorenje na vrlo sumnjive i upitne prakse tvrtke IKEA kada se radi o dostavi. Procitajte nase iskustvo i izbjegavajte da i vas ne prevare. Kod nas se ne radi o malom paketu vec o vrijednosti od cc. 13 tisuca kuna placenih 23.03… odmah je placeno sve unaprijed znaci novac ste primili prije 20 dana a od tada bezobrazluk vas i vasih agenata u call centru necu komentirat. Sram vas bilo. 4 puta otkazana dostava! Ili da se ispravim 1 put otkazana a ostale termine se niste udostojili ni otkazati nego mi cekamo kao BUDALE a vi se ne pojavite. Na 4-tom navodnom datumu dostave zovemo vase kolege zasto dostava ne dolazi (od 8 do 12) a oni odgovaraju da NECE provjeriti jer kao stici ce do 20 navecer. Kao da imamo cijeli dan da vas cekamo. I kao da se 3 puta prije tog niste samo ne obavili posao KOJI SMO PLATILI. I naravno nitko se opet ne pojavi ni 4 put do osam sati. Uz sve to ste toliko DRSKI da kazete da ne moezte reci gdje je zapelo jer eto poslali ste mail ali dostavna tvrtka nije odgovorila na njega. Draga IKEA sutra ako ne rijesite ovo ali ne glupom porukom zao nam je ako nisi zadovoljna posalji broj pruke da provjerimo o cemu se radi javljam se direkno u u vasu sredisnjicu mailom i konzultiram odvjetnika jer ovo je kradja placene robe”,nastavlja se niz komentara.