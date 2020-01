ŠTO SE DOGAĐA S PLENKOVIĆEVOM VLADOM? Je li moguće da se okružio ovim tipovima?

Ima li kraja nekretninskim malverzacijama, zapitati bi se to mogao prosječan promatrač zbivanja u Vladi kojom ravna premijer Andrej Plenković, ovih dana javnost svjedoči nelogičnostima u imovinskoj kartici Milana Kujundžića, no, nisu to samo sitni propusti, već nezgode s njegovim nekretninama nameću pitanje od kuda ministru zdravstva novac za imetak o kojem nacija bruji? Kujundžićeva afera zatekla je Plenkovića u nezgodnom tajmincu, naime, nije tako davno rekonstruirao svoju vladu od aferaša koji su pali pod sličnim prozivkama, osim toga, na vrata mu kucaju unutarstranački, a nedugo zatim i parlamentarni izbori, i sve to u periodu unutar kojeg se ovaj busa o prsa hrvatskim predsjedanjem EU. Izgledno je da nešto ne štima s Plenkovićevom karavanom, pa zar je moguće da su se po istom ili sličnom principu greške omakle Lovri Kuščeviću, Tomislavu Tolušiću, Gabrijeli Žalac, Goranu Mariću pa sad eto i Kujundžiću.

Tko to podmeće svu tu silnu imovinu HDZ-ovim ministrima, i o kakvoj sposobnosti i reformama pričamo kada ti ljudi nisu u stanju ispuniti vlastite imovinske kartice? Prave li oni naciju ludom ili se u svojoj netransparentnoj politici sami sa sobom prave ludi? I u konačnici, što Plenković čeka s Kujundžićem, ta nije li ljetos naučio kako to izgleda kada se priče s aferama ministara rastegnu? Gdje je transparentnost na koju se poziva, gdje je vjerodostojnost i koliko uopće takve riječi imaju smisla pored mora ovakvih afera, je li Plenković svjestan težine afera njegovih ljudi?

Razumije li i on svoju razinu odgovornosti, ili samo predsjeda EU? No, što očekivati i čemu se čuditi pa nije li i sam Plenković svojedobno tvrdio da mu ne pada na pamet dostavljati dokumentaciju o putovanju HDZ-ovaca u Finsku Povjerenstvu za spriječavanje sukoba interesa? Funkcioniraju li stvari u Plenkovićevoj vladi na principu kakav otac takva djeca?