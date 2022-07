ŠTO SE DOGAĐA S PLENKOVIĆEM? Udario po bošnjačkim strankama bez zadrške: ‘Ovi prosvjedi u Sarajevu? Na njima smo vidjeli teške uvrede, utjecali su na Schimdta’

Autor: Dnevno.hr

Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković održao je konferenciju za medije nakon sjednice stranke.

“Dva tjedna vlada neće raditi. Ovaj, radit ćemo, ali nećemo imati sjednice”, rekao je Plenković.

Pohvalio se novim/starim rejtingom stranke.





HDZ dominira

“Stranka je opet na preko 29 posto, to je snažna, kontinuirana potpora HDZ-u. To znači da naše poteze podržava veliki broj građana”, rekao je.

Komentirao jeizjave predsjednika Zorana Milanovića i je li se jučer, kada je između Milanovića i njega bilo miroljubivo, ponadao da će se tako nastaviti.

“Mi smo se jučer pozdravili. Ako nešto oko čeka se većina može suglasiti, onda je to Pelješki most. Ja već dugo ne pratim što on govori. Valjda ni on ne gleda i ne prati pa lupa paušalno”, rekao je.

Zamijenili uloge?

Dodao je da je Milanović izgovarao “grozne uvrede” visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu.

“Njima vjerojatno odgovara status quo”, rekao je o Bošnjacima. “Još gori su ovi prosvjedi u Sarajevu, ti su prosvjedi, nema dileme, organizirani od bošnjačkih stranaka. Na njima smo vidjeli teške uvrede pa i prijetnje prema Schmidtu, to je sigurno utjecale na njega, on je planirao niz izmjena izbornog zakona”, kaže.