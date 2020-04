ŠTO SE DOGAĐA S KOLINDOM? Prijatelj sve otkrio: Znate li što ona doista planira?

Nema ureda, ima ureda, nema ureda. Tako nekako tekao je tok misli bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji se odvijao u jednom danu. Da naravno, nema čovjeka koji ne mijenja mišljenja, osobito kada su u pitanju važne životne odluke, no brzina kojom je bivša šefica države mijenjala mišljenje o potrebi za Uredom bivše predsjedenice u najmanju je ruku iznenađujuća.

Naime, nije nepoznanica da je Grabar-Kitarović po isteku mandata od države zatražila ured, odnosno dvije prostorije u Visokoj ulici, u kojima se trebala baviti brendiranjem Hrvatske. Međutim, te dvije prostorije koje su joj namijenjene nedavni potres u Zagrebu učinio je neupotrebljivima, a baš stoga otkako je nastupila korona kriza, a potom i zagrebački potres, u političkim kuloarima traju šuškanja o potrebi za tim njenim uredom. Da je bivša predsjednica od ureda, ali i generalno od povratka u politiku odustala priča je koju je prvi plasirao N1, ubrzo potom Grabar-Kitarović oglašava se za Večernji.

”Ne znam tko plasira takve priče”, izjavila je demantirajući glasine o tome da odustaje od svojeg ureda. Par sati kasnije opet se oglašava i izjavljuje kako od ureda trajno odustaje. ”Ona se nespretno izrazila, ništa se ne događa, i sama promišlja što i kako dalje, ima ona dovoljno ponuda za posao, i sada u krizi, i na to će se bazirati. Moguće je da će iznajmiti prostor, kojega će sama financirati, i iz kojega će djelovati, bazirati će se na predavanja po raznim sveučilištima, ponude za to iz Amerike već joj stižu, još uvijek promišlja koji su njeni sljedeći koraci, no sigurno je da se u politiku neće vraćati. Jednostavno je procijenila da vrijeme koje predstoji nije vrijeme za nju. Više se druži s prijateljima, provodi vrijeme s obitelji, zadovoljna je i opuštena, pritisak joj ne treba”, komentira naš sugovornik blizak bivšoj predsjednici.