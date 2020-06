ŠTO SE DOGAĐA? Nezapamćeni razdor u SDP-u uoči izbora: Bernardić se potpuno pogubio

Premda je prema anketama Restart koalicija, uoči izbora vodeća politička opcija u zemlji, to ne znači da se u SDP-u za parlamentarne izbore pripremaju skladno i bez povišenih tonova. Nedavno predstavljanje SDP-ovih listi za parlamentarne izbore probudilo je duhove u najvećoj oporbenoj stranci, u kojoj danima traju polemike oko imena koja su se na toj listi ukazala.

”SDP je na parlamentarne izbore trebao izaći samostalno, a onda neka manje stranke dokazuju i pokazuju koliko mogu povući, mi smo svoje istaknute članove žrtvovali radi koalicijskih partnera i njihovih pozicija, a to neće doprinijeti stranačkoj stabilnosti”, smatra naš sugovornik iz Partije te dodaje da je problematična metoda kojom se predsjednik Davor Bernardić vodio kod sastavljanja lista.

”Mogli bi se i mi 6. rujna baciti u potragu za crnim labudovima, Bernardić je liste za eurospke izbore kreirao vrlo kvalitetno, vodeći se utjecajem kandidata, i njihovom profiliranošću u javnom prostoru, zato i jesmo dobro prošli, s parlamentarnim izborima to nije slučaj, na popisu su njegovi prijatelji, i ljudi koji su se za njega zalagali tijekom unutarstranačkih previranja, time je sebe stavio ispred stranke, to neće dobro završiti”, uvjeren je naš sugovornik. kandidati koje je Bernardić predložio i postavio na liste mahom su ljudi koji se sabornice nikada ne bi domogli preferencijalno, još je jedna od kritika koja stiže na adresu šefa oporbe.

”On se ovime očito nastojao riješiti ne samo svojih ljudi, već je stranku pod cijenu poraza na izborima išao pročistiti od Milananovićevih kadrova, ti ljudi ili nisu dobili svoje mjesto, ili su dobili poziciju s koje će se za sabornicu moći boriti samo preferencijalno, to bi nam bilo razumljivo da je Bernardić na liste stavio snažne ljude s terena, gradonačelnike, predstavnike županijskih, gradskih organizacija”, nabraja naš sugovornik pa skreće pozornost na situaciju u dvjema dalmatinskim izbornim jedinicama oko kojih se navodno među socijaldemokratima i povela najveća polemika. ”Ostojić očito do samog kraja nije niti imao uvid u to na kojem će se mjestu na listama naći, upitno je je li ga itko uopće i kontaktirao, on je razumljivo nakon svega odbio sedmu poziciju u devetoj jedinici, Bero sada to nastoji neutralizirati pa se po stranci priča da bi Ranko Ostojić mogao biti naš kandidat za splitsko-dalmatinskog župana, ali do toga ionako ima puno vremena, i to sada ne djeluje previše uvjerljivo. Za SDP je veliki udarac to što Ostojića nema u devetoj izbornoj jedinici, a problem je i Mišo Krstičević, koiji se neće pojaviti u desetoj jedinici, šef šibensko-kninskog ogranka Joško Š8upe Bernardića je također odbio, nema ni Ivana Klarina, Jure Zupčića, ali zato ima ljudi koji nisu predloženi ni od svojih matičnih porganizacija, nezuadovoljni smo i zbog osme jedinice, Bernardić se tu prodao IDS-u i PGS-u, a žrtvovao našeg Obersnela i Grbina, što je nekorektno, i neprihvatkljivo. Njegovo vrludanje, i neiskustvo dovesti će nas do toga da ćemo izgubiti dobivene izbore”, zaključuje naš sugovornik.