ŠTO SE DOGAĐA NA HRVATSKOJ DESNICI? Pucaju li veze zbog cijepljenja ili se kuha nešto veliko: ‘Bolje mu je da ode Plenkoviću u HDZ!’ Ulogu igra i Milanović

Što se događa na hrvatskom desnom političkom spektru? U Hrvatskom saboru, osim HDZ-a kojega dio analitičara i političara više ne smatra onime što se naziva desna opcija, većina desno orijentiranih saborskih zastupnika je u oporbi.

Tako se osim Most-a koji se profilirao u konzervativnu stranku i najviše je rangiran u anketama od desnijih opcija, u Saboru nalaze Domovinski pokret s novim predsjednikom Ivanom Penavom i Hrvatski suverenisti s bivšim šefom DP-a Miroslavom Škorom.

Stalna previranja na desnom političkom spektru poznata su od osamostaljenja države, brojni su se političari postavljali za vođe i ‘mesije’ i prozivali se ujedinjavateljima desnice u Hrvata.

Ujedinjenje ili previranja?

I upravo bi se uvijek u nekom ključnom i prijelomnom trenutku desne grupacije razišle ili bi dio otišao pod kapu HDZ-a.

U četvrtak i petak došlo je do novih previranja u Saboru, a sve je zakuhao Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista svojim istupom u kojem je prozvao hrvatsku desnicu zbog stava o cijepljenju protiv koronavirusa. U petak je Zekanović objasnio detalje, a Suverenisti su ga smijenili su pozicije predsjednika Kluba u Saboru. Što stoji iza svega, svađaju li se ‘desničari’ zbog cijepljenja ili možda jer je Suverenistima izostala podrška kolega pri prikljupljanju potpisa za referendum o euro valuti, istražili smo na našem portalu.

“Legalist sam i prihvaćam odluke predsjedništva”, izjavio nam je Zekanović o odluci stranke da više ne bude predsjednik njihovog kluba zastupnika.

Odluka je donesena na izvanrednoj sjednici predsjedništva nakon što je zastupnik Zekanović u Saboru, govoreći u ime kluba zastupnika, iznosio osobna stajališta o borbi protiv COVID-19 koja nisu u skladu s politikom stranke i ne predstavljaju stajališta ostalih članova kluba.

Izbačen Zekanović

Smatra li on spornim to što stranka ne prihvaća takav stav, upitali smo ga.

“Ja smatram da to moramo isticati, a za stranačku politiku pitajte njih.”

S obzirom da je zadržao funkciju supredsjedatelja stranke, zamolili smo ga i za komentar strahuje li od većih sankcija. Nije bio preplašen tom mogućnosti.

Hrvatski suverenisti imaju svoju stranu priče. Marijan Pavliček je za N1 rekao da ih je ovo jako zateklo i iznenadilo. General Željko Sačić za naš je portal izjavio: “Ovo nam jako šteti. Ne znam što bih rekao. Taj čovjek uništava sve dobro što radimo, bolje mu je da ode Plenkoviću u HDZ”.

Zajedno na referendum

Zajedničku presicu su pak održali Domovinski pokret i Most u vezi referenduma protiv Stožera i covid potvrda i pokazali zajedništvo, barem prema ovom pitanju.

“Jedini koji su ugrozili ljudske živote su Vlada i Plenković. Optužiti oporbu za broj umrlih je skandalozno, nadam se da ovaj istup nije “Cijepi se, misli na HDZ”, rekao je Mostovac Nikola Grmoja.

Stjepo Bartulica (DP) je dodao da smatra da u pandemiji pojedinac snosi odgovornost za svoje zdravlje. “On je na neki način prozivao, mislim, bez temelja, taj način komuniciranja i dociranja od kolega nismo očekivali. Ustrajat ćemo u tome da to ostane stvar slobodnog izbora”.

Novinari su zatim pitali Ivana Penavu i Božu Petrova smatraju li se odgovornim jer su ljudi na respiratoru, a pitanje je na tragu onoga što je jučer rekao Zekanović.

“Smatram da trebamo živjeti u demokratskom društvu, glavni odgovorni je Plenković, zaobišao je volju naroda, Sabor, predsjednika države, imenovao parapolitičko tijelo. Zekanović je postao trbuhozborac Plenkovića. Mislim da cjepiva koja su u široj upotrebi, iako nose određene rizike, imaju veće benefite. Što se tiče ovoga cjepiva, koje je još uvijek eksperimentalno, ja kao osoba koja je položila zakletvu moram gledati da ljudima ne škodim, zato sam svojim roditeljima savjetovao da se cijepe. Svojoj djeci ne bih davao cjepivo. Svi drugi imaju pravo na izbor. Sami biraju što je za njih veći rizik. Kada krenete s prisilom, dobijete veći otpor”, rekao je Petrov.

U cijeloj priči nikako ne treba izostaviti predsjednika Zorana Milanovića kojeg mnogi spominju u kontekstu novog lidera desnice, a svemu svjedoče i izjave brojnih lijevih političara, intelektualaca, udruga i novinara koji su jako razočarani djelovanjem predsjednika Milanovića.

On je podržao referendumsku inicijativu Most-a koje je spomenuo kao jedine koji se bore za ljudske slobode, a na presici mu se na tome zahvalio i Marin Miletić (Most).

Desnica uskočila

O svemu smo upitali političkog analitičara, komentatora i komunikacijskog stručnjaka Zorana Pucarića.

“Ono što je nevjerojatno je da je ljevica vrlo zatvorena, a desnica liberalna u nanašnjem vremenu. Ljevica zagovara još oštrije mjere, a desnica se bori protiv. Mi smo u toj priči izgubili mogućnost analizu znanstvenih članaka i zagušila se riječ struke. Stručnjaci se valjda boje uopće komentirati”, rekao je Pucarić koji današnja previranja povezuje s epidemiološkim mjerama i problematikom korona krize.

“Niti s jedne strane Nenad Bakić i Gordan Lauc, niti s druge članovi Znanstvenog savjeta ne mogu komentirati slobodno i tu je uletila hrvatska desnica”, dodao je Pucarić koji smatra kako desnica plovi na valu nezadovoljstva građana epidemiološkim mjerama.

“Ne vidim osobno neku poveznicu između desnice i covid potvrda, ali su prepoznali da u taj prostor mogu uskočiti. Sve je dovedeno do apsurda, ne vidim izlaza. Izlaz će biti onda kad nam ‘brojke padnu”, rekao je Pucarić i osvrnuo se na komunikacijski aspekt.

“Komunikacijski je situacija apsurdna. Most je krenuo s referendumom, a Domovinski s prikupljanjem potpisa u Saboru. Zekanović je vrlo vjerojatno ponukan nekim privatnim saznanjima tako nastupio, nastupio je protiv narativa za koji se svi skupa zalažu i naravno da je izletio van”, smatra analitičar.

Je li Milanović novi lider desnice?

O komunikaciji predsjednika Milanovića, stručnjak za komunikacije kaže: “Ne znam što tu reći. Milanović – znali smo od početka kakav je. On je upravo ovo što je. Način komuniciranja i svađe svugdje. To je s jedne strane neprimjerena komunikacija s obzirom da je predsjednik, a s druge pak strane on otvara teme koje društvo još očito nije spremno prožvakati”, smatra Pucarić.

“Više nitko nema dilemu da politika ljude imenuje u pravosuđu, e za to je Milanović odgovoran, treba priznati da je on to doveo u javni prostor. Za izjave oko ubijene obitelji Zec nemam opravdanja. To je grozno što je rekao”, rekao je Pucarić i za kraj dodao može li Milanović biti vođa desnice:

“Ne može on preuzeti desnicu. On je došao na glasovima ljevice. Nije teško desnicu okupiti, nego održati na okupu. Zasad ga ne vidim tu”, zaključio je Zoran Pucarić.