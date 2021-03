ŠTO SADA? Nova kriza za Plenkovića! U ovo je uključena cijela koalicija: Pupovac već naslutio da ga neće podržati

Autor: Iva Međugorac

Rasprava između premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića o novom čelniku Vrhovnog suda, uza sve ostale probleme koje na svojim plećima nosi, izazvala je u vladajućim redovima nove nemire.

Pa tako posljednjih dana Plenković glavu razbija zbog odnosa s koalicijskim partnerima.

Naime, nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio u saborsku proceduru uvrstiti Milanovićev prijedlog da nova čelnica Vrhovnog suda bude Zlata Đurđević počelo se raspravljati o Jandrokovićevoj funkciji, pa i stabilnosti same koalicije. Sabor bi uskoro trebao povesti raspravu o tome je li Jandroković kao predsjednik Sabora povrijedio Poslovnik dajući odbijenicu Milanoviću, a debatu o tome već je poveo saborski Odbor za Ustav koji u tome ne vidi ništa problematično.

Unatoč tome, da bi to mišljenje bilo usvojeno te na taj način bio dopunjen saborski Posklovnik nužna je većina od 76 ruku, koja je i ranije HDZ-u zadavala probleme. U oporbi smatraju kako se mišljenjem ovog tipa Jandrokoviću daje pravo da na svoju ruku procjenjuje što želi staviti na dnevni red, a postane li to ustaljena praksa, to za funkcioniranje Sabora neće biti dobro. Takvom procedurom opoziciji bi se onemogućilo da nameće rasprave o vlastitim prijedlozima, odluku o tome donosio bi Jandroković, a to je nešto na što ne misle pristati ni Plenkovićevi koalicijski partneri što je vidljivo iz suzdržanosti SDSS-ova Milorada Pupovca tijekom glasanja o zaključku Odbora za Ustav.

Po kuloarima se priča kako uz HDZ-ovce tijekom glasanja neće stati ni Čačićeva Natalija Martinčević, što je razumljivo budući da je upravo Čačić prvi otkrio kako je Milanovićeva kandidatkinja za Vrhovni sud profesorica Đurđević, zahtjevajući od dojice lidera da pronađu kompromis. Ne dignu li ruku za ovaj prijedlog Pupovac i Martinčević posve je jasno kako će u pitanje biti dovedneo funkcioniranje vladajuće većine, ali i koalicije u cijelosti, a problema sa 76 ruku u HDZ-u su sve svjesniji te im on predstavlja sve ozbiljniju boljku s obzirom na nedavna događanja s Hrvatskom gospodarskom komorom.









Iako Plenkovićevi ljudi mjesecima pokušavaju i u ovom novom sazivu sabora pronaći nove žetončiće to im ne polazi za rukom, pregovore su navodno vodili s IDS-om pa i s Beljakovim HSS-om, ali su svi dogovori pa i eventualne suradnje na čekanju barem do lokalnih izbora.