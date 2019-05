ŠTO SADA? Hasanbegović je izazvao Ružu: Kako će reagirati na ovu poruku?

Ujedinjenje desnice prije idućih parlamentarnih izboranije nemoguća misija, ustvrdio je to u razgovoru za Jutarnji list nakon EU izbora Zlatko Hasanbegović, dodajući da takva ideja nije bila nikada sporna, ali da će se morati postaviti jasna načela kako ne bi došlo do postizborne prevare.

”Logika izbornog sustava u kojem ima 10 izbornih jedinica unutar jednih izbora nameće predizbornu suradnju srodnog biračkog tijela. To nikad nije bilo sporno. No treba napraviti političku platformu koja neće predstavljati postizbornu prevaru birača. Bitno je da ta politička platforma ima temelj autohtonog političkog programa te da ni u jednom trenutku ne smije biti instrument unutarnjih borbi HDZ-ovih podzemnih i nadzemnih frakcija”, istaknuo je Hasanbegović naglasivši da su oni izbornim rezultatom pokazali da se radi o autentičnoj političkoj opciji koja ima jasan politički cilj, ali i da nisu ad hoc skupina za jednokratnu političku uporabu. Upozorio je i da do parlamentarnih izbora ima dovoljno vremena da se dogovore načela, ako je to moguće, za takav politički nastup.