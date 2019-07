ŠTO SAD? PROCURILA NOVA AFERA! Plenković ne smije ni zucnut: Ovaj čovjek spreman ga je srušit

Premijer Andrej Plenković rekonstruirao je Vladu, no čini se da rekonstrukcija nije sanirala probleme s aferama koje niču oko njegovim ministara, kapitalaca pa tako Nacional izvještava o dokumentima koji kompromitiraju Milana Kujundžića. Prvi čovjek hrvatskog zdravstva studiju nabave PET/CT uređaja dobio je od nepoznate rječke tvrtke, a nabavu sofisticiranih onkoloških uređaja pokušao je pred Vladom opravdati površnom studijom koja vrvi greškama, a za koju je iskeširao 24.500 kuna, no ostaje nejasno radi čega je ignorirao stručnjake iz vlastitog ministarstva. A osim toga, ostavljanje ministra Kujundžića na aktualnoj poziciji premijeru bi moglo donijeti dodatne probleme i stoga što je Most prikupio potpise za njegov opoziv, no, to je ništa u usporedbi s aferom koja se nazire a koja bi mogla uzdrmati Plenkovićevu vladu, jer afera koja se nazire zaudara na korupciju.

No, Plenković s ministrom zdravstva baš i nije imao prostora za manevar, ovaj mu je usprkos svim prethodnim aferama jasno dao do znanja da ga u valu rekonstrukcije ne smije smijeniti jer u suprotnom on će biti taj koji će pokrenuti i okupiti nezadovoljnike u saborskim klupama opstruirajući rad premijera, i rad vlade, nakon čega je Plenković popustio pod ultimatumom, ovog imotskog doktora, kojega je donedavno smatrao svojim bliskim prijateljem.

Kujundžićeva ostavka u javnom se prostoru traži mjesecima, zbog afera i problema koji su pritisli zdravstveni resor, međutim, on se čvrsto drži i ne da. Prvo glasanje o povjerenju ministru, Kujudnžić je preživio uz zdušnu Plenkovićevu potporu, a u to su doba bili u prijateljskim odnosima, osim toga baš ga je aktualni premijer svojedobno vratio u HDZ dajući mu ključeve ministarstva zdravstva. Ujedno, valja imati na umu da je Kujundžić najkonzervativniji ministar u Plenkovićevoj vladi, te njegovim pozicioniranjem Plenković štiti i vlastitu poziciju pred desnim ogrankom svoje stranke. Također, potrebno je znati kako se Kujundžić sabornice domogao zahvaljujući preferencijalnim glasovima, što govori o njegovoj političkoj težini u vladajućoj stranci. njegova smjena rezultirala bi time da ponovno postane saborski zastupnik, a dugoročno gledano to ne bi išlo Plenkoviću u prilog jer bi se mogao povesti za onima koji tvore Plenkovićevu opoziciju u HDZ-u, što šefu stranke svakako ne ide u prilog, niti mu je to realna namjera i cilj.Upravo stoga, Kujundžić neće ostati bez pozicije, jer on je mačak s devet života, u arenu se vratio i kao potpuni gubnitnik predsjedničkih izbora, a premda je član vladajuće stranke od 1992.godine, radi sukoba s Tomislavom Karamarkom i nekadašnjim stranačkim rukovodstvom, odlazi iz HDZ-a i osnova Hrvatsku zoru, koja nije polučila nikakav značajan rezultat, kada Plenković preuzima kormilo vladajuće stranke, Kujundžić se vraća u HDZ i ulazi u Vladu.

Ignoriralo se tada u HDZ-u riječi nekadašnjeg ministra i stranačkog doajena Andrije Hebranga koji je tvrdio kako je Kujundžić lažirao biografiju te da je 91-u proveo u inozemstvu dok su drugi doktori imali radnu obavezu. Riječi su ovo zbog kojih su se dvojica stranačkih kolega našli na sudu, a sud pak potvrdio Hebrangove teze. No, sve uzalud. Jer očito je Kujundžić danas taj koji premijera drži u šaci.