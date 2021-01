ŠTO S PLAKATIMA U SISKU? Reagirao pravnik iz potresom porušenog grada: ’Ne vjerujem da ljude u kontejnerima koji još nisu priključeni na struju zanima…’

Autor: Dnevno

Nakon što su u Sisku postavljeni plakati koji navodno “slave” činjenicu da će država u stopostotnom obliku financirati obnovu od potresa, a koji po navodima drugih služe kao predizborna kampanja gradonačelnice Kristine Ikić Baniček (SDP) reagirala je sama gradonačelnica, ali i HDZ. Oglasili su se naime putem društvenih mreža, a u javnost je izašao i predsjednik sisačkog HDZ-a, Ivan Celjak. Tvrdi dakako da se radi o triku za predizbornu kampanju te o trošenju novca građana koji su nastradali u potresu i kojima je kao takvima, taj novac potrebniji.

Kako javlja Otvoreno, povodom incidenta oglasio se i pravnik iz Siska, Bojan Dadasović. Putem društvenih mreža upozorio je kako im se, volonterima na terenu, u posljednja dva tjedna, mještani žale da nemaju drva za ogrjev na koja imaju pravo preko sisačkog Crvenog križa.

“Dok grad ne može osigurati drva za ogrjev, očajnička kampanja s ciljem zadržavanja vlasti traje i dobiva elemente ludila”, navodi pa dodaje: “S druge strane, Siščani umorni od kaosa koji vlada nakon potresa i neorganizacije u svim segmentima, imati će priliku na trošak svih nas poreznih obveznika uživati u najdužoj kampanji za lokalne izbore. Osobno, ne vjerujem da ljude u kontejnerima koji još nisu priključeni na struju zanima da li je ona ili on zaslužan za to sto je broj 80 postao broj 100, a Sisak je i dosad bio 100 % Hrvatska pa je i nju i njega bilo briga za to. Stoga apeliram da umjesto maltretiranja javnosti s plakatiranjem, izborom kandidata za župana koji nema veze sa SDP-om i poznat je po sukobu sa Kukuriku vlasti 2011.-2015. godine te drugim kandidatom koji bi malo bio zamjenik župana, malo saborski zastupnik, malo gradonačelnik pa sad malo župan i karakterističnim sijanjem mržnje na obje strane obiđu zajedno naselje Željezara i tamo pregledaju dio grada koji je postao grad duhov, a o tome zasad – nitko ne govori!”, naveo je.