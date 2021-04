ŠTO RIJECI OSTAJE IZA OBERSNELA? Nerealizirana obećanja, demografski slom i milijuni ulupani u Titov Galeb

Autor: Iva Međugorac

“Što bih se ljutio da mi kažete da sam šerif? U kaubojskim filmovima u 90 posto slučajeva šerifi su bili pozitivci”, izjavio je jedan uspješni hrvatski gradonačelnik o kolokvijalnom nazivu ‘šerif’ za lokalne čelnike. U hrvatskoj lokalnoj politici postotak pozitivaca i negativaca među ‘šerifima’ ponešto je gori nego na Divljem zapadu. Stoga, uoči izbora za nove ‘šerife’ u našim županijama, gradovima i selima, donosimo vam crtice iz političkog života onih koji su proteklih dvadesetak godina vedrili i oblačili u svojim sredinama, a vi sami procijenite u koju ih skupinu želite svrstati

Gotovo dva desetljeća Rijekom upravlja SDP-ov Vojko Obersnel, koji bi nakon svibanjskih izbora trebao ponijeti titulu bivšeg gradonačelnika, no bez obzira na to treba reći kako mu je gradonačelničke mandate uz ostalo obilježila stigma lokalnog šerifa.

Iako se iz gradonačelničke fotelje miče, Obersnel od politike nema namjeru odustati, kako i bi kada su ga njegovi sugrađani birali čak šest puta. Gradom upravlja još od 2000-te godine, prezentirajući svoj osebujan karakter koji je nerijetko rezultirao i sukobima sa gradskim oporbenjacima. Obračunavao se Obersnel i sa Plenkovićem, i sa Katarinom Peović i sa novinarima javne televizije, ali i sa ekipom iz Hoda za život, no daleko najzvučniji bio je obračun s gradskom vijećnicom Ivonom Milinović. Nju je nazvao alapačom i lažljivicom jer je rekla kako je muž Obersnelove suradnice u gradskoj upravi dobio velika sredstva kao autor u projektu Rijeka-Europska prijestolnica kulture.

Koliko je Obersnel ‘ulupao’ na Titovog ‘Galeba’?

Kritizirali su lokalni vijećnici Obersnela i zbog dnevnice te mnoštva putovanja, a na meti se našao i zbog sredstava koje je utrošio na obnovu Titova Galeba za što je samo do 2019. godine otišlo 12 milijuna kuna. No, na tome nije stalo, te iste godine Obersnel je vijećnicima poslao proračunski prijedlog zaduženja od 44 milijuna kuna koji se osim u obnovu Galeba trebao uložiti i u rekonstrukciju te opremanje Palače Šećerane. Ugovor za obnovu broda pod zaštitom Ministarstva kulture potpisan je 2019. godine, a cijena obnove popela se na skoro 59 milijuna kuna s PDV-om.

Obersnel je još u prvom mandatu najavio svojim sugrađanima gradnju autobusnog kolodvora, na kojega Riječani čekaju već 20 godina. U Obersnelovim dugovječnim cipelama, potkrala se i kaznena prijava za slučaj Tržnice Rijeka. Iako su pravosudni organi ustvrdili da nema elemenata za kazneni progon ljudi iz vlasti, i dan danas se na tu temu gleda s – dozom rezerve. Dobro upućeni Riječani tvrde, kako je komunalni sektor danas spao na niske grane i u velikim je problemima. U problemima je i javni prijevoz, a Rijeci prijeti i zatvaranje Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, u koju je ogromna sredstva ulupala i Primorska županija.









Rijeka pala na manje od 130.000 stanovnika

Mimo toga, Rijeku muči i demografija, jer grad je, pak, na ispod 130 tisuća stanovnika, a i tom pogledu dio krivice snosi dugovječni gradonačelnik koji je najavljivao, ali ne i realizirao stanove za mlade obitelji… No, iako nije obnovio kolodvor kao što je najavljivao, Obersnel uspješno putuje na sve strane svijeta, pa je od 2016. godine do danas, odradio više od 80 službenih putovanja na koja je otišlo oko 24 tisuće eura, 2215 dolara, te oko 9000 kuna, točnije sve skupa oko 200 tisuća kuna. Na putovanjima je Obersnel proveo preko 212 dana, pa je tako boravio u Sofiji, Roterdamu, četiri je dana bio u Barceloni, pet u Malagi, a posjetio je i Pariz.

Posjetio je Obersnel i Tokio, Rigu i Berlin. “Gradonačelnik putuje punih 20 godina, koliko mu traje i mandat. On proračunski novac troši za svoje hedonističko ponašanje. Niti jednog investitora nije doveo u Rijeku, a ni proračun nije profitirao od njegovih putovanja. On se ponaša bahato i troši proračunski novac. Kako mu je ovo zadnji mandat, on se sada – zabavlja. Od siječnja 2016. pa do danas na putu je bio 212 dana i to na vrlo skupim lokacijama, kao što su Šangaj, Tokio, London, Barcelona…”, izjavio je svojedobno HDZ-ov, Hrvoje Burić no njegove izjave Obersnela nisu zaustavile.