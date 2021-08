ŠTO PLENKOVIĆ IMA S KAOSOM U ŠKORINOM POKRETU? Jedna zagonetna rečenica sve otkriva

Autor: Iva Međugorac

Ono što je najavljivao, to je i učinio, bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro krenuo je u obračun sa svojim donedavnim kolegama pa se slijedom toga govori o kaznenim prijavama, konfliktima i podmetanjima, a sve to trebalo bi se odraziti i na političku sudbinu Pokreta. Prvi idući korak kojega prognoziraju oni koji strahuju za stranačku budućnost zasigurno je raslojavanje Domovinskog pokreta, kako u samoj stranci, tako i u saborskom Klubu.

”Očigledno je da je pred nama potpuni raspad sistema, vađenje prljavog rublja i samouništenje, čini se kako su ovdje daleko veći novci u igri od ovog koji se spominje za narukvice i vina”, smatra naš sugovornik iz Pokreta koji je razočaran događanjima u stranci kojoj se priklonio na samim začecima njenog nastanka. ”Škoro je uživao moje velike simpatije, ali svime ovime što sada gledamo svi su izgubili moje simpatije, a bojim se da će sve to utjecati i na njegovu glazbenu karijeru” navodi naš sugovornik nadalje pa kaže kako očekuje da će se dio Domovinaca najesen prikloniti HDZ-u i premijeru Plenkoviću kojega su u svojim kampanjama žestoko kritizirali.

Novi žetončići?

”Od deset članova zastupničkog Kluba naći će se svakako njih barem nekoliko koji će se pretvoriti u žetončiće, po Slavoniji ionalo već traju dogovori lokalaca i trgovina za članovima Pokreta koji su bili u HDZ-u, vidite i sami da je Plenković nedavno izjavio kako su oni iz Domovinskog pokreta rođeni u HDZ-u, time je sve rekao, on očekuje suradnju s njima, a nije nemoguće da dio te suradnje postane i sami Škoro koji je također politički rođen u HDz-u”, navodi naš sugovornik.

Podsjetimo, Škoro je u intervjuu za Večernji ustvrdio da je podnio kaznene prijave protiv članova DP-a, kojima izgleda i pripisuje napise u Nacionalu koji je pozivajući se na neimenovane izvore iz vrha stranke objavio kako je Škoro bio prisiljen odstupiti sa čela stranke radi nekontroliranog trošenja stranačkog novca i nepriličnog odnosa sa svojom 25-godišnjom asistenticom Nikolinom Brajković. U toj verziji priče tvrdi se kako je Brajković trošila veće svote novca koristeći se stranačkom kreditnom karticom, dok je on na stranački račun njoj kupovao skupocjene darove uključujući i jednu skupu narukvicu. S tim kompromitirajućim podacima navodno ga je suočio njegov zamjenik Mario Radić, koji je u međuvremenu postao v.d. predsjednik stranke. U ovom tjedniku objavljeno je i kako je Škoro stranci naplatio 52000, a isporučio svega 1200 butelja svojega vina.

O fatalnoj plavuši…

No, na pitanje novinara Večernjaka o mladoj suradnici Škoro odgovara vrlo izravno. “Nadam se da ljudi koji su to objavili imaju dokumente jer sve što je izgovoreno morat će obrazložiti Državnom odvjetništvu, Državnom uredu za reviziju, Poreznoj upravi i na sudu”, kaže bivši šef Pokreta te otkriva što je on odlučio poduzeti po pitanju tih prozivki.

”To znači da sam 29. srpnja Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnio kaznene prijave protiv bivšega glavnog tajnika stranke Darija Žepine, predsjednika Nadzornog odbora Krešimira Bubala i članice Nadzornog odbora Ljiljane Vuletić. Već sam prije upozoravao na nedostatke i nepravilnosti u organizaciji i materijalno-financijskom poslovanju stranke, ali kako se ništa nije poduzimalo, sada tražim da se utvrdi je li to funkcioniralo prema propisima. Osim toga, predao sam Državnom uredu za reviziju prijedlog za provođenje revizije, a 2. kolovoza Poreznoj upravi da provede porezni nadzor nad strankom”, najavio je Škoro.