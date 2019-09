ŠTO? PA JE LI OVO MOGUĆE? Plenković, Vučić, Kolinda i Pupovac u tajnom paktu

Prosvjetari i zdravstveni radnici prije nekoliko tjedana otovorili su pandorinu kutiju i progovorili o problemima koji sustavno nagrizaju ove resore, nešto prije toga intenzivno se raspravljalo o nišama i problemima koje sa sobom nosi mirovinska reforma, a osim toga, ne treba zanemariti niti demografsku sliku Lijepe naše, kao i afere HDZ-ovih ministara koje su protutnjale javnim prostorom. No, sve su ove hrvatske boljke pale u drugi plan, kada se na javnoj sceni ukazao Milorad Pupovac povlačeći paralelu između Hrvatske i NDH hineći da je baš on žrtva iste te proustaški nastrojene Hrvatske, u kojoj kakve li ironije baš on Vladu održava na životu. Oni nešto svježijeg pamćenja, te oni koji su dobro upućeni u zbivanja unutar hrvatske političke arene, svjedoče kako je slučaj Pupovac tek dio folklora, i dobro uhodanog igrokaza koji na javnu scenu ispliva uvijek u isto vrijeme, odnosno uoči izbora. Posebno je zanimljiv fenomen, taj da se Pupovac uskomeša baš onda kada njegovo komešanje zatreba HDZ-u, kojem godinama stoji na raspolaganju. Nije tajna da su HDZ-ovci kada su izbori u pitanju na tankom ledu, ozbiljno su podbacili na europskim izborima, a pred vladajućom strankom i premijerom Plenkovićem serijal je ozbiljnih bitki koje mora dobiti, ukoliko nema namjeru otići u ropotarnicu političke prošlosti. Osim predsjedničkih izbora koji bi i po Plenkovića mogli biti sudbonosni, pred njim su i unutarstranački, ali i parlamentarni izbori, a Pupovčeve javne demonstracije te prepucavanja s njima zapravo se mogu okarakterizirati kao svojevrsna asistencija kako HDZ-u, tako i aktualnoj šefici države Kolindi Grabar-Kitarović koja se pod svaku cijenu nastoji prikazati kao domoljubna kandidatkinja, što ne čudi, budući da joj s druge strane stiže ozbiljna prijetnja u obliku Miroslava Škore koji je zagrabio po njenom biračkom bazenu.

Nije zgoreg podsjetiti kako je tekao tijek posljednjih sukoba koje je na javnoj sceni zakuhao upravo Pupovac, koji je svoj bunt savršeno tempirao, baš usred sve intenuivnije kampanje za predsjedničke izbore, i tu u razdoblju kada predsjedničin rejting stagnira. Osim što je Pupovac povukao paralelu između Hrvatske i NDH ulje na vatru dolili su incidenti na hrvatskoj granici na kojoj su se pojavili srpski vojnici koji su ničim izazvani kanili posjetiti Jasenovac, na što su promtno reagirali članovi Plenkovićeve vlade koji su se to ponijeli kao državnici braneći srpskoj karavani ulazak u Hrvatsku. Nakon toga na noge je ustala vojska analitičara i raznih stručnjaka, komplimentirajući potez Plenkovićeve vlade i zabranu ulaska u Hrvatsku sprskoj vojsci, istodobno zaboravljajući da je uz suglasnost predsjednice i premijera po Hrvatskoj bez isprike defilirao srpski predsjednik Aleksandar Vučić, s kojim se ovaj hrvatski vladajući dvojac svako malo sastane. Sukobi između Hrvatske i Srbije, koji se potenciraju uoči svakih izbora, savršeno odgovaraju i hrvatskoj, ali i srpskoj strani jer uostalom i Vučić muku muči s protestima na beogradskim ulicama, a i problemi s Kosovom vise u zraku pa svakako i jednoj, i drugoj strani na ruku idu konflikti, koji se otvaraju i potenciraju uz asistenciju koga drugog, doli Milorada Pupovca.