ŠTO NAM KRIJU O MIGRANTIMA IZ DUGAVA? U noćnim satima formiraju se u skupine i napadaju žene

Napad migranta u ZET-ovu autobusu koji je, mašući nožem, prijetio skupini mladića, ponovno je otvorio pitanje sigurnosti stanovnika glavnoga grada, a ovu nadasve ozbiljnu temu za naš je portal prokomentirao Mostov saborski zastupnik Marko Sladoljev, koji je svojedobno bio i kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika. Kako je na početku razgovora rekao, za njega ovo nije nikakvo iznenađenje.

”Mi smo kao predstavnici gradske četvrti prije više od godinu dana tražili da se u Novom Zagrebu otvori nova policijska postaja, i to u blizini mjesta gdje se smještaju azilanti, jer ljudi koji ondje žive doista se ne osjećaju sigurno, no očito da gradsku, ali ni državnu vlast, ne zabrinjava to što je sigurnost građana ugrožena. Tražili smo policijsku postaju u blizini centra, ali se nismo pomakli s mrtve točke”, kaže naš sugovornik, dodajući da i do njih dolaze neugodna iskustva koja stanari Dugava, ali i mjesta u blizini Centra, imaju.

”U večernjim satima posebno je neugodno, građani se osjećaju nesigurno, oni se okupljaju u skupine od pet, šest muškaraca, glasni su, presreću djevojke – sjetite se, svojedobno smo imali incident i u Importanne centru. Pitanje je koliko u Centru uopće ima stručnjaka i psihologa koji rade s njima kako bi im pomogli da se integriraju u društvo. Ovo što se događa nije bezazleno, ali postoji jedna vrsta medijske blokade. No to je nešto na što treba reagirati”, smatra Sladoljev te se pita čime su se gradonačelniku Milanu Bandiću stanovnici Novog Zagreba zamjerili, jer nakon požara na Jakuševcu, koji naš sugovornik opisuje kao trovanje, sada su se ponovno aktualizirali sukobi među azilantima.

”Incident ovoga tipa za mene znači da takvu osobu treba vratiti u matičnu zemlju iz koje je došla. Mahanje nožem jedna je ozbiljna sigurnosna prijetnja, i takva osoba nema što raditi među nama i tražiti azil, postoje ljudi koji se žele integrirati, i to je u redu, ali na ovakve napade treba ozbiljno reagirati”, zaključuje Marko Sladoljev.