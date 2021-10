ŠTO NAM DONOSI NOVI ZAKON O RADU? Van radnog vremena nema poziva, a za rad od kuće tvrtka radniku mora platiti dio režija

Autor: Dnevno

Pred saborskim zastupnicima će se uskoro naći novi Zakon o radu (ZOR), čiji je opsežan nacrt prijedloga jučer dostavljen socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima.

ZOR predviđa niz značajnih promjena na tržištu rada, a posebno su zanimljive odredbe o uvjetima rada na daljinu, koji se masovno koristi od početka pandemije i koji je bio glavni razlog za donošenje novog ZOR-a, prenosi Jutarnji list.

Novim zakonom će se ograničiti i sklapanje ugovora na određeno te skratiti otkazni rok na sedam dana ukoliko radnik dobije otkaz zbog “skrivljenog ponašanja”.

Također, u slučaju izvanrednog otkaza kojeg daje poslodavac zbog teške povrede radnih obveza, uvodi se mogućnost privremenog udaljenja radnika s posla, ali uz priznavanje svih prava iz radnog odnosa.

Radni odnos neće automatski prestajati s navršenih 65 godina i 15 godina staža, kao što je to sada, no ako radnik koji ima uvjete za starosnu mirovinu dobije otkaz, neće imati pravo na otpremninu.

“Kozmetičke promjene”

Sindikati tvrde da su predviđena ograničenja zapošljavanja na određeno kozmetičke prirode te da su oni predlagali neke efikasnije mjere koje bi, smatraju, tu previše raširenu praksu efikasnije suzbile.

Sunčica Brnardić iz SSSH, nada se da će u pregovorima koji počinju idućeg tjedna, uspjeti revidirati te prijedloge, a ne sviđa im se niti skraćivanje otkaznog roka zbog “skrivljenog ponašanja”.

Što se tiče rada na određeno, prema novom ZOR-u, radnik kod istog poslodavca, ali i svih s njim povezanih tvrtki, smio bi s ugovorom na određeno raditi najviše tri godine, a razdoblje između dva uzastopna ugovora koje se ne smatra prekidom produljit će se na tri mjeseca, dok su sindikati tražili šest.









Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) ističe kao dobro da se uvodi “osigurač” da se s istim radnikom ubuduće smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno. Nezadovoljan je pak nejasnim uvjetima za mogućnosti dodatnog rada kao i time što se zakonom broj dozvoljenih prekovremenih sati diže na 200.

Hrvatska je pri europskom vrhu po udjelu nesigurnih ugovora na određeno te bi novi ZOR trebao utjecati na to da se taj udjel počne smanjivati.

Nema poziva van radnog vremena

Novi Zakon o radu trebao bi biti donesen do ljeta iduće godine, a njime će Hrvatska primijeniti i odredbe dviju novih europskih direktiva, o ravnoteži poslovnog i privatnog života te o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima.

Time se pak uvodi pravo radnika da za poslodavca bude nedostupan izvan radnog vremena, a predviđa se i lakši prijelaz s punog na nepuno radno vrijeme na zahtjev radnika.









Roditelji koji skrbe o djeci te radnici koji skrbe o starijim i bolesnim članovima obitelji moći će raditi nepuno radno vrijeme, a i dalje uživati sva radnička prava, a dobit će i pet dana dodatnog dopusta.

Rad od kuće

Novi ZOR predviđa da je rad na izdvojenom mjestu onaj koji se obavlja od kuće, ali i u nekom drugom prostoru ili na mjestu koje sporazumno odrede poslodavac i radnik ili o čijem odabiru odlučuje sam radnik. Za takav se rad sklapa ugovor u pisanom obliku, a u njemu trebaju biti predviđene i naknade troškova radnika za utrošenu energiju, vodu te komunalne pristojbe, kao i druge troškove radniku vezane uz obavljanje poslova.

U slučaju pak nastanka više sile, poput primjerice pandemije, poslodavac može bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada, ali najviše do 30 dana. Roditelji djece do osam godina mogu zatražiti rad od kuće, a poslodavac ih može odbiti samo iznimno, i to pisanim obrazloženjem.

Uvodi se zakonska zaštita zaposlenika od mobbinga. Dosad se uznemiravanje na radu, zlostavljanje i druga neprihvatljiva ponašanja koje treba iskorijeniti u svijetu rada rješavalo kroz sudsku praksu primjenom više propisa koji tek parcijalno uređuju zaštitu od pojedinih oblika takvih ponašanja.