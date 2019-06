ŠTO MU ZAMJERA? Beljak se obrušio na Kolakušića: Nazvao ga opasnim populistom

Autor: dnevno.hr

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak za Dnevnik.hr prokomentirao je političke aktualnosti u Hrvatskoj, nastale nakon ovbjave rezultata europskih izbora.

”Mislim da bi većina političkih aktera voljela da ovih izbora nije bilo jer su pokazali da jako utječu na postizborne procese unutar stranaka”, komentirao je Beljak, kojemu je teško procijeniti što će se događati s vladajućom strankom, jer iz pozicija vlasti jedno vrijeme drži skupa.

. ”To se ne odnosi na Plenkovićeve oponente, u prvom redu na Stiera i Brkića, koji ne misle da je vlast radi vlasti jedini prioritet HDZ-a, kao što je to Plenkoviću”, rekao je, dodajući da bi HDZ trebalo zabraniti s obzirom na sva događanja u našoj zemlji.

”Sve što su radili nije sankcionirano, a napravili su ključnu štetu za budućnost Hrvatske. Nemoguće ih je sve zatvoriti jer nema toliko zatvora, ali im se može onemogućiti političko djelovanje”, smatra lider HSS-a, uvjeren da je Plenković preslab za obračun s protivnicima te da će morati ostati ili pronaći način da siutaciju primiri i izgura mandat do kraja. Prema Beljaku, Stier je opasan suparnik Plenkoviću jer ima ideologiju, a nema ruke u pekzemu.

”Bojim se ili očekujem da će doći do raskola i da će završiti u anonimnosti”, ocijenio je čelnik HSS-a, komentirajući Živi zid, a onda se osvrnuo i na izborni rezultat Mislava Kolakušića, koji Beljaka nije iznenadio. Koliko je on dobio više, toliko su Dalija Orešković i Živi zid dobili manje, oni crpe glasove iz istog bazena”, rekao je Beljak, koji procjenjuje da Kolakušić može potrajati jedan, maksimalno jedan i pol mandat ”dok se ne pojavi neki novi Mislav Kolakušić, neki novi mesija”.

‘To što on govori stopostotni je populizam, i on sam svjestan je da je to što govori jednostavno nemoguće. Takvim nastupom gospodin Kolakušić zagovara revoluciju, revolucija rijetko kad ili nikad ne može proći bez krvi, a uvjeren sam da većina ljudi ne želi krv na hrvatskim ulicama, da ne želi revoluciju, već da želi stvari mijenjati na normalan, demokratski i parlamentaran način. Kad ljudi shvate da on takvim stvarima ili mlati praznu slamu ili zaziva revoluciju, nijedno nije opcija koja treba opstati na političkoj sceni”, zaključio je.